Малките консервирани рибки, които често подминаваме в супермаркета, може да се окажат мощно оръжие в битката срещу високата кръвна захар и диабет тип 2.

Според научни проучвания, сардините не само поддържат стабилни нива на глюкоза, но и значително намаляват риска от развитие на метаболитни заболявания благодарение на уникалната си комбинация от хранителни вещества.

Защо сардините не повишават кръвната захар

За разлика от повечето храни, сардините съдържат нула грама въглехидрати, основният виновник за скоковете в кръвната захар. Това ги прави идеален избор за хора с предиабет или тези, които следят гликемичния си индекс.

Снимка: Canva

Но ползите не спират дотук. Сардините са натъпкани с хранителни вещества, които активно помагат за контрол на инсулиновата резистентност:

Протеини за стабилна кръвна захар

Една консерва сардини (около 100 грама) съдържа 22,6 грама високо качествен протеин. Протеините забавят изпразването на стомаха, което означава, че храносмилането протича по-бавно. Резултатът? Всяка захар, която консумирате, се освобождава постепенно в кръвния поток, предотвратявайки рязкото покачване на глюкозата.

Омега-3 мастни киселини срещу възпаление

Сардините са сред най-богатите източници на омега-3 мастни киселини, здравословни мазнини, които намаляват хроничното възпаление в организма. Възпалението директно нарушава работата на инсулина, хормона, отговорен за регулирането на кръвната захар. Чрез противовъзпалителното си действие, омега-3 киселините подобряват инсулиновата чувствителност.

Витамин D и магнезий в рибата

Комбинацията от витамин D и магнезий, която се намира в сардините, играе ключова роля за поддържането на здрави нива на глюкоза. Научните данни сочат, че тези два микроелемента работят заедно за оптимизиране на метаболизма на захарите.

Снимка: Canva

Таурин и инсулин

Сардините съдържат таурин, аминокиселина, която подобрява отговора на тялото към инсулин, водейки до по-ефективен контрол на кръвната захар.

200 грама сардини седмично намаляват риска от диабет

Проучване от 2021 година, публикувано в научното списание Clinical Nutrition, проследява 152 възрастни с преддиабет в продължение на една година. Половината от участниците следват стандартна диета за превенция на диабет, докато другата половина консумират 200 грама сардини седмично (малко над две консерви).

Резултатите са поразителни:

В групата със сардини , 37% от участниците с много висок риск за диабет намалява до само 8% след година.

В контролната група процентът спадна незначително от 27% на 22%.

Учените установяват, че редовната консумация на сардини подобрява чувствителността към инсулин и може драстично да намали риска от развитие на диабет тип 2 при хора с преддиабет.

Ползи от сардини при диабет тип 2 и сърдечно здраве

Поддържането на стабилна кръвна захар е критично не само за превенция на диабет, но и за здравето на сърцето. Сардините предлагат допълнителни ползи за сърдечно-съдовата система:

Понижаване на триглицериди

Омега-3 мастните киселини помагат за контролиране на високите нива на триглицеридите, вид мазнини в кръвта, които при повишени стойности допринасят за натрупване на плаки в артериите и увеличават риска от инфаркт и инсулт.

Противовъзпалителни храни за съдовете

Хроничното възпаление увреждат кръвоносните съдове, позволявайки образуването на холестеролни плаки. Противовъзпалителните свойства на сардините помагат да се предотврати този процес.

Снимка: Canva

Ценни минерали

Сардините са богати на калий, магнезий, цинк, калций и желязо – минерали, които подкрепят нормалната сърдечна функция.

Американската сърдечна асоциация препоръчва консумацията на две порции непържена риба седмично, включително сардини, за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Хранителна стойност на консервирани сардини

Една стандартна консерва (106 грама) сардини в олио осигурява:

Калории: 191

Протеини: 22,6 г

Мазнини: 10,5 г (предимно здравословни)

Въглехидрати: 0 г

Калций: 351 мг

Желязо: 2,69 мг

Калий: 365 мг

Витамин B12: 8,22 мкг

Витамин D: 4,42 мкг

Внимание при консумацията

Въпреки многобройните ползи, има няколко момента, които трябва да имате предвид:

Натрий: Консервираните сардини съдържат около 282 мг натрий на порция (около 10% от препоръчителния дневен прием). Хората с високо кръвно налягане трябва да наблюдават приема си на натрий.

Снимка: Canva

Тежки метали: Олово и живак понякога се откриват в рибата. Сардините са сред най-безопасните морски дарове, тъй като са малки риби от ниските нива на хранителната верига, но произходът им има значение – някои региони имат по-високи нива на замърсяване.

Сардините са изключителна храна за контрол на кръвната захар благодарение на липсата на въглехидрати и богатството от протеини, омега-3 мастни киселини, витамин D, магнезий и таурин. Научните проучвания потвърждават, че редовната им консумация, около 200 грама седмично, може значително да намали риска от диабет тип 2 при хора с преддиабет, както и да подкрепи сърдечното здраве чрез понижаване на триглицериди и намаляване на възпалението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

