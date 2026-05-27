Добавете астма към списъка със здравословни състояния, за които популярните GLP-1 лекарства (глюкагоноподобен пептид-1) могат да помогнат при лечението.

Изследване, представено на симпозиум на Американската академия по алергия, астма и имунология, установява, че приемът на GLP-1 лекарства при пациенти с наднормено тегло или затлъстяване и астма е свързано със значително намаляване на астматичните пристъпи.

Проучване, публикувано миналата година, също установява, че тези лекарства намаляват обострянията при хора с астма и диабет.

Как популярните GLP-1 медикаменти помагат при астма

Експерти анализират данни от TriNetX, съвместна здравна база данни, сравнявайки честотата на обостряне на астма в продължение на 3 години между пациенти, които използват GLP-1 лекарства, и тези, които не го правят.

Наборът от данни включва 710 пациенти с наднормено тегло (ИТМ 25-30), 1515 пациенти със затлъстяване (ИТМ 30 или по-висок) и 1249 пациенти с тежко затлъстяване (ИТМ 40 или по-висок).

Употребата на GLP-1 лекарство е свързана със:

14,6% по-нисък риск от обостряния на астма сред пациенти с наднормено тегло

12,2% намаление сред пациентите със затлъстяване

13,3% намаление сред пациентите с тежко затлъстяване

„Изследването е провокирано от нововъзникващи наблюдателни данни, предполагащи, че лекарствата с GLP-1 могат да намалят обострянията на астма, главно при пациенти с диабет“, казва д-р Ручи Пател, водещ изследовател на проучването и лекар-резидент в Медицинския факултет „Рутгерс, Ню Джърси“.

„Искахме да надградим тази работа, като проучим дали подобни ползи съществуват и при пациенти без диабет“, каза Пател.

Връзката между наднорменото тегло и астмата

Експертът обяснява, че затлъстяването може да влоши астмата както по механичен, така и по възпалителен път.

„Излишното тегло намалява обема на белите дробове, докато мастната тъкан предизвиква системно възпаление, което може да увеличи реактивността на дихателните пътища и обострянията“, каза тя.

Затлъстяването може също да повиши риска от развитие на астма и да влоши симптомите и честотата на обострянията при хора, които вече имат това заболяване.

GLP-1 лекарствата могат да помогнат чрез намаляване на възпалението и директно въздействие върху дихателните пътища, потенциално независимо от загубата на тегло.

Добре известно е, че значителната загуба на тегло може да помогне за „подобряване на почти всяко хронично здравословно състояние, особено астма“, казва д-р Дейвид Стукус, професор в отдела по алергия и имунология в Детската болница Nationwide в Охайо.

Ако е необходимо, загубата на тегло трябва да бъде част от разговора за лечение, но „лекарите също знаят колко е трудно това за всички“, добавя медикът и напомня, че: „GLP-1 лекарствата предлагат огромна възможност да помогнат на хората да отслабнат.“

Въпреки това, специалистът добавя, че все още не е ясно дали самите лекарства, получената загуба на тегло или комбинация от двете водят до подобрение при астма. Проучването е „чудесен първоначален анализ на високо ниво, който би трябвало да насърчи текущите изследвания в тази област“, ​​добавя той.

Важно е да знаете, че ако страдате от астма и имате наднормено тегло или затлъстяване, не предприемайте самолечение.

Консултирайте се с вашия лекуващ лекар или специалист (пулмолог/ендокринолог), за да обсъдите дали съвременните GLP-1 терапии са подходящи за вашия индивидуален здравословен профил.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

