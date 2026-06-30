Предиабетът не е присъда, а предупреждение и то такова, на което можете да отговорите още днес. Повишените нива на кръвната захар, които все още не достигат прага за диабет тип 2, в много случаи могат да се нормализират чрез промени в начина на живот.

Ключът към това е диетата при предиабет. В тази статия ще научите кои храни стабилизират глюкозата, как да изградите балансирана чиния и какво съветват специалистите.

Какво представлява предиабетът

Д-р Мария Калинкова, ендокринолог, обяснява: „Предиабетът е състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но все още не са достатъчно високи, за да се диагностицира диабет тип 2. Това е предупредителен знак, че тялото има проблем с регулирането на инсулина. Добрата новина е, че предиабетът може да се обърне чрез промени в начина на живот, като най-важният аспект е правилното хранене.“

Основни принципи на храненето при предиабет

Заложете на зеленчуците

Според експертите от WebMD ненишестените зеленчуци трябва да заемат половината от чинията. Те засищат, без да покачват кръвната захар, благодарение на диетичните фибри. Стремете се към 3–5 порции дневно, броколи, спанак, чушки, моркови и зелени листни зеленчуци.

Ограничете нишестените зеленчуци като картофи, царевица и тиква, те съдържат повече въглехидрати и трябва да заемат само четвърт от чинията.

Изберете пълнозърнести храни

За разлика от рафинираните, пълнозърнестите храни запазват фибрите и хранителните си вещества. Овесени ядки, кафяв ориз, киноа и пълнозърнест хляб помагат за регулиране на глюкозата. Търсете думата „пълнозърнест“ на етикета.

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Не пропускайте протеина

Включването на здравословен източник на протеини при всяко хранене забавя усвояването на въглехидратите и поддържа ситост. Подходящи са мазна риба, бобови култури, яйца, нискомаслени млечни продукти и постно месо.

Контролирайте захарта и порциите

Ограничаването на захарта е задължително. Избягвайте сладки напитки, сокове и газирани напитки, които рязко покачват кръвната захар. Дори здравословните въглехидрати обаче изискват контрол на порциите, ключов елемент от въглехидратния мениджмънт.

Примерно балансирано меню за деня

Закуска: овесена каша с бадеми, чиа и малини

Обяд: салата с киноа, авокадо, зелени зеленчуци и пилешко на скара

Следобедна закуска: нискомаслено кисело мляко с боровинки

Вечеря: печена риба със зеленчуци на пара и малко кафяв ориз

Снимка: DELL-E

Какво да знаем за гликемичния индекс

Гликемичният индекс (GI) класира храните според влиянието им върху кръвната захар. WebMD отбелязва, че за хора с предиабет той не е най-полезният инструмент, може да обърква и да изключва иначе здравословни храни. По-добрият подход е всяко хранене да съчетава въглехидрати, мазнини и протеини.

Диетата при предиабет е мощен инструмент за превенция на диабет тип 2. Залагайте на зеленчуци, фибри и пълнозърнести храни, комбинирайте въглехидратите с протеини и здравословни мазнини и контролирайте порциите. Съчетани с физическа активност и редовно наблюдение, тези промени могат да обърнат предиабета. За индивидуален план се консултирайте с лекар или диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници