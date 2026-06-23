Диабетът тип 2 е хронично метаболитно състояние, което може да се държи под контрол чрез комбинация от целенасочено медикаментозно лечение и промени в начина на живот. Но какво, ако някои подценявани храни от ежедневието ни също могат да помогнат?

Серия нови проучвания, публикувани в началото на 2026 г., насочват вниманието към три достъпни „съюзника", овесени ядки, авокадо и ментово масло.

Научете какво точно показват изследванията за храненето при диабет тип 2 и как тези храни се свързват с по-добър контрол на кръвната захар, по-ниски нива на LDL холестерол и регулиране на кръвното налягане.

Овесените ядки са тайно оръжие срещу „лошия" холестерол?

Според проучване на изследователи от Университета в Бон, Германия, публикувано в Nature Communications през януари 2026 г., нискокалорична 2-дневна овесена диета може значително да понижи нивата на LDL („лошия") холестерол.

Учените провеждат две паралелни рандомизирани контролирани клинични проучвания с участници с метаболитен синдром, състояние, което споделя много характеристики с диабета: повишено кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна захар и наднормено тегло.

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Резултатите показали, че:

Участниците, консумирали 300 г овесени ядки дневно в продължение на 2 последователни дни , отбелязали 10% спад в нивата на LDL холестерол .

Ефектът се запазил до 6 седмици след интервенцията, дори след връщане към обичайния хранителен режим.

Според водещия изследовател д-р Мари-Кристин Симон ефектът вероятно се дължи на това, че голямото количество овес и бързата експозиция на овесените компоненти, особено фенолни съединения, преработвани от микробиома на червата, задействат по-силни биохимични реакции, отколкото умереният дневен прием. Ключова роля има метаболитът дихидроферулова киселина.

Експертът по превантивна кардиология д-р Мишел Рутенщайн обаче препоръчва предпазливост, редовното включване на умерени количества овес в здравословен за сърцето хранителен модел, заедно с други източници на разтворими фибри и растителен протеин, остава практичен и научно обоснован подход за понижаване на холестерола , без нужда от крайни краткосрочни диети.

Авокадо всеки ден за контрол на кръвната захар?

Проучване, публикувано в Current Developments in Nutrition през април 2026 г., свързва редовната консумация на авокадо с по-добър контрол на кръвната захар. Изследването е вторичен анализ на данни от Habitual Diet and Avocado Trial с участници над 25 години с увеличена обиколка на талията.

Интервенцията включвала прием на едно голямо авокадо дневно в продължение на 6 месеца, докато контролната група яла по две или по-малко авокада месечно. Резултатът показва, че участниците, консумирали авокадо ежедневно, имали по-нисък гликемичен товар, мярка за предизвиканото от диетата покачване на кръвната захар.

Според диетолога Карен Берг ползите от авокадото идват от това, че то е богато на мононенаситени мазнини, фибри и калории, силно засища и подпомага храносмилането, заради което хората ядат по-малко от други, по-малко здравословни храни.

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Ментово масло, помощник срещу хипертонията?

Освен висока кръвна захар и холестерол, високото кръвно налягане (хипертония) е чест спътник на диабет тип 2, засяга между 50% и 80% от хората с това състояние. Връзката хипертония и диабет прави управлението на кръвното налягане особено важно.

Сред по-малко познатите природни лекове за диабет и съпътстващите го състояния е ментовото масло, вид етерично масло. Според проучване в PLOS One от април 2026 г. участниците, приемали ментово масло, понижили систолното си кръвно налягане средно с 8,5 mmHg.

В изследването 40 възрастни с предхипертония или хипертония 1-ва степен получавали или 100 µL ментово масло дневно, или плацебо за 20 дни. Приемащите ментово масло имали по-ниско систолно налягане и по-нисък пулс в покой.

Водещият автор д-р Джонатан Синклер обяснява, че менталът активира TRPM8 каналите в съдовите тъкани, което може да допринесе за разширяване на кръвоносните съдове чрез сигнализиране, свързано с азотния оксид. С прости думи, ментовото масло може да помогне за разпускане на кръвоносните съдове, намалявайки натиска, срещу който трябва да изпомпва сърцето.

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Други експерти призовават за повече изследвания. Кардиологът д-р Крейг Басман отбелязва, че проучване с повече участници и по-дълга продължителност би дало по-надеждни данни и яснота относно дългосрочните ефекти.

Новите проучвания подчертават, че храненето при диабет тип 2 може да бъде ценен инструмент наред с медикаментозното лечение. Овесените ядки се свързват с понижаване на LDL холестерола, авокадото e с по-добър контрол на кръвната захар и по-нисък гликемичен товар, а ментовото масло – понижава кръвното налягане.

Все пак повечето от тези изследвания са малки или краткосрочни, а експертите единодушно призовават за умереност и допълнителни проучвания. Тези храни не заместват назначеното лечение, а могат да допълнят един здравословен начин на живот в полза на кардиометаболитното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници