Лятото често се свързва с повече движение, почивки и време на открито. Но за хората с диабет високите температури могат да се превърнат в сериозно предизвикателство за контрола на кръвната захар.
Според експертите горещото време може да промени начина, по който организмът усвоява инсулина, да увеличи риска от дехидратация и дори да повлияе на устройствата, използвани за управление на заболяването.
Как жегата влияе на кръвната захар?
Една от основните причини високите температури да влияят на диабета е реакцията на кръвоносните съдове. При горещо време те се разширяват, което може да ускори усвояването на инсулина от организма.
Това означава, че при някои хора се увеличава рискът от:
- хипогликемия (ниска кръвна захар);
- внезапни спадове на енергията;
- замайване и слабост;
- по-бързи колебания в нивата на глюкозата.
Рискът става още по-голям при физическа активност навън – например разходки, спорт или работа под силно слънце.
Слънчевото изгаряне също може да повиши кръвната захар
Много хора не свързват слънчевото изгаряне с диабета, но то може да се окаже допълнителен фактор за нестабилни стойности на кръвната захар.
Причината е, че изгарянето от слънце предизвиква стресова реакция в организма. В резултат тялото отделя хормони на стреса, които могат да доведат до повишаване на глюкозата.
Експертите препоръчват:
- престой на сянка в най-горещите часове;
- използване на слънцезащитен крем с широк спектър;
- избягване на продължително излагане на директно слънце.
Дехидратацията – скритият риск при диабет през лятото
Една от най-сериозните опасности през лятото е дехидратацията при диабет. Високите температури увеличават загубата на течности чрез изпотяване, а при висока кръвна захар организмът губи още повече вода чрез урината.
Това създава опасен цикъл:
- Кръвната захар се повишава;
- Тялото отделя повече течности;
- Настъпва дехидратация;
- Концентрацията на глюкоза в кръвта може да стане още по-висока.
Особено рискови са:
- горещите и влажни дни;
- продължителният престой навън;
- недостатъчният прием на вода;
- физическото натоварване в жегата.
Какви симптоми могат да подсказват дехидратация?
При хората с диабет признаците невинаги се разпознават навреме. Сред най-честите симптоми са: сухота в устата; силна жажда; умора; главоболие; замайване; ускорен пулс.
При по-тежки случаи дехидратацията може да доведе до сериозни усложнения и нужда от медицинска помощ.
Как жегата влияе на инсулина и устройствата за диабет?
Малко хора осъзнават, че високите температури могат да повлияят не само на организма, но и на самия инсулин.
Според информацията, публикувана от Type1Support, инсулинът губи ефективност при излагане на екстремна топлина.
Как трябва да се съхранява инсулинът?
Специалистите посочват, че:
- неотвореният инсулин трябва да се съхранява в хладилник при температура между 2 и 8°C;
- използваният инсулин обикновено може да остане на стайна температура между 13 и 26°C;
- директното слънце и горещите автомобили могат бързо да увредят продукта.
Освен инсулина, жегата може да повлияе и на:
- инсулиновите помпи;
- тест-лентите;
- глюкомерите;
- сензорите за проследяване на кръвната захар.
Затова производителите често препоръчват устройствата да не се оставят на пряка слънчева светлина и да се следят указанията за работа при високи температури.
Какво препоръчват експертите през лятото?
Според експертите по диабет няколко навика могат да помогнат за по-добър контрол на състоянието през горещите месеци:
- Приемайте достатъчно вода през целия ден;
- Проверявайте по-често кръвната си захар;
- Избягвайте продължителен престой на силно слънце;
- Не оставяйте инсулин или устройства в нагорещена кола;
- Бъдете внимателни с физическата активност в най-горещите часове.
Защо темата става все по-актуална?
С покачването на глобалните температури и зачестяването на горещите вълни, лекарите предупреждават, че хората с хронични заболявания трябва да бъдат особено внимателни през лятото.
Диабетът не означава, че човек не може да се наслаждава на топлото време, но добрата информираност и вниманието към сигналите на тялото са важни за избягване на усложнения.
Темата „защо и как горещините се отразяват на диабета“ е много по-важна, отколкото мнозина предполагат. Жегата може да промени действието на инсулина, да доведе до дехидратация и да предизвика опасни колебания в кръвната захар.
Затова специалистите препоръчват хората с диабет да следят внимателно състоянието си през летните месеци и при необходимост да се консултират със своя лекар или ендокринолог.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Type1Support Canada: Лято и диабет тип 1: Как жегата влияе на диабета ми?
- Temperature Journal: Регулация на телесната температура при диабет
- CDC: Управление на диабета в жегата