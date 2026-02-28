Дефицитът на витамин D може да остане дълго време незабелязан. Умора, която не отшумява, чести настинки или болки в костите, са симптоми, които лесно се приписват на претовареност или стрес. Всъщност зад тях може да стои недостиг на един от най-важните витамини за женското здраве. Витамин D е незаменим за имунитета, костите и настроението, и все пак повечето жени не получават достатъчно от него.

Кои симптоми не трябва да пренебрегвате и кога е моментът да направите кръвен тест?

Снимка: iStock

Симптоми на дефицит на витамин D, които жените често пропускат

Симптомите при дефицит на витамин D лесно могат да бъдат объркани с признаците на преумора или други състояния. Според данни, публикувани от Very Well Health, сред най-честите сигнали са:

Хронична умора — усещане за изтощение дори след достатъчно сън.

Болки в костите и мускулите — особено в гърба, краката и ставите.

Чести инфекции — отслабен имунитет и по-трудно възстановяване.

Промени в настроението — раздразнителност, тъга или депресивни епизоди.

Косопад — при тежък и продължителен дефицит.

Бавно зарастване на рани.

Тези симптоми рядко се появяват изолирано и често се наслагват един върху друг, което допълнително затруднява разпознаването им без лабораторно изследване.

Снимка: Canva

Кога да направите изследване?

Кръвният тест за витамин D, измерване на 25-хидроксивитамин D (калцидиол), е единственият сигурен начин да разберете реалното си ниво. Експертите препоръчват изследване, ако:

Прекарвате по-голямата част от деня на закрито;

Сте над 40–50 години;

Имате по-тъмен тен на кожата;

Страдате от хронични заболявания на храносмилателната система;

Приемате кортикостероиди, статини или други медикаменти, влияещина витамин D;

Имате наднормено тегло.

Какви са референтните стойности на витамин D в кръвта:

Дефицит (изразен недостиг) – под 12 ng/mL

Недостатъчни нива – между 12 и 20 ng/mL

Оптимални (в норма) стойности – между 20 и 50 ng/mL

Снимка: Pexels

Колко витамин D трябва да приемате дневно?

Препоръчителният дневен прием според Националните здравни институти на САЩ (NIH) е:

Жени до 70 г.: 600 IU (15 мкг)

Над 70 г.: 800 IU (20 мкг)

Бременност и кърмене: 600 IU (15 мкг)

Важно е да се знае, че витамин D се усвоява по-добре в присъствието на мазнини, затова го приемайте с храна, съдържаща ядки, зехтин или авокадо.

Снимка: iStock

Как да си набавите витамин D?

Слънчева светлина

Около 80% от витамин D в тялото идва от слънцето. Оптималното време за синтез е между 10:30 и 13:30 ч. Добрата новина: слънцезащитен крем с SPF до 30 не намалява значимо производството на витамин D.

Храни, богати на витамин D

Дъгова пъстърва и атлантическа сьомга;

Яйца;

Гъби, изложени на UV светлина;

Обогатено мляко и соево мляко;

Хранителни добавки

Витамин D се предлага в два вида: D2 (растителен) и D3 (животински или от лишеи). Проучванията сочат, че D3 повишава нивата в кръвта по-ефективно. Горната безопасна граница е 4 000 IU дневно, а превишаването може да причини токсичност и сериозни усложнения като бъбречна недостатъчност.

Витамин D може да повлияе действието на някои медикаменти или те да намалят усвояването му. Това се отнася за лекарства за отслабване (като орлистат), кортикостероиди, част от медикаментите за понижаване на холестерола (статини) и някои диуретици, използвани при високо кръвно налягане.

Ако приемате подобни лекарства, консултирайте се с лекар, преди да започнете добавка с витамин D.

Защо нивата на витамин D имат значение?

Поддържането на адекватни нива на витамин D има доказани ползи за женското здраве:

Кости: Витамин D е ключов за усвояването на калция. Проучвания показват, че комбинираният му прием с калций намалява риска от тазобедрени фрактури с до 30%. Жените в периода около менопаузата са особено уязвими към костна загуба.

Имунитет: Витамин D участва в регулирането на имунния отговор и възпалителните процеси в организма. Ниските му нива се свързват с по-висок риск от автоимунни заболявания, включително тиреоидит на Хашимото – автоимунно възпаление на щитовидната жлеза.

Настроение: Ниските нива са свързани с депресия и тревожност. Витамин D влияе върху производството на серотонин и допамин, макар изследванията в тази област да продължават да се развиват.

Бременност: Около 40% от бременните жени имат дефицит на витамин D, свързан с по-висок риск от прееклампсия и ниско тегло на бебето.

Дефицитът на витамин D е широко разпространен, но лесно пропускан. Ако разпознавате някой от описаните симптоми или попадате в рисковите групи, можете да си направите кръвен тест и да се консултирате с Вашия лекар. Навременната диагноза и корекция на нивата могат да имат значително влияние върху здравето ви в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

