Смяната на лекарствата за диабет не е нещо, което трябва да приемате лекомислено.

В някои случаи може да се наложи да го направите, тъй като страничните ефекти от лекарството са непоносими или лекарствата не са в състояние да контролират кръвната ви захар.

В други случаи промяната може да е по избор, например когато се появи ново лекарство за диабет.

Но с напредването на състоянието тялото става по-устойчиво на инсулин, което води до загуба на ефективността на същите тези промени в начина на живот и лечения.

Ако вашият гликиран хемоглобин (A1C) е започнал да се повишава, това не означава, че правите нещо нередно. Но това е знак, че може би е време да преразгледате плана си за лечение и евентуално да смените лекарствата си за диабет.

Причини за смяна на лекарствата при диабет тип 2

Има много причини, поради които хората с диабет тип 2 прибягват до смяна на лекарствата си. Понякога има твърде много странични ефекти. Друг път цената е твърде висока.

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Като кажете на лекаря си какво точно не работи с настоящото лекарство, това може да ви помогне да определите лечение, което може да е по-ефективно за вас.

Вашата кръвна захар не е под контрол

Ако става все по-трудно да постигате целите за нивата на кръвната захар, може да имате нужда от коригиране на лекарството. Продължително високата кръвна захар може да ви изложи на по-висок риск от състояния като сърдечни заболявания, увреждане на нервите и инсулт.

Не можете да понасяте страничните ефекти на лекарството

Лекарствата за диабет тип 2 могат да причинят странични ефекти като диария, умора и гадене. Ако те пречат на ежедневния ви живот, вашият лекар може да препоръча различно лекарство или по-ниска доза, която бихте могли да понасяте по-добре. Винаги обаче говорете с лекаря си, преди да спрете дадено лекарство.

Свързаните състояния не са овладени

Ако започнете да имате проблеми със сърцето, бъбреците или черния дроб, вашият медицински екип може да предложи преминаване към по-нова терапия, създадена да върши двойна работа – а именно, да държи нивата на A1C (гликирания хемоглобин) под контрол, докато активно предпазва жизненоважните органи от по-нататъшно увреждане.

Смяната обикновено се случва, когато състояния, свързани с диабета, като високо кръвно налягане, висок холестерол или сърдечни заболявания, не са добре контролирани.

Развивате ниска кръвна захар (хипогликемия)

Промените в начина на живот, включително редовните упражнения и диета, са от съществено значение за овладяването на диабет тип 2. Упражненията, по-специално, намаляват нивата на кръвната захар, тъй като мускулите абсорбират глюкоза от кръвта за енергия.

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В някои случаи обаче, упражненията могат да доведат до необичаен спад на кръвната захар (хипогликемия), ако лекарствата ви за диабет поддържат строг контрол върху нивата на захарта. Това може да доведе до симптоми като замаяност, треперене, бледа кожа, гадене и повръщане.

Ако започнете да спортувате редовно, говорете с Вашия лекар, тъй като може да се наложи да коригирате лекарствата си, за да компенсирате този ефект. Също така ще трябва да проверите кръвната си захар преди тренировка, за да избегнете по-добре хипогликемични събития.

Въпреки че това обикновено не е причина за промяна в лечението, може да елиминира нуждата от определени лекарства, ако приемате определени комбинирани терапии за диабет тип 2.

Лекарствата си взаимодействат с други медикаменти

Понякога вашият лекар ще трябва да промени лекарствата ви за диабет, тъй като те взаимодействат с друго лекарство, което вече приемате.

Такова взаимодействие може да доведе до понижаване на концентрацията на лекарства в кръвта (намаляване на тяхната ефективност) или до повишаване на концентрацията на лекарства в кръвта (увеличаване на риска от странични ефекти).

Бета-блокерите, ниацинът, тиазидните диуретици и глюкокортикоидите могат да имат нежелани реакции при хора с диабет тип 2, намалявайки чувствителността към инсулин и повишавайки нивата на кръвната захар.

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Лекарствата за диабет могат да взаимодействат и с билкови добавки като женшен, алое вера и жълт кантарион.

Имате ново медицинско състояние

Вашият лекар може също да се наложи да коригира лекарствата ви за диабет, ако ви бъде поставена диагноза за ново хронично здравословно състояние. Основното безпокойство тук са възможните взаимодействия между леченията, използвани за диабет, и тези, използвани за състояния като:

Сърдечна аритмия

Сърдечна недостатъчност

ХИВ

Белодробни заболявания, като ХОББ

Чернодробно заболяване, включително цироза и хепатит

Хронично бъбречно заболяване, включително бъбречна диализа

Ето защо координацията на грижите е важна и защо лечението на диабета изолирано никога не е добра идея.

Вие сте бременна

Бременните жени с диабет се нуждаят от внимателно наблюдение, за да се контролират стриктно нивата на кръвната захар и да се избегнат сериозни усложнения като преждевременно раждане, спонтанен аборт или мъртво раждане.

Това важи както за хора с предшестващ диабет, така и за тези, които са развили диабет в резултат на бременност (наречен гестационен диабет).

Ако нивата на кръвната захар станат трудни за контролиране, може да се наложи допълнително лекарство или промяна в лечението. Това може да включва добавяне на инсулинови инжекции за лечение или предотвратяване на остри скокове в кръвната захар

Има налично ново лекарство

Медицинските изследвания непрекъснато се развиват, носейки по-нови лекарства, които могат да бъдат по-ефективни, по-лесни за употреба или да предлагат допълнителни ползи, като защита на сърцето или загуба на тегло.

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Ако постигате целите си и се чувствате добре с настоящия си план и използвани лекарства, няма нужда да преминавате към друго лекарство, само за да имате най-новото. Целта винаги е правилното лечение за вашето тяло в точното време.

Достигнали сте ремисия

Ако сте в ремисия, което означава, че вашият гликиран хемоглобин (A1C) е бил под 6,5% в продължение на поне 3 месеца без лекарства за понижаване на глюкозата, може да успеете безопасно да намалите или спрете някои лекарства под ръководството на вашия лекар.

Все още ще трябва да се храните здравословно, да спортувате редовно и да управлявате теглото си. Ако не го правите, нивата на кръвната захар може да започнат да се повишават отново.

Смяната на лекарствата за диабет тип 2 може да ви се стори непосилна в началото и е нормално да имате доста въпроси. Нуждите на тялото ви естествено се променят с времето, така че актуализирането на лечението ви не е признак за провал или непременно за нещо тревожно.

Не забравяйте да уведомите лекуващия си лекар за всички странични ефекти и не се колебайте да се консултирате с него.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници