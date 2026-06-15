Какво би се случило, ако ефективността на популярните инжекционни лекарства за отслабване се събере в обикновена таблетка?

Точно това обещава ново хапче за отслабване, наречено елекоглипрон, експериментален представител на GLP-1 рецепторните агонисти, който в ранно клинично изпитване води до 10,5% намаляване на теглото и значително понижаване на кръвната захар при хора с диабет тип 2.

Какво показва проучването

Според проучването, публикувано в авторитетното списание The Lancet и представено на научните сесии на Американската диабетна асоциация (ADA) през 2026 г. в Ню Орлиънс, новото неинжекционно GLP-1 лекарство е постигнало впечатляващи резултати.

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Клиничното изпитване фаза 2b, рандомизирано и плацебо-контролирано е обхванало 406 възрастни с диабет тип 2 от девет държави, включително САЩ. В продължение на 26 седмици са тествани различни начални дози и схеми на прием.

Основните резултати от това клинично изпитване за диабет включват:

Близо 90% от участниците, приемащи лекарството, постигат HbA1c под 7% , стандартната цел за средните стойности на кръвната захар. При плацебо групата този дял е едва около 25% .

72% от лекуваните участници свалят поне 5% от теглото си , а средното намаляване на теглото е достигнало 10,5% .

Безопасността и поносимостта на елекоглипрон са сходни с тези на други лекарства от групата на този етап.

„Вълнуващо е да видим ново перорално лекарство, което потвърждава положителните ефекти на неинжекционните GLP-1 медикаменти“, коментира пред Healthline д-р Пуя Шафипур, специалист по фамилна медицина и медицина на затлъстяването.

Защо таблетката е важна крачка напред

GLP-1 медикаментите първоначално са разработени като лекарство за диабет тип 2, защото понижават кръвната захар. По-късно учените установяват, че те подтискат апетита и подпомагат отслабването, а изследванията сочат ползи и за сърдечно-съдовото здраве.

Предимства на хапчетата пред инжекциите

Според д-р Шафипур таблетките за отслабване имат няколко предимства: подходящи са за хора, които изпитват дискомфорт от иглите, не изискват хладилно съхранение, по-лесни са за пренасяне и често са по-достъпни като цена.

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Има обаче и компромиси. Хапчетата трябва да се приемат всеки ден, докато инжекциите обикновено са веднъж седмично. Инжекционните форми също се смятат за по-ефективни, защото се усвояват директно в кръвообращението.

Не са „бързо решение“

Експертите подчертават, че всяко отслабване с GLP-1 е част от дългосрочна стратегия, която изисква здравословен начин на живот. „Те фундаментално променят лечението, но не са бързо решение“, казва д-р Шафипур. Д-р Мерилин Тан, ендокринолог от Станфордския университет, допълва, че всяко лекарство има рискове и противопоказания и решението трябва да се взема съвместно с лекуващ лекар.

Важно е да се отбележи, че елекоглипрон е все още в ранен етап на изпитване. За да се потвърди ефективността и безопасността му, е необходимо изпитване от фаза 3.

Какво е важно да знаете за диабет тип 2

Според Американската диабетна асоциация около 40 милиона души в САЩ живеят с диабет тип 2, а над 115 милиона възрастни имат предиабет. Заболяването е хронично състояние с високи нива на кръвна захар, причинени от неефективен отговор към инсулина или недостатъчното му производство.

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Чести симптоми на диабет тип 2 са: постоянен глад, силна жажда, умора, често уриниране, замъглено зрение и изтръпване на ръцете или краката.

Освен с нови лекарства за диабет, състоянието често може да се управлява, а в много случаи и да се обърне чрез: хранене на редовни интервали, богати на фибри храни и здравословни въглехидрати, ограничаване на захарта и животинските мазнини, дългосрочен контрол на глюкозата и поне 30 минути движение дневно.

Новото хапче за отслабване показва, че GLP-1 рецепторните агонисти в таблетна форма могат едновременно да подпомагат намаляването на теглото и регулирането на кръвната захар, двойна полза, важна и при други метаболитни заболявания. Резултатите от фаза 2b са обещаващи, но окончателните изводи за лечението на затлъстяване и диабет тип 2 зависят от по-мащабните изпитвания. Дотогава най-сигурният подход остава съчетанието на медицинско наблюдение със здравословен начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници