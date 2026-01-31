Броят на операциите за премахване на жлъчката в Англия достигат рекордни нива през 2024-25 година, като специалисти призовават за спешни изследвания относно възможната връзка с популярните инжекции за отслабване като Wegovy и др.

Въпреки че милиони хора по света използват тези GLP-1 рецепторни агонисти за контрол на теглото, нарастващият брой случаи на камъни в жлъчката и свързаните с тях усложнения повдигат въпроси за безопасността на пациентите.

Рекорден брой операции за премахване на жлъчния мехур

Според данните на NHS England, през 2024-25 година са проведени 80 196 операции за премахване на жлъчния мехур – с 15% повече в сравнение с предходната година и най-високият показател за последното десетилетие. Това увеличение съвпада с нарастващата употреба на инжекции за отслабване, които са одобрени във Великобритания между 2021 и 2023 година.

Снимка: Canva

Д-р Ахмед Ахмед, президент на Британското дружество за затлъстяване и метаболитни заболявания и консултант хирург, споделя: „Извършвам все повече такива операции, като все повече пациенти ми казват, че са използвали лекарства за отслабване. Не знаем дали самите инжекции причиняват жлъчните камъни, или е заради бързото отслабване, което те предизвикват."

Какви са рисковете от инжекции за отслабване?

Камъните в жлъчката са посочени като чест страничен ефект в листовките на пациентите за всички GLP-1 рецепторни агонисти. Според клинични проучвания:

Mounjaro може да причини възпаление на жлъчния мехур при до 1 на 100 пациенти

Wegovy и Saxenda също показват повишен риск от развитие на жлъчни камъни

Панкреатит (възпаление на панкреаса), често свързан с жлъчни камъни, е друго документирано усложнение

Британската агенция по лекарствата (MHRA) актуализира своите препоръки относно GLP-1 рецепторните агонисти и риска от остър панкреатит, като подчерта необходимостта от непрекъснато наблюдение.

Бързо отслабване и жлъчни камъни

Медицинската общност признава, че бързата загуба на тегло, независимо дали е чрез строги диети или инжекции може да доведе до образуване на камъни в жлъчката. Жлъчните камъни представляват твърди отлагания от холестерол и жлъчка, които се формират в жлъчния мехур.

Снимка: iStock

Рисковите групи включват:

Жени

Хора над 40-годишна възраст

Пациенти със затлъстяване

Реални случаи: Когато инжекциите за отслабване водят до сериозни усложнения

Сю Пийкок, 52-годишна майка на пет деца от Уирал, споделя пред BBC своята история с Mounjaro. След консултация с личния си лекар тя започва да използва инжекциите, но седмици по-късно е диагностицирана с камъни в жлъчката.

„Чувствах се като че умирам... болката беше по-лоша, отколкото някога," разказва Сю. Преди да успее да премине през операция за премахване на жлъчката, жлъчните й камъни предизвикали панкреатит, потенциално смъртоносно състояние.

„Мъчех се да дишам. Бях наистина много зле... Бях ужасена," добавя тя, като подчертава, че преди приема на инжекциите не е имала никакви здравословни проблеми.

Експертите искат повече изследвания

Бариатрична хирургия срещу инжекции

Д-р Ахмед призовава за сравнителни проучвания между инжекциите за отслабване и бариатричната хирургия (където размерът на стомаха се ограничава за намаляване на апетита), за да се установи кой метод е по-клинично и икономически ефективен.

Снимка: iStock

Д-р Джеймс Хюс, консултант хирург от Бристол, специализиращ в лечението на затлъстяване, признава, че GLP-1 агонистите са трансформирали начина, по който управляваме пациентите със затлъстяване, но също така настоява за повече изследвания на дългосрочните ефекти.

„Анекдотично виждаме повече пациенти с камъни в жлъчката," казва Хюс. „Често е трудно да се знае дали това е свързано с инжекцията или са ги имали отначало, но не са били правилно прегледани преди това."

Има ли положителни резултати?

Въпреки рисковете, много пациенти споделят положителен опит с инжекциите за отслабване. Според изследователи от University College London, около 1,6 млн възрастни във Великобритания използват тези лекарства през последната година, като повечето са закупили частни рецепти.

Снимка: Canva

Стив О'Фарел, 67-годишен дядо и баща на три деца от Бристол, споделя че инжекцииет за отлсбване са единственото лечение, което му е помогнало да постигне трайна загуба на тегло. Той сваля повече от 34 кг и отново може да се упражнява след години.

„Не можеш да навлизаш в тези неща насляпо... трябва да видиш плюсовете и минусите," казва О'Фарел. „И да си кажем истината, това е малка цена да платиш – да ти махнат жлъчния мехур, ако ще отслабнеш с килограми."

Как да намалите риска?

Консултация с лекар при отслабване

Д-р Хюс препоръчва: „Здравословното отслабване по по-бавен и контролиран начин вероятно ще намали шансовете ви да развиете камъни в жлъчката."

И двамата специалисти подчертават важността на:

Консултация с медицински специалист преди започване на инжекции за отслабване

Разбиране на рисковете и ползите от лечението

Незабавно докладване на симптоми на камъни в жлъчката като остра болка в корема, гадене или повръщане

Използване на схемата Yellow Card на MHRA за докладване на странични ефекти

Снимка: iStock

Връзката между инжекции за отслабване и камъни в жлъчката остава под внимателно наблюдение, като рекордният брой операции за премахване на жлъчния мехур повдига важни въпроси. Въпреки че тези GLP-1 рецепторни агонисти са помогнали на милиони хора да контролират теглото си, необходимостта от повече изследвания на дългосрочните рискове е очевидна.

Ако обмисляте инжекции за отслабване, задължително проведете подробна консултация с лекар и се информирайте добре за възможните странични ефекти и симптоми на камъни в жлъчката. Помнете, че здравословното отслабване е процес, който изисква балансиран подход и професионална медицinska подкрепа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: