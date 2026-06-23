Диабетът тип 2 е хронично метаболитно състояние, което може да се държи под контрол чрез комбинация от целенасочено медикаментозно лечение и промени в начина на живот. Но какво, ако някои подценявани храни от ежедневието ни също могат да помогнат?
Серия нови проучвания, публикувани в началото на 2026 г., насочват вниманието към три достъпни „съюзника", овесени ядки, авокадо и ментово масло.
Научете какво точно показват изследванията за храненето при диабет тип 2 и как тези храни се свързват с по-добър контрол на кръвната захар, по-ниски нива на LDL холестерол и регулиране на кръвното налягане.
Овесените ядки са тайно оръжие срещу „лошия" холестерол?
Според проучване на изследователи от Университета в Бон, Германия, публикувано в Nature Communications през януари 2026 г., нискокалорична 2-дневна овесена диета може значително да понижи нивата на LDL („лошия") холестерол.
Учените провеждат две паралелни рандомизирани контролирани клинични проучвания с участници с метаболитен синдром, състояние, което споделя много характеристики с диабета: повишено кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна захар и наднормено тегло.
Резултатите показали, че:
- Участниците, консумирали 300 г овесени ядки дневно в продължение на 2 последователни дни, отбелязали 10% спад в нивата на LDL холестерол.
- Ефектът се запазил до 6 седмици след интервенцията, дори след връщане към обичайния хранителен режим.
Според водещия изследовател д-р Мари-Кристин Симон ефектът вероятно се дължи на това, че голямото количество овес и бързата експозиция на овесените компоненти, особено фенолни съединения, преработвани от микробиома на червата, задействат по-силни биохимични реакции, отколкото умереният дневен прием. Ключова роля има метаболитът дихидроферулова киселина.
Експертът по превантивна кардиология д-р Мишел Рутенщайн обаче препоръчва предпазливост, редовното включване на умерени количества овес в здравословен за сърцето хранителен модел, заедно с други източници на разтворими фибри и растителен протеин, остава практичен и научно обоснован подход за понижаване на холестерола , без нужда от крайни краткосрочни диети.
Авокадо всеки ден за контрол на кръвната захар?
Проучване, публикувано в Current Developments in Nutrition през април 2026 г., свързва редовната консумация на авокадо с по-добър контрол на кръвната захар. Изследването е вторичен анализ на данни от Habitual Diet and Avocado Trial с участници над 25 години с увеличена обиколка на талията.
Интервенцията включвала прием на едно голямо авокадо дневно в продължение на 6 месеца, докато контролната група яла по две или по-малко авокада месечно. Резултатът показва, че участниците, консумирали авокадо ежедневно, имали по-нисък гликемичен товар, мярка за предизвиканото от диетата покачване на кръвната захар.
Според диетолога Карен Берг ползите от авокадото идват от това, че то е богато на мононенаситени мазнини, фибри и калории, силно засища и подпомага храносмилането, заради което хората ядат по-малко от други, по-малко здравословни храни.
Ментово масло, помощник срещу хипертонията?
Освен висока кръвна захар и холестерол, високото кръвно налягане (хипертония) е чест спътник на диабет тип 2, засяга между 50% и 80% от хората с това състояние. Връзката хипертония и диабет прави управлението на кръвното налягане особено важно.
Сред по-малко познатите природни лекове за диабет и съпътстващите го състояния е ментовото масло, вид етерично масло. Според проучване в PLOS One от април 2026 г. участниците, приемали ментово масло, понижили систолното си кръвно налягане средно с 8,5 mmHg.
В изследването 40 възрастни с предхипертония или хипертония 1-ва степен получавали или 100 µL ментово масло дневно, или плацебо за 20 дни. Приемащите ментово масло имали по-ниско систолно налягане и по-нисък пулс в покой.
Водещият автор д-р Джонатан Синклер обяснява, че менталът активира TRPM8 каналите в съдовите тъкани, което може да допринесе за разширяване на кръвоносните съдове чрез сигнализиране, свързано с азотния оксид. С прости думи, ментовото масло може да помогне за разпускане на кръвоносните съдове, намалявайки натиска, срещу който трябва да изпомпва сърцето.
Други експерти призовават за повече изследвания. Кардиологът д-р Крейг Басман отбелязва, че проучване с повече участници и по-дълга продължителност би дало по-надеждни данни и яснота относно дългосрочните ефекти.
Новите проучвания подчертават, че храненето при диабет тип 2 може да бъде ценен инструмент наред с медикаментозното лечение. Овесените ядки се свързват с понижаване на LDL холестерола, авокадото e с по-добър контрол на кръвната захар и по-нисък гликемичен товар, а ментовото масло – понижава кръвното налягане.
Все пак повечето от тези изследвания са малки или краткосрочни, а експертите единодушно призовават за умереност и допълнителни проучвания. Тези храни не заместват назначеното лечение, а могат да допълнят един здравословен начин на живот в полза на кардиометаболитното здраве.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Medical News Today – Type 2 diabetes: New studies highlight 3 helpful foods, natural remedies
Nature Communications – Проучване за ефекта на овесената диета върху LDL холестерола (Университет в Бон, януари 2026)
Current Developments in Nutrition – Анализ на връзката между консумацията на авокадо и гликемичния товар (април 2026)
PLOS One – Проучване за ефекта на ментовото масло върху кръвното налягане (април 2026)
Д-р Jonathan Sinclair – профил, Университет в Ланкашър (водещ автор на проучването за ментовото масло)
ScienceDirect – Научна публикация относно ползите от авокадото за метаболитното здраве
PMC (NCBI) – Изследване за разтворимите фибри и понижаването на холестерола