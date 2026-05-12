Събуждате се изпотени, с главоболие или умора, въпреки че сте спали достатъчно? Зад тези симптоми може да се крие хипогликемия, състояние, при което нивата на кръвната захар спадат под нормалните стойности. Когато това се случи по време на сън, говорим за нощна хипогликемия, потенциално опасно усложнение, особено при хора с диабет, които приемат инсулин или други лекарства, понижаващи кръвната захар.

Според информация, публикувана в Medical News Today, хипогликемия настъпва, когато нивата на глюкозата паднат под 70 mg/dL. През нощта тялото минава през естествени колебания на глюкозата като част от циркадния ритъм, но при хора с диабет тези колебания могат да станат екстремни и опасни.

Какво представлява нощната хипогликемия?

Нощната хипогликемия е епизод на ниска кръвна захар, който настъпва, докато човек спи. Тя е по-честа при хора, които управляват диабета си с инсулин, но може да засегне и пациенти, приемащи други глюкозо-понижаващи медикаменти.

Опасността е, че по време на сън човек може да не усети спадането на кръвната захар и да не успее да реагира навреме. В по-тежки случаи това може да доведе до загуба на съзнание или животозастрашаващи състояния.

6 признака, че имате хипогликемия през нощта

Експертите от Medical News Today и Diabetes.co.uk посочват следните характерни симптоми:

Силно нощно изпотяване , събуждате се с мокри дрехи или чаршафи. Нощното изпотяване и диабет често вървят ръка за ръка при епизоди на ниска кръвна захар.

Главоболие при събуждане , тъпа болка или усещане за натиск рано сутрин.

Усещане за умора и изтощение въпреки достатъчния сън.

Кошмари или неспокойни сънища , тялото реагира на стреса от ниската глюкоза.

Учестено сърцебиене и треперене , могат да ви събудят посред нощ.

Висока кръвна захар сутрин , известна като ефект на Сомоджи , при който организмът отделя хормони в отговор на нощната хипогликемия и това води до парадоксално висока сутрешна стойност на глюкозата.

Причини за нощна хипогликемия

Според преглед от 2021 г., публикуван в PubMed Central, основните рискови фактори за ниска кръвна захар по време на сън включват:

Прекомерна физическа активност през деня

Консумация на алкохол, особено вечер

Завишени инсулинови дози преди лягане

Пропускане на вечеря или недостатъчен прием на въглехидрати

По-напреднала възраст

Женски пол

Дълга продължителност на диабета

Как да предотвратим нощната хипогликемия?

Редовно измерване на глюкоза преди сън

Измерването на глюкоза преди сън е една от най-важните стъпки. Препоръчва се пациентите да обсъдят с лекуващия си екип какви са подходящите нива на кръвната захар преди лягане. Все по-широко приложение намират сензорите за непрекъснат глюкозен мониторинг (CGM), които позволяват проследяване на стойностите в реално време, включително по време на сън.

Лека закуска преди лягане

Балансирана малка закуска, например пълнозърнест хляб с тахан или плод с шепа ядки, може да предотврати спадането на захарта през нощта. Храненето при диабет изисква внимание към комбинацията от въглехидрати, протеини и здравословни мазнини.

Внимателно планиране на тренировките

Рискът от ниска захар при тренировка е по-висок, ако физическата активност е вечер. Експертите препоръчват упражненията да се планират по-рано през деня.

Прецизиране на инсулиновата терапия

Дозите инсулин преди лягане трябва да се коригират съвместно с лекар. Според American Diabetes Association, индивидуалната настройка на терапията е ключова за избягване на нощни хипогликемични епизоди.

Ограничаване на алкохола

Алкохолът, особено близо до часа за сън, увеличава риска от нощна хипогликемия. Ако се консумира, добре е да бъде придружен от лека въглехидратна закуска.

Кога да потърсите лекар?

Ако симптомите се повтарят често, е необходимо да се консултирате с диабетоложкия си екип за корекция на терапията. Спешна помощ при диабет (тел. 112) се търси незабавно, ако човек с диабет не може да бъде събуден или изглежда в безсъзнание.

Нощната хипогликемия е сериозно, но управляемо усложнение. Разпознаването на признаците, изпотяване, главоболие, кошмари, умора, сърцебиене и парадоксално висока захар сутрин, е първата стъпка към превенцията.

С редовно наблюдение, балансирано хранене, внимателно дозиране на инсулина и съвременни технологии като CGM, рискът от ниска кръвна захар по време на сън може да бъде значително намален.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

