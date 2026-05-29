Милиони хора по света и у нас живеят с преддиабет – състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалното, но все още не толкова високи, че да се постави диагноза. Често на тези пациенти се препоръчват промени в начина на живот, диета и различни хранителни добавки. Сред най-обсъжданите от тях е "слънчевият витамин". Но може ли витамин D да намали риска от диабет тип 2?

Дълги години научната общност търсеше категоричен отговор на този въпрос. Сега, едно ново изследване, публикувано в медицинското списание JAMA Network Open, хвърля изцяло нова светлина по темата. Оказва се, че отговорът се крие дълбоко в нашия генетичен код.

Връзката между "слънчевия витамин" и кръвната захар

Витамин D е есенциален за общото ни здраве. Синтезираме го основно чрез излагане на слънчева светлина, както и чрез храната (мазни риби, яйчни жълтъци и обогатени млечни продукти). Освен за здравината на костите и подкрепата на имунната система, предишни изследвания отдавна свързват дефицита на витамин D с по-висок риск от хронични заболявания, включително сърдечно-съдови проблеми, деменция и диабет тип 2.

Причината за тази връзка е биологична: в панкреаса (органът, отговорен за производството на инсулин) съществуват т.нар. рецептори за витамин D. Този факт дава насока на учените да предположат, че оптимизирането на нивата на този витамин в кръвта може да подобри функцията на бета-клетките, произвеждащи инсулин.

Предизвикателството пред учените: Защо проучванията си противоречаха?

В миналото мащабното клинично проучване D2d изследва дали ежедневният прием на 4000 IU (международни единици) витамин D може да предпази хората от развитие на диабет. Резултатите тогава са разочароващи: общият анализ показва, че високата доза не води до статистически значимо намаляване на риска в сравнение с плацебо.

Въпреки това, учените забелязват нещо интересно в последващите анализи. Пациентите, които успяват да достигнат и поддържат по-високи нива на витамин D в кръвта (между 40 и 50 ng/mL), показват значително по-нисък риск от развитие на заболяването. Това подтиква изследователите да потърсят защо някои хора реагират на добавките, а други – не.

Генетичният ключ: Как гените определят ефекта от добавките

Водени от този въпрос, д-р Бес Доусън-Хюз и нейният екип от Университета Тъфтс анализират генетичните данни на около 2000 участници от оригиналното изследване. Резултатите, споделени пред Medical News Today, се оказват ключови за бъдещето на персонализираната медицина.

Учените установяват, че ефектът от приема на витамин D зависи пряко от вариациите в гена на рецептора за витамин D (известен като Apal):

Вариант AA (Неопределящи ефект): Участниците с този специфичен генетичен вариант не показават никакво подобрение или намаляване на риска от диабет, дори и при прием на високи дози витамин D.

Варианти AC и CC (Респонденти): При хората с тези генетични вариации се наблюдава 19% по-нисък риск от развиване на диабет тип 2 при ежедневен прием на висока доза от витамина в сравнение с плацебо групата.

„Ако се потвърди, това откритие дефинира ефективна стратегия за намаляване на риска от диабет тип 2 при възрастни с преддиабет“, споделя д-р Доусън-Хюз. „Приемането на една капсула витамин D дневно изисква сравнително малко време и усилия, евтино е и като цяло е безопасно.“

Обещанието за персонализирана медицина

Д-р Дженифър Ченг, началник по ендокринология в медицинския център Hackensack Meridian, изразява „предпазлив оптимизъм“ относно проучването. Според нея, тези данни показват, че в бъдеще лекарите може да провеждат рутинни генетични тестове, преди да предпишат конкретна терапия или суплементация.

Развитието на захарния диабет е изключително многофакторен процес. Той се влияе от генетиката, теглото, качеството на съня, физическата активност и храненето. Поради това възможността да се идентифицират хората, които реално биха имали полза от конкретен витамин, е огромна стъпка напред.

Рисковете от самолечението с високи дози

Въпреки позитивните новини, експертите категорично предупреждават: не започвайте самоволен прием на мегадози витамин D.

Д-р Пуя Шафипур, специалист по медицина на затлъстяването, напомня, че витамин D е мастноразтворим витамин. За разлика от водноразтворимите витамини (като витамин C), излишъкът от него не се изхвърля лесно с урината, а се натрупва в тялото.

Предозирането с витамин D (прием на т.нар. „мегадози“) крие сериозни опасности:

Риск от поява на бъбречни камъни ;

Потенциална токсичност и увреждане на органите;

Увеличен риск от падания при по-възрастни хора (както сочат някои данни от лабораторията на д-р Доусън-Хюз).

Това подчертава важността на превенцията на диабет тип 2 да се случва под медицински контрол чрез изследване на индивидуалните нива в кръвта и съобразяване с общото здравословно състояние на пациента.

Новото проучване дава силен коз в ръцете на науката за това как витамин D може да намали риска от диабет тип 2, но само при наличието на правилния генетичен профил. Това откритие е поредното доказателство, че универсални решения в медицината няма.

Ако имате фамилна анамнеза за диабет, диагностициран преддиабет или се притеснявате за нивата на кръвната си захар, най-добрата стъпка е да действате информирано. Консултирайте се с Вашия ендокринолог или личен лекар, изследвайте нивата си на витамин D и обсъдете дали приемът на добавки е подходящ и безопасен конкретно за Вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

