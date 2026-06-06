Ново изследване предполага, че включването на едно авокадо дневно в менюто може да допринесе за контрол на кръвната захар и то по начин, по-прост от всяка строга диета.

Ето какво показват данните и защо нутриционистите съветват да не се прибързва с изводите.

Какво установява проучването?

Изследване, публикувано в научното списание Current Developments in Nutrition (2026), анализира как ежедневната консумация на авокадо влияе върху гликемичното натоварване на диетата.

Снимка: Pexels

Гликемичното натоварване (glycemic load) измерва как конкретни количества от определени храни влияят на нивата на кръвната захар. Диетите с по-ниско гликемично натоварване се свързват с:

Превенция на диабет тип 2

По-нисък риск от някои видове рак

Намалена обща смъртност

Проучването е вторичен анализ на по-мащабно изследване, наречено Habitual Diet and Avocado Trial. В него участниците са разделени на две групи: едната консумира по едно голямо авокадо дневно в продължение на 6 месеца, а другата, не повече от две авокада месечно. В крайния анализ са включени 961 участници на възраст над 25 години, всички с повишена обиколка на талията.

Какви са резултатите?

Групата, консумирала авокадо ежедневно, е постигнала по-ниско гликемично натоварване в сравнение с контролната група. Интересното е, че гликемичният индекс при двете групи е бил приблизително еднакъв – разликата идва именно от самите авокада като хранителен компонент.

Освен това авокадо-групата е приемала:

Повече фибри и здравословни мазнини

По-малко животински протеин

По-малко въглехидрати като дял от общата енергия

Снимка: ВМА

Защо авокадото може да помогне при контрол на кръвната захар?

Фибрите са ключов фактор

Авокадото е богато на диетични фибри, които забавят усвояването на захарите и спомагат за по-стабилни нива на кръвната захар. Именно повишеният прием на фибри е посочен от изследователите като вероятна причина за по-ниското гликемично натоварване.

Здравословните мазнини имат значение

Авокадото е отличен източник на полезни мазнини, главно мононенаситени мастни киселини. Тези мазнини не само подпомагат сърдечносъдовото здраве, но може да допринасят и за регулиране на кръвната захар.

Ситостта намалява приема на нездравословни храни

Регистрираният диетолог Карен З. Берг, MS, CDN, коментира пред Medical News Today:

„Авокадото е хранително-плътна храна с много ползи за здравето. То е много засищащо, така че когато хората ядат повече авокадо, вероятно ядат по-малко от други, евентуално по-малко здравословни храни."

Снимка: Canva

Изследователите отбелязват и тенденцията, че макар и без статистическа значимост за намален принос на млечни продукти, сладкиши и десерти към гликемичното натоварване в авокадо-групата. Това подсказва промяна в хранителния модел като цяло.

Трябва ли да ядете авокадо всеки ден?

Резултатите са обещаващи, но е важно да се вземат предвид ограниченията на изследването:

73% от участниците са жени , а всички са с наднормено тегло или затлъстяване, резултатите може да не важат за всички групи

Диетата е оценявана чрез самоотчитане от участниците, което може да съдържа неточности.

Д-р Емили Лантц, нутриционист в UTMB, уточнява:

„Гликемичният товар и индекс са само оценки. Доказателствата все още не са достатъчно силни, за да станат основа на национални препоръки за хранене."

Това не означава, че авокадото е „вълшебна" храна, но е ясен сигнал, че редовното включване на здравословни храни в диетата може да има измерим ефект.

Снимка: Canva

Ново изследване добавя още едно потенциално предимство към вече дългия списък с ползи на авокадото за здравето, по-ниско гликемично натоварване на диетата при ежедневна консумация. Комбинацията от фибри, полезни мазнини и засищащ ефект прави авокадото ценен съюзник в здравословния хранителен режим, особено за хора с риск от инсулинова резистентност или диабет тип 2.

Ако обмисляте да добавите повече авокадо към менюто си, консултирайте се с нутриционист или лекар, за да го включите балансирано в цялостната си диета.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници