Лятото често се свързва с повече движение, почивки и време на открито. Но за хората с диабет високите температури могат да се превърнат в сериозно предизвикателство за контрола на кръвната захар.

Според експертите горещото време може да промени начина, по който организмът усвоява инсулина, да увеличи риска от дехидратация и дори да повлияе на устройствата, използвани за управление на заболяването.

Снимка: Canva

Как жегата влияе на кръвната захар?

Една от основните причини високите температури да влияят на диабета е реакцията на кръвоносните съдове. При горещо време те се разширяват, което може да ускори усвояването на инсулина от организма.

Това означава, че при някои хора се увеличава рискът от:

хипогликемия (ниска кръвна захар) ;

внезапни спадове на енергията;

замайване и слабост;

по-бързи колебания в нивата на глюкозата.

Рискът става още по-голям при физическа активност навън – например разходки, спорт или работа под силно слънце.

Слънчевото изгаряне също може да повиши кръвната захар

Много хора не свързват слънчевото изгаряне с диабета, но то може да се окаже допълнителен фактор за нестабилни стойности на кръвната захар.

Причината е, че изгарянето от слънце предизвиква стресова реакция в организма. В резултат тялото отделя хормони на стреса, които могат да доведат до повишаване на глюкозата.

Експертите препоръчват:

престой на сянка в най-горещите часове;

използване на слънцезащитен крем с широк спектър;

избягване на продължително излагане на директно слънце.

Дехидратацията – скритият риск при диабет през лятото

Една от най-сериозните опасности през лятото е дехидратацията при диабет. Високите температури увеличават загубата на течности чрез изпотяване, а при висока кръвна захар организмът губи още повече вода чрез урината.

Това създава опасен цикъл:

Кръвната захар се повишава; Тялото отделя повече течности; Настъпва дехидратация; Концентрацията на глюкоза в кръвта може да стане още по-висока.

Особено рискови са:

горещите и влажни дни;

продължителният престой навън;

недостатъчният прием на вода;

физическото натоварване в жегата.

Снимка: OpenAI

Какви симптоми могат да подсказват дехидратация?

При хората с диабет признаците невинаги се разпознават навреме. Сред най-честите симптоми са: сухота в устата; силна жажда; умора; главоболие; замайване; ускорен пулс.

При по-тежки случаи дехидратацията може да доведе до сериозни усложнения и нужда от медицинска помощ.

Как жегата влияе на инсулина и устройствата за диабет?

Малко хора осъзнават, че високите температури могат да повлияят не само на организма, но и на самия инсулин.

Според информацията, публикувана от Type1Support, инсулинът губи ефективност при излагане на екстремна топлина.

Снимка: Canva

Как трябва да се съхранява инсулинът?

Специалистите посочват, че:

неотвореният инсулин трябва да се съхранява в хладилник при температура между 2 и 8°C;

използваният инсулин обикновено може да остане на стайна температура между 13 и 26°C;

директното слънце и горещите автомобили могат бързо да увредят продукта.

Освен инсулина, жегата може да повлияе и на:

инсулиновите помпи;

тест-лентите;

глюкомерите;

сензорите за проследяване на кръвната захар.

Затова производителите често препоръчват устройствата да не се оставят на пряка слънчева светлина и да се следят указанията за работа при високи температури.

Снимка: Canva

Какво препоръчват експертите през лятото?

Според експертите по диабет няколко навика могат да помогнат за по-добър контрол на състоянието през горещите месеци:

Приемайте достатъчно вода през целия ден;

Проверявайте по-често кръвната си захар;

Избягвайте продължителен престой на силно слънце;

Не оставяйте инсулин или устройства в нагорещена кола;

Бъдете внимателни с физическата активност в най-горещите часове.

Снимка: Canva

Защо темата става все по-актуална?

С покачването на глобалните температури и зачестяването на горещите вълни, лекарите предупреждават, че хората с хронични заболявания трябва да бъдат особено внимателни през лятото.

Диабетът не означава, че човек не може да се наслаждава на топлото време, но добрата информираност и вниманието към сигналите на тялото са важни за избягване на усложнения.

Темата „защо и как горещините се отразяват на диабета“ е много по-важна, отколкото мнозина предполагат. Жегата може да промени действието на инсулина, да доведе до дехидратация и да предизвика опасни колебания в кръвната захар.

Затова специалистите препоръчват хората с диабет да следят внимателно състоянието си през летните месеци и при необходимост да се консултират със своя лекар или ендокринолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници