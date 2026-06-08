Популярните инжекции Оземпик и Мунджаро вече не са просто средство за сваляне на килограми.

Ново мащабно изследване сочи, че лекарствата за отслабване от класа GLP-1 рецепторни агонисти могат да намалят риска от развитие на тумори, свързани със затлъстяването, с над 40%.

Какво установи изследването?

Проучване, публикувано на през юни 2026 г. в престижното списание Annals of Oncology, анализира данните на 229 467 затлъстели възрастни без диабет от САЩ.

Снимка: iStock

Резултатите показват, че пациентите, приемали GLP-1 лекарства като семаглутид (Оземпик, Вегови) и тирзепатид (Мунджаро, Зепбаунд), имат 41% по-нисък риск от развитие на рак, свързан със затлъстяването, в сравнение с тези, разчитали единствено на диета и физическа активност.

Това е първото изследване от такъв мащаб, което проучва тази връзка специфично при хора с индекс на телесна маса (ИТМ) над 30, които не страдат от диабет, именно тази група е мнозинството от потребителите на тези медикаменти днес.

Кои видове рак са изследвани?

Учените се фокусират върху 13 вида рак, свързани пряко с наднорменото тегло, т.нар. тумори, свързани със затлъстяването. Сред тях са:

рак на матката (ендометриален карцином)

рак на гърдата

рак на дебелото черво

рак на бъбрека

рак на панкреаса

рак на щитовидната жлеза

рак на яйчниците

рак на хранопровода и стомаха

рак на черния дроб и жлъчния мехур

мултиплен миелом и менингиом

Тези злокачествени заболявания съставляват около 40% от всички диагностицирани ракови заболявания в развитите страни, а честотата им сред хората на 40–50 години нараства значително.

Кои групи пациенти се повлияват най-силно?

Резултатите варират в зависимост от пола, расата и вида на приетото лекарство:

Снимка: OpenAI

При мъжете рискът от рак намалява с почти 70%

При жените е отчетено 58% намаление на ендометриалния карцином , един от видовете рак, най-тясно свързани с наднорменото тегло

При белите пациенти рискът спада с около 50% , докато при чернокожите пациенти такъв ефект не е наблюдаван, разлика, която изследователите приписват на неравен достъп до здравеопазване, различни рискови профили и биологични фактори

Тирзепатид (Мунджаро, Зепбаунд) демонстрира по-голямо намаление на риска в сравнение с другите GLP-1 формули

Какво казват специалистите?

„Нашето проучване установява, че употребата на GLP-1 лекарства е свързана със значително по-ниска честота на ракови заболявания, пряко подхранвани от излишното телесно тегло", коментира д-р Апарна Камат, директор на отделението по гинекологична онкология в болница Houston Methodist.

Снимка: Canva

Проф. Педро Рамирес, съавтор на изследването, подчертава, че резултатите не доказват пряка причинно-следствена връзка, но представляват сериозен ранен сигнал, заслужаващ задълбочено проучване в дългосрочни клинични изпитвания.

Какво НЕ означават тези данни

Изследователите са категорични, че превенцията на рак не трябва да е самостоятелна причина за предписване на GLP-1 лекарства. Средният период на проследяване е само две години, а установените закономерности се нуждаят от потвърждение в по-дългосрочни изпитвания.

„За пациентите с наднормено тегло без диабет, които вече са кандидати за тези медикаменти, данните ни дават допълнителен и потенциално важен аргумент за разговор с техния лекар", уточнява д-р Камат.

Проучването е значим напредък в разбирането ни за GLP-1 лекарствата отвъд сваляне на тегло. Данните от над 229 000 пациенти показват убедително намаляване на риска от тумори, свързани с наднорменото тегло, особено при мъжете и при рак на матката.

Необходими са допълнителни изследвания, но вече става все по-ясно, че лекарствата за отслабване може да трансформират и начина, по който мислим за превенцията на рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници