Свързваме лятото със слънце, море и почивка, но ако живеете с диабет, горещините крият и сериозни рискове.

Рязкото покачване на температурите може да доведе до непредвидими скокове на кръвната захар, тежка дехидратация и дори топлинен удар.

Добрата новина е, че с правилна подготовка и информираност, контролът на диабета в летните жеги е напълно постижим.

Защо горещините са по-опасни при диабет?

Според специалистите топлината и влажността задействат верижна реакция, която може значително да влоши диабетните усложнения.

Снимка: OpenAI

Ето какво се случва в тялото при екстремни температури:

Инсулинът се усвоява по-непредвидимо : високите температури променят начина, по който тялото използва инсулина, което може да доведе до внезапни покачвания или спадове на кръвната захар.

Рискът от дехидратация е по-висок : повишената кръвна захар кара бъбреците да работят по-интензивно, което води до по-често уриниране и загуба на течности.

Охлаждането на тялото е нарушено : при хора с увредени нерви (диабетна невропатия) потните жлези не функционират добре, което прави тялото неспособно да се охлажда ефективно, особено при висока влажност.

Тази комбинация от фактори превръща лятото в период, изискващ повишено внимание и активна грижа.

7 съвета за контрол на диабета в летните жеги

1. Пийте вода редовно — дори когато не сте жадни

Жаждата не е надежден индикатор за дехидратация при диабет. Пийте вода на редовни интервали през целия ден и увеличете приема при физическа активност или престой на открито. Не чакайте да се почувствате пресъхнали.

Снимка: Canva

2. Измервайте кръвната захар преди и след активност

Топлинният стрес може да причини непредвидими колебания в нивата на кръвната захар. Специалистите препоръчват по-чест самоконтрол в горещите дни, особено преди и след физическа активност или по-дълъг престой навън.

3. Съхранявайте медицинските си консумативи на хладно

Топлината може да повреди инсулина, глюкомерите и тест лентите, правейки ги неефективни или неточни. Никога не оставяйте консумативите в горещи коли или на пряка слънчева светлина. При пътуване използвайте охлаждаща чанта за инсулина.

4. Избягвайте физическа активност в пиковите часове на жегата

Планирайте тренировките си преди 10 часа сутринта или след 18 часа вечерта, когато температурите са по-поносими. Ако се налага да сте активни през деня, търсете засенчени места и правете чести паузи на климатизирани места.

5. Ограничете алкохола и кофеина

Алкохолът и кофеинът допринасят за дехидратация и нарушават контрола на кръвната захар. Те могат също да попречат на естествената терморегулация на тялото. Ако ги консумирате, балансирайте с допълнителен прием на вода.

6. Носете закуска винаги със себе си

Топлинният стрес може да предизвика внезапен спад на кръвната захар, особено при по-интензивна физическа активност или обилно изпотяване. Дръжте при себе си глюкозни таблетки, крекери или друга бързодействаща въглехидратна закуска за своевременна реакция.

7. Слагайте слънцезащита и леки дрехи

Слънчевото изгаряне е допълнителен стрес за тялото и може да повиши кръвната захар. Носете светли, свободни дрехи, позволяващи въздушна циркулация, и не забравяйте слънцезащитен крем, шапка и слънчеви очила.

Кога да потърсите лекарска помощ?

Контролът на диабета в летните жеги изисква по-активно внимание, но не е причина да се отказвате от лятото. Хидратацията, редовното измерване на кръвната захар, правилното съхранение на медицинските консумативи и защитата от слънцето са основните стълбове за безопасно лято с диабет.

Ако забележите признаци на топлинно изтощение (слънчасване): силно главоболие, объркване, спиране на изпотяването, гадене или бърз пулс, потърсете медицинска помощ незабавно. Тези симптоми могат да сигнализират за животозастрашаващо състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници