Ново изследване предполага, че включването на едно авокадо дневно в менюто може да допринесе за контрол на кръвната захар и то по начин, по-прост от всяка строга диета.
Ето какво показват данните и защо нутриционистите съветват да не се прибързва с изводите.
Какво установява проучването?
Изследване, публикувано в научното списание Current Developments in Nutrition (2026), анализира как ежедневната консумация на авокадо влияе върху гликемичното натоварване на диетата.
Гликемичното натоварване (glycemic load) измерва как конкретни количества от определени храни влияят на нивата на кръвната захар. Диетите с по-ниско гликемично натоварване се свързват с:
- Превенция на диабет тип 2
- По-нисък риск от някои видове рак
- Намалена обща смъртност
Проучването е вторичен анализ на по-мащабно изследване, наречено Habitual Diet and Avocado Trial. В него участниците са разделени на две групи: едната консумира по едно голямо авокадо дневно в продължение на 6 месеца, а другата, не повече от две авокада месечно. В крайния анализ са включени 961 участници на възраст над 25 години, всички с повишена обиколка на талията.
Какви са резултатите?
Групата, консумирала авокадо ежедневно, е постигнала по-ниско гликемично натоварване в сравнение с контролната група. Интересното е, че гликемичният индекс при двете групи е бил приблизително еднакъв – разликата идва именно от самите авокада като хранителен компонент.
Освен това авокадо-групата е приемала:
- Повече фибри и здравословни мазнини
- По-малко животински протеин
- По-малко въглехидрати като дял от общата енергия
Защо авокадото може да помогне при контрол на кръвната захар?
Фибрите са ключов фактор
Авокадото е богато на диетични фибри, които забавят усвояването на захарите и спомагат за по-стабилни нива на кръвната захар. Именно повишеният прием на фибри е посочен от изследователите като вероятна причина за по-ниското гликемично натоварване.
Здравословните мазнини имат значение
Авокадото е отличен източник на полезни мазнини, главно мононенаситени мастни киселини. Тези мазнини не само подпомагат сърдечносъдовото здраве, но може да допринасят и за регулиране на кръвната захар.
Ситостта намалява приема на нездравословни храни
Регистрираният диетолог Карен З. Берг, MS, CDN, коментира пред Medical News Today:
„Авокадото е хранително-плътна храна с много ползи за здравето. То е много засищащо, така че когато хората ядат повече авокадо, вероятно ядат по-малко от други, евентуално по-малко здравословни храни."
Изследователите отбелязват и тенденцията, че макар и без статистическа значимост за намален принос на млечни продукти, сладкиши и десерти към гликемичното натоварване в авокадо-групата. Това подсказва промяна в хранителния модел като цяло.
Трябва ли да ядете авокадо всеки ден?
Резултатите са обещаващи, но е важно да се вземат предвид ограниченията на изследването:
- 73% от участниците са жени, а всички са с наднормено тегло или затлъстяване, резултатите може да не важат за всички групи
- Диетата е оценявана чрез самоотчитане от участниците, което може да съдържа неточности.
Д-р Емили Лантц, нутриционист в UTMB, уточнява:
„Гликемичният товар и индекс са само оценки. Доказателствата все още не са достатъчно силни, за да станат основа на национални препоръки за хранене."
Това не означава, че авокадото е „вълшебна" храна, но е ясен сигнал, че редовното включване на здравословни храни в диетата може да има измерим ефект.
Ново изследване добавя още едно потенциално предимство към вече дългия списък с ползи на авокадото за здравето, по-ниско гликемично натоварване на диетата при ежедневна консумация. Комбинацията от фибри, полезни мазнини и засищащ ефект прави авокадото ценен съюзник в здравословния хранителен режим, особено за хора с риск от инсулинова резистентност или диабет тип 2.
Ако обмисляте да добавите повече авокадо към менюто си, консултирайте се с нутриционист или лекар, за да го включите балансирано в цялостната си диета.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Lantz E. et al. (2026). „Ежедневната консумация на авокадо и диетично гликемично натоварване: вторичен анализ на рандомизирано контролирано проучване". Current Developments in Nutrition.
- Cassidy B. (2026). „Едно авокадо на ден може да помогне за контрол на кръвната захар". Medical News Today.