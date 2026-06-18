Все повече хора посягат към т.нар. инжекции за отслабване с надеждата бързо да се разделят с излишните килограми. За едни те са пробив в медицината, а за други поредната мода, която крие рискове.

Но какво всъщност представляват тези медикаменти, за кого са подходящи и защо самолечението може да бъде опасно? Темата коментира д-р Мария Калинкова, специалист по ендокринология, пред bTV Радио.

Затлъстяването е заболяване, а не само естетика

Преди всичко д-р Мария Калинкова подчертава нещо важно, че затлъстяването е хронично заболяване, което отваря врата за множество други незаразни болести. Затова лечението на затлъстяването трябва да бъде проследявано и контролирано от лекар, а не разглеждано само като въпрос на външен вид.

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Доскоро специалистите разполагаха почти единствено с препоръки за хранителен режим и физическа активност, без ефективни медикаменти за отслабване, насочени към самото заболяване. Именно затова новите терапии според ендокринолога са истинска революция.

Как действат инжекциите за отслабване

Тези лекарства са аналози на GLP-1, синтетични аналози на белтъци и пептиди, които организмът естествено произвежда в тънките черва. При хора със затлъстяване, инсулинова резистентност, преддиабет и диабет тези вещества се отделят в по-малки количества и действат краткотрайно.

Съвременните медикаменти имитират действието на естествените пептиди и подпомагат нормалните механизми за контрол на апетита и метаболизма. Ефектът им е многостранен:

въздействат върху мозъка, като намаляват усещането за глад и засилват ситостта;

водят до по-бързо засищане и подпомагат по-здравословен избор на храна;

подобряват инсулиновата чувствителност;

осигуряват забавено изпразване на стомаха .

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Крайната цел не е само намаляване на теглото, а подобряване на цялостния метаболитен профил. Затова тези лекарства се прилагат и при метаболитен синдром, съвкупност от взаимосвързани рискови фактори като диабет, инсулинова резистентност, наднормено тегло, хипертония и повишен холестерол.

Защо самолечението е опасно

На пазара вече има няколко вида инжекции, както и перорално лекарство за отслабване, а в следващите една-две години се очакват още терапевтични възможности. Това обаче не означава, че човек може сам да си назначи лечение.

„Лечението задължително трябва да бъде мониторирано от лекар“, категорична е д-р Калинкова.

Често хората си набавят такива медикаменти без предварителни изследвания и консултация, прилагат ги самостоятелно и така се появяват странични ефекти. Както при всяко лекарство, има показания и противопоказания за инжекции за отслабване, които може да прецени само специалист, например ендокринолог, уточнява д-р Калинкова.

Странични ефекти от инжекциите за отслабване

Самото поставяне рядко е проблем, иглата е около 4 мм и процедурата е практически безболезнена., обяснява специалистът. Притесненията най-често са психологически.

По-важно е да се знае, че това лечение не е панацея, потчертава д-р Калинкова. То трябва да върви ръка за ръка с промяна в начина на живот, хранене, движение, сън и навици. Без тази промяна е много вероятно да се появят нежелани реакции.

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Най-чести са гастроинтестиналните оплаквания, отпадналост или дискомфорт, особено при консумация на мазни храни, вредни продукти или алкохол.

Има ли сериозни рискове от инжекциите за отслабване?

Според кратките характеристики на медикаментите, рискът от панкреатит е под 0,3%, изключително рядко, но съществуващо състояние. Именно затова е необходим лекарски контрол при отслабване, специалистът проследява пациента обикновено на около три месеца, а при поява на оплаквания терапията може да бъде променена или прекратена, казва д-р Калинкова.

Важно е да се отбележи, че при пациенти с фамилна обремененост или определени видове карцином на щитовидната жлеза тези медикаменти не са препоръчителни, подчертава д-р Калинкова.

Каква е цената и ще поевтинеят ли инжекциите за отславбване

Цената на инжекциите за отслабване е висока не само в България, но и в Европа и САЩ, коментира д-р Калинкова. Очаква се обаче поевтиняване, с навлизането на нови молекули и генерични медикаменти конкуренцията ще нараства. За съжаление, у нас този тип лечение не се покрива от НЗОК, докато в други държави има частично или пълно покритие при строго регламентирани условия, обяснява д-р Калинкова.

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Инжекциите за отслабване са значим напредък в лечението на затлъстяването и метаболитния синдром, но не са вълшебно решение. Според д-р Мария Калинкова те са най-ефективни, когато са част от цялостна стратегия за метаболитно здраве, съчетана с промяна в начина на живот и редовно лекарско проследяване. Ключова остава професионалната преценка, тя определя дали конкретен пациент е подходящ и прави лечението безопасно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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