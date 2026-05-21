Според Световната здравна организация над 1,1 млрд души в света рискуват загуба на слуха заради лична аудиоупотреба, а близо 50% от младите хора в Европа имат симптоми на проблемно използване на дигитални устройства.

В България офталмолозите отчитат двойно увеличение на детското късогледство за последните 10 години, като все повече деца получават диагноза още в предучилищна възраст.

Смартфоните, таблетите и компютрите осигуряват постоянен достъп до информация, комуникация и забавление, но специалистите предупреждават, че прекомерната им употреба носи рискове за физическото и психичното здраве. Най-силно засегнати са децата, чийто мозък и тяло са в активен период на развитие. Продължителното време пред екран води до проблеми с концентрацията, нарушения в съня, дигитална зависимост, късогледство и нарушения на стойката.

В „Подкаст за здраве“ разглеждаме как технологиите въздействат върху човешкия организъм и защо все повече експерти говорят за дигитална епидемия на XXI век. Освен върху психиката, екраните оказват влияние и върху зрението, нервната система, опорно-двигателния апарат и способността на децата да общуват и да контролират емоциите си.

Срещаме ви с д-р Галя Христова, специалист по очни болести и контактна корекция на зрението, с фокус върху кератоконус, контрол на миопията и синдром на сухото око. От 2017 г. тя развива ортокератологията в България като пионер в тази област, над 500 деца са преминали успешно през метода под нейно наблюдение.

В студиото е и Ралица Стефанова, продуцент на предаването „Светът на здравето". От 2017 г. тя работи задълбочено в сферата на зависимостите и е автор на поредицата „НЕ/зависимите", която включва експертни насоки за възстановяване.

Гост е и Самуил Илиев, физиотерапевт в специализирано отделение по ортопедия, до 2024 г. част от екипа на д-р Венцислав Димов. Специализирал е хиропрактика, миопунктура и иглотерапия.

Кога употребата на телефон се превръща в дигитална зависимост?

„Това е механизмът на зависимостта. Всеки човек мисли, че намира удоволствието, мисли, че намира успокоението и малко по малко, хващайки се в тази изкривена реалност, тази заблуда, той попада в капана на зависимостта", коментира Ралица Стефанова.

Специалистите обясняват, че дигиталната зависимост активира същите мозъчни механизми, които се наблюдават и при други форми на пристрастяване. Социалните мрежи, кратките видеа и постоянните известия стимулират отделянето на допамин, невромедиаторът на удоволствието и наградата. Когато мозъкът привикне към свръхстимулация, се появяват проблеми с концентрацията, раздразнителност и тревожност при липса на достъп до устройството.

По думите на Стефанова всяко удоволствие може да бъде придобито и по здравословен начин, а търсенето му в нездравословни форми, екрани, употреба на вещества, хазарт води до развитие на зависимост. Последиците са тежки както за самия зависим, така и за неговото семейство.

Експерти по детско развитие предупреждават, че прекомерното време пред екран влияе негативно и върху социалните умения на децата. Когато виртуалната среда измества реалните контакти, се повишава рискът от емоционална изолация, проблеми с комуникацията и затруднения в контрола на емоциите.

Как екраните увреждат зрението при децата, късогледство и сухо око

„През последните години тези зависимости стават все повече на брой и една от тях е зависимостта от екрани и работата с дигитални устройства. Преди това беше характерно за младежта, а напоследък става зависимост и в много по-ранна възраст", споделя д-р Галя Христова.

Офталмолозите отчитат увеличение в броя на децата с късогледство (миопия) още в предучилищна възраст. Продължителното фокусиране в близко разстояние натоварва очните мускули и ускорява развитието на миопия. Допълнителен рисков фактор е намаленото време, прекарано навън на естествена дневна светлина, според множество международни изследвания тя има защитен ефект върху зрението.

Проблемът се среща дори при деца на възраст между 3 и 5 години. Сред физическите последици от дигиталната зависимост е именно късогледството и интересното е, че то може да се прояви дори в семейства без фамилна анамнеза за състоянието.

„При продължителна работа с екран мигаме много по-рядко, което нарушава естественото овлажняване на очната повърхност", допълва д-р Христова.

Така се развива синдромът на сухото око, състояние, което става все по-често срещано при хора, прекарващи часове пред екран. То се проявява с парене, зачервяване, усещане за песъчинки и зрителен дискомфорт.

Част от родителите не приемат ранното излагане на екрани за проблем, което води до задълбочаване на здравословното състояние на детето.

Защо телефонът и таблетът разрушават стойката и гръбначния стълб?

„Когато човек заема едно и също положение на тялото продължително време, това води до проблеми. Обичайно натоварването върху шията е около 4–5 кг. Когато главата ни е твърде наведена напред, тогава вече ние говорим за натоварване от няколко пъти повече върху шията", обяснява физиотерапевтът Самуил Илиев.

Продължителното използване на смартфони и таблети води до състояние, при което шийните прешлени се претоварват заради навеждането на главата напред. Това постепенно променя естествената позиция на гръбначния стълб и може да причини хронични болки, мускулни дисбаланси и ограничена подвижност – състояние, известно като „text neck" (текст-шия).

Несъзнателното натоварване обхваща ставите и цялата верига от прешлени до кръста. „Получава се една кифоза, която също води до проблеми. Лумбалната част от гръбнака (кръста) също попада в позиция, която става патологична", допълва специалистът.

При децата неправилната стойка прогресира бързо, тъй като опорно-двигателният апарат е в развитие. Липсата на движение, продължителното седене и недостатъчната физическа активност увеличават риска от гръбначни изкривявания (сколиоза, кифоза) и мускулна слабост.

„Родителите трябва да наблюдават дали положението на двете лопатки на детето е симетрично, как изглежда извивката на гръбнака и как се разполагат ходилата при ходене", съветва Самуил Илиев.

Как да възстановим баланса между екрани и здраве?

Експертите са категорични, че технологиите не трябва да бъдат демонизирани, а използвани разумно. Ограничаването на времето пред екран, повече движение, спорт, игри навън и качествен сън са сред най-важните мерки за опазване на детското здраве. Особено важно е родителите да дават личен пример, защото децата копират модела на поведение у дома.

Ранната профилактика и редовните прегледи при офталмолог и физиотерапевт имат ключова роля за предотвратяване на трайни увреждания, свързани с прекомерната употреба на дигитални устройства.

Как да разпознаете първите признаци на дигитална зависимост у детето си? Кога е моментът да отидете на преглед при офталмолог? Какви упражнения препоръчват физиотерапевтите? Отговорите на тези въпроси и още много полезни съвети чуйте в пълното видео по-долу.