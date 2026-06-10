Лекарствата за отслабване, които превземат света през последните години, може да крият неочаквана полза за превенция на инсулт и опасни кръвни съсиреци при една от най-уязвимите групи пациенти.

Ново мащабно проучване установява, че т.нар. GLP-1 аналози се свързват със значително по-нисък риск от тромбоемболични усложнения и дори по-ниска смъртност при хора, които живеят едновременно със затлъстяване и автоимунно заболяване.

Защо затлъстяването и автоимунните заболявания са опасна комбинация

Връзката между автоимунни заболявания и затлъстяването отдавна тревожи лекарите. Затлъстяването е глобална здравна криза разпространението му е нараснало от 30,5% (1999–2000 г.) до близо 42% през последните години.

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Хората със затлъстяване имат по-висок риск от инсулт и инфаркт, а при наличие на автоимунно заболяване опасността се умножава. Хроничното възпаление в тялото, характерно за автоимунните болести, е една от основните причини за тромби в кръвта.

Според проучвания пациентите с автоимунни заболявания имат с 40% до 100% по-висок риск от тромбоемболични и сърдечно-съдови усложнения.

Какво показва новото проучване

Според проучване, публикувано в Journal of the American Heart Association, изследователите анализирали електронни здравни досиета на 484 467 души с автоимунно заболяване от мрежата OneFlorida+ (2014–2024 г.). След прецизно съпоставяне на групите са сравнени 13 204 потребители на GLP-1 аналози с равен брой непотребители. Средната възраст е 54,7 години, а около 74% от участниците са жени.

Резултатите показват, че при потребителите на GLP-1 рискът е по-нисък за:

Белодробна емболия (PE) – с 31% по-нисък риск

Венозен тромбоемболизъм (VTE) – с 17% по-нисък риск

Инсулт или преходна исхемична атака (TIA) – с 21% по-нисък риск

Смъртност от всякаква причина – с 44% по-нисък риск

Посещения в спешно отделение – с 21% по-нисък риск

За инфаркт на миокарда се наблюдава лека, но статистически незначима тенденция към намаляване, а коронарната реваскуларизация и хоспитализациите не са се повлияли значимо.

Връзката с диабета и какво остава неясно

Ползите изглеждат най-силни при хората с тип 2 диабет. При пациентите без диабет ефектът върху белодробната емболия и венозните тромби е по-слаб и без статистическа значимост.

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Що се отнася до често обсъжданите „оземпик странични ефекти за сърцето", тук данните по-скоро сочат към защитен, а не вреден ефект върху съдовете. Важно е обаче да се отбележи, че връзката лекарства за отслабване и тромбоза не е доказателство за причинно-следствена зависимост. Авторите предупреждават за възможни остатъчни смущаващи фактори и разнородност между отделните автоимунни болести.

Симптоми, които не бива да се пренебрегват

Независимо от лечението, разпознаването на симптомите на белодробна емболия може да спаси живот. Сред тревожните признаци са внезапен задух, болка в гърдите, която се усилва при дишане, ускорен пулс и кашлица (понякога с кръв). При поява на такива симптоми е необходима незабавна медицинска помощ.

Новият анализ добавя обещаващи доказателства, че GLP-1 аналозите може да предложат защита срещу тромби, инсулт и преждевременна смърт при високорискови пациенти с хронично възпаление.

Това обаче не е повод за самолечение, решението за подобна терапия винаги се взема съвместно с лекуващия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници