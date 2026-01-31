Смартфоните са неразделна част от ежедневието, използваме ги за работа, общуване, забавление и достъп до информация. Но докато удобството им е безспорно, все повече изследвания показват, влиянието на мобилния телефон върху мозъка е реално и измеримо.

Снимка: Canva

От нарушен сън до намалена способност за концентрация, учените откриват все повече начини, по които смартфоните променят начина, по който мозъкът функционира.

Как влияят мобилните устройства вурху мозъка?

Според проучване, публикувано в списание JAMA Pediatrics, времето, което децата прекарват пред дигитални екрани, се е увеличило с 52% за период от три години. Въпреки че дългосрочните ефекти все още се изучават, краткосрочните последици вече са документирани.

Ето петте основни начина, по които мобилните устройства влияят на мозъка:

1. Промени в мозъчната химия и зависимост от мобилни телефони

Изследвания, представени пред Радиологичното общество на Северна Америка, показват, че младите хора с така наречена дигитална зависимост при подрастващите демонстрират химически дисбаланси в мозъка, различни от тези при контролната група. Тези промени в мозъчната химия могат да обяснят защо някои хора развиват технологична зависимост и защо е толкова трудно да бъдем без телефоните си.

Експертите предупреждават, що използването на мобилни устройства води до промени в нивата на невротрансмитерите, които регулират настроението, вниманието и наградната система в мозъка.

2. Хипотеза за „източване на мозъка" и намалена работна памет

Едно знаково проучване, публикувано в Journal of the Association for Consumer Research, разкрива тревожен феномен, наречен хипотеза за „източване на мозъка". Според изследването когнитивните способности се намаляват значително, когато смартфонът е в близост, дори и да е изключен.

Снимка: Canva

По-ново мета-анализно проучване потвърждава, че присъствието на смартфон е свързано с намаление на работната памет. Причината? Явлението FOMO ефект (страх от пропускане), на несъзнателно ниво мозъкът ни винаги е насочен към онлайн света и какво може да пропускаме.

Какво означава това на практика?

По-слаба концентрация при работа или учене

Дигитална амнезия – свикване да разчитаме на телефона за информация

Намалена способност за решаване на проблеми без дигитална помощ

Експертите съветват, когато трябва да се съсредоточите, изключете телефона и го поставете в друга стая.

3. По-лошо четене на дигитално устройство

Забелязали ли сте, че четете по различен начин онлайн? Проучване от 2020 г. установява, че четенето на дигитално устройство води до по-ниско разбиране на текста в сравнение с четенето на хартия.

Според изследователите хората въздишат по-рядко при четене на смартфон, което влияе на дишането, увеличава активността в префронталния кортекс и намалява разбирането на прочетеното. Онлайн четенето често се свежда до „скимиране", бързо преглеждане на заглавия и ключови думи, което не позволява задълбочено усвояване на информацията.

Снимка: Canva

4. Нарушен сън и ефект от синята светлина

Използването на смартфон или таблет преди лягане може сериозно да наруши съня и не само защото се задържате будни по-дълго. Проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, установява, че синята светлина и сън са в тясна връзка.

Как синята светлина нарушава съня?

Участниците, които четат на таблет преди лягане в продължение на четири часа всяка вечер, показват:

Намалени нивата на мелатонин (хормонът на съня).

По-дълго време за заспиване.

По-малко REM сън през нощта.

Синята светлина, излъчвана от екраните, имитира сутрешната светлина и сигнализира на мозъка, че е време за будност, а не за сън. Това нарушава естествения циркаден ритъм и води до нарушен сън, който от своя страна е свързан със стрес, тревожност, депресия и замъглено мислене.

Съвет от експертите: Вместо да използвате телефона си в леглото, вземете хартиена книга.

5. Влияние върху социално-емоционалното развитие при децата

Изследователи от Медицинското училище на Бостънския университет предупреждават, че използването на мобилни устройства за успокояване или забавление на малки деца може да има негативен ефект върху социално-емоционалното развитие при децата.

Снимка: Unsplash

Защо това е проблем?

Децата може да не развият собствени механизми за саморегулация, ако винаги разчитат на дигитални устройства за отвличане на вниманието. Експертите подчертават, че:

Практическите дейности са по-полезни от интерактивните екранни игри

Директното човешко взаимодействие е критично за развитието

Прекомерната употреба на устройства може да попречи на развитието на социални умения и умения за решаване на проблеми

Кохнитивна ленивост и свръхзависимост от технологиите

Смартфоните не само ни разсейват, но стават като наша външна памет и мозък. Вече не запомняме телефонни номера, не се опитваме да решим въпроси сами, а веднага търсим отговора в интеренет.

Изследванията показват връзка между използването на смартфон и укохнитивната ленивост. Хората, които мислят по-интуитивно (базирано на емоции и инстинкти), използват телефоните си по-често, което може да попречи на аналитичното и логическото мислене.

Как да защитите мозъка си?

Макар да не можем да се откажем от смартфоните, можем да станем по-внимателни как ги използваме:

Снимка: Unsplash

Изградете осъзнатост

Проследявайте колко време прекарвате на телефона всеки ден

Анализирайте за какво го използвате

Разберете дали телефонът ви служи за избягване на важни задачи

Поставете ограничения

Използвайте функции за ограничаване на времето пред екрана

Определете „зони без телефон" – например след 19:00 ч.

Премахнете приложения, които ви разсейват прекалено много

Създайте дигитално свободно време

Посветете определени дни или часове без телефон

Фокусирайте се изцяло върху хората около вас

Позволете на мозъка си да почива от постоянната стимулация

Влиянието на мобилния телефон върху мозъка е реална и доказана научна реалност. От промени в мозъчната химия до нарушения на съня и намалена концентрация, ефектите са многобройни.

Въпреки че смартфоните са незаменими в съвременния свят, осъзнатото и балансирано използване е ключът към опазване здравето на мозъка ни. Като поставяме граници и създаваме здравословни навици, можем да се радваме на ползите от технологиите, без да жертваме когнитивните си способности и благополучието си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

