Популярните инжекции Оземпик и Мунджаро вече не са просто средство за сваляне на килограми.
Ново мащабно изследване сочи, че лекарствата за отслабване от класа GLP-1 рецепторни агонисти могат да намалят риска от развитие на тумори, свързани със затлъстяването, с над 40%.
Какво установи изследването?
Проучване, публикувано на през юни 2026 г. в престижното списание Annals of Oncology, анализира данните на 229 467 затлъстели възрастни без диабет от САЩ.
Резултатите показват, че пациентите, приемали GLP-1 лекарства като семаглутид (Оземпик, Вегови) и тирзепатид (Мунджаро, Зепбаунд), имат 41% по-нисък риск от развитие на рак, свързан със затлъстяването, в сравнение с тези, разчитали единствено на диета и физическа активност.
Това е първото изследване от такъв мащаб, което проучва тази връзка специфично при хора с индекс на телесна маса (ИТМ) над 30, които не страдат от диабет, именно тази група е мнозинството от потребителите на тези медикаменти днес.
Кои видове рак са изследвани?
Учените се фокусират върху 13 вида рак, свързани пряко с наднорменото тегло, т.нар. тумори, свързани със затлъстяването. Сред тях са:
- рак на матката (ендометриален карцином)
- рак на гърдата
- рак на дебелото черво
- рак на бъбрека
- рак на панкреаса
- рак на щитовидната жлеза
- рак на яйчниците
- рак на хранопровода и стомаха
- рак на черния дроб и жлъчния мехур
- мултиплен миелом и менингиом
Тези злокачествени заболявания съставляват около 40% от всички диагностицирани ракови заболявания в развитите страни, а честотата им сред хората на 40–50 години нараства значително.
Кои групи пациенти се повлияват най-силно?
Резултатите варират в зависимост от пола, расата и вида на приетото лекарство:
- При мъжете рискът от рак намалява с почти 70%
- При жените е отчетено 58% намаление на ендометриалния карцином, един от видовете рак, най-тясно свързани с наднорменото тегло
- При белите пациенти рискът спада с около 50%, докато при чернокожите пациенти такъв ефект не е наблюдаван, разлика, която изследователите приписват на неравен достъп до здравеопазване, различни рискови профили и биологични фактори
- Тирзепатид (Мунджаро, Зепбаунд) демонстрира по-голямо намаление на риска в сравнение с другите GLP-1 формули
Какво казват специалистите?
„Нашето проучване установява, че употребата на GLP-1 лекарства е свързана със значително по-ниска честота на ракови заболявания, пряко подхранвани от излишното телесно тегло", коментира д-р Апарна Камат, директор на отделението по гинекологична онкология в болница Houston Methodist.
Проф. Педро Рамирес, съавтор на изследването, подчертава, че резултатите не доказват пряка причинно-следствена връзка, но представляват сериозен ранен сигнал, заслужаващ задълбочено проучване в дългосрочни клинични изпитвания.
Какво НЕ означават тези данни
Изследователите са категорични, че превенцията на рак не трябва да е самостоятелна причина за предписване на GLP-1 лекарства. Средният период на проследяване е само две години, а установените закономерности се нуждаят от потвърждение в по-дългосрочни изпитвания.
„За пациентите с наднормено тегло без диабет, които вече са кандидати за тези медикаменти, данните ни дават допълнителен и потенциално важен аргумент за разговор с техния лекар", уточнява д-р Камат.
Проучването е значим напредък в разбирането ни за GLP-1 лекарствата отвъд сваляне на тегло. Данните от над 229 000 пациенти показват убедително намаляване на риска от тумори, свързани с наднорменото тегло, особено при мъжете и при рак на матката.
Необходими са допълнителни изследвания, но вече става все по-ясно, че лекарствата за отслабване може да трансформират и начина, по който мислим за превенцията на рака.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Hsu, A. H-C. и др. (2026). „Употреба на GLP-1 рецепторни агонисти и риск от рак при затлъстели възрастни без диабет." Annals of Oncology. DOI: 10.1016/j.annonc.2026.04.013.
- „Лекарствата за отслабване показват обещаващи резултати в превенцията на ракови заболявания, свързани със затлъстяването." News Medical Life Sciences,
- „ASCO 2026: GLP-1 лекарствата могат да намалят риска от прогресия на някои ракови заболявания, свързани с наднорменото тегло." Oncology Central, юни 2026 г.