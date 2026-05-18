Телефонът е първото, което виждате сутринта, и последното – вечерта.

И междувременни десетки нотификации, безкрайно скролване, видео разговори и имейли.

Ако в края на деня се чувствате умствено изтощени, разсеяни и неспокойни, без да сте свършили нищо особено сложно, вероятно страдате от дигитална умора, явление, което засяга все повече хора в днешния свят.

Какво е дигитална умора?

Дигиталната умора (digital fatigue) е форма на когнитивно претоварване, предизвикано от постоянния контакт с цифрови устройства: смартфони, лаптопи, таблети. Тя не е просто физическа умора от гледане на екран.

Според специалистите от Hunter Psychological Services, дигиталната умора се изразява в умствена мъгла, свръхстимулация и емоционално изтощение, причинени от непрекъснатото прекъсване на вниманието.

Средностатистическият човек получава десетки, а понякога и стотици нотификации на ден и всяка от тях изисква микродоза внимание от мозъка.

Според проучвания, в световен мащаб хората прекарват средно по 6 часа и 58 минути пред екрана на ден. Дневното време пред екрана се е увеличило с близо 50 минути на ден от 2013 г. насам.

Как нотификациите претоварват мозъка

Нотификациите не са случайно проектирани така, че да привличат вниманието ни. Всяко съобщение или вибрация задейства малка „реакция бий се или бягай" в нервната система. Дори само звукът или светлинният сигнал, без да проверите телефона, прекъсва концентрацията и повишава нивата на стрес.

Изследвания, цитирани от Stanford Medicine, показват, че нотификациите и социалните мрежи активират допаминовата система на мозъка, създавайки цикъл, от който е трудно да се излезе.

При хора с тревожност или дефицит на вниманието ефектът е особено силен - свръхстимулацията може да доведе до емоционална дисрегулация и затруднена концентрация.

Признаци, че страдате от дигитална умора

Според експертите следните симптоми са сигнал за умора на мозъка от дигитално претоварване:

Умствено изтощение без видима причина

Трудност при концентрация и довършване на задачи

Постоянно чувство на неспокойство или тревожност

Проблеми със съня , особено след употреба на телефон вечерта

Раздразнителност или емоционална притъпеност

Главоболие, напрежение в очите, схващане на мускулите

Усещане за „фантомна вибрация" - проверявате телефона, без да е звъннал

Ако разпознавате тези симптоми, е добър момент да преосмислите дигиталните си навици.

Как дигиталната умора влияе на работата ви

Ако живеете със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) или тревожно разстройство, мозъкът ви вече е по-чувствителен към разсейване и свръхстимулация. Постоянният дигитален вход може да направи още по-трудно саморегулирането, фокусирането или прехода между задачите.

Допаминовата реакция, предизвикана от известията, може да доведе до компулсивно проверяване, допринасяйки за отлагане, спирали на тревожността и трудности при изпълнението дори на прости задачи.

Как да се справите с дигиталната умора: Практически стратегии

Не е необходимо да изчезнете от онлайн света. Важното е да станете по-осъзнати в използването на устройствата.

1. Изключете несъществените нотификации

Прегледайте настройките на телефона и заглушете известията от социални мрежи, пазарски приложения и имейли след работното време. Оставете само наистина спешните.

2. Въведете „дигитални блокове" в деня си

Определете конкретни часове за проверка на съобщения и имейли. Извън тях - телефонът не се взима.

3. Използвайте телефона целенасочено

Преди да отворите социална мрежа, задайте си въпроса: „Каква е конкретната ми цел сега?" Реактивното скролване от скука е основен двигател на дигиталната умора.

4. Планирайте „скучно" свободно време

Невролозите описват т.нар. „режим по подразбиране" на мозъка когато не сме фокусирани върху конкретна задача, мозъкът консолидира спомени, решава проблеми и обработва емоции. Постоянното запълване на всяка минута с дигитален шум лишава ума от тази ключова възстановителна функция.

5. Въведете „дигитален залез"

Спрете употребата на екрани поне 1 час преди лягане. Синята светлина от устройствата нарушава циркадния ритъм и затруднява заспиването. Заменете скролването с четене на книга, разговор или медитация.

6. Практикувайте микро-осъзнатост

Когато усетите вълна от тревожност след нотификация спрете. Затворете очи и направете три дълбоки вдишвания. Осъзнаването на физическото усещане преди отварянето на дадено приложение е първата стъпка към по-здравословни дигитални навици.

Кога да потърсите помощ

Дигиталната умора е реален и нарастващ проблем не въпрос на мързел или слабост, а на претоварен мозък в свят, проектиран да изисква непрекъснатото ни внимание. Ако вече влияе на работата, взаимоотношенията или съня ви, може да е полезно да се обърнете към специалист.

Психолог може да ви помогне да разберете как дигиталните навици влияят на психичното ви здраве, да изградите здравословни граници с технологиите и да развиете стратегии, съобразени с вашия начин на живот, особено при наличие на тревожност или ADHD.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

