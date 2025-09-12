Смартфон в тоалетната увеличава значително риска от хемороиди

Смартфоните са част от ежедневието ни и дори оказват влияние върху личните ни навици, като здравето и хигиената. Независимо дали ни харесва или не, лесно се привързваме към телефоните си и имаме навици да скролваме дори и докато сме в тоалетната.

Въпреки че това поведение е често срещано, потенциалните му ефекти върху здравето, особено върху състояния като хемороиди, не са добре проучени. За да се запълни тази празнина, в скорошно проучване експерти изследваха дали използването на смартфон в тоалетната е свързано с повишен риск от развитие на хемороиди.

Резултатите, публикувани в PLoS One, показват 46% по-висок риск от хемороиди при хора, прекарвайки дадено време със смартфона си в тоалетната, пише изданието EatingWell.

По-дългото време в тоалетната може ли да е причина за хемороиди

Хемороидите са сериозен здравен проблем, който се лекува дори по-често от състояния като рак на дебелото черво или синдром на раздразненото черво, но все още няма пълно единодушие относно причините за появата им.

Известните рискови фактори за хемороиди включват запек (води до повишено налягане във венозните сплетения), напрежение по време на изхождане, продължително седене на тоалетната, нисък прием на фибри, бременност, затлъстяване и липса на физическа активност.

Що се отнася до дългото седене в статична поза – то затруднява движението на кръвта и е сред основните рискови фактори за хемороиди.

Връзката между престоя в тоалетната и риска от хемороиди

Именно поради липсата на доказателства относно потенциалната връзка между продължителния престой в тоалетната, използвайки смартфон, и хемороидите, експертен екип проведе проучване. Рутинна колоноскопия изследва група хора, които преди това отговарят на въпроси – колко често и колко дълго използват телефоните си и какви дейности извършват (преглед на социални медии, четене на новини и др.).

Освен това участниците попълват въпросник за оценка на здравето на червата и симптомите, включително напрежението по време на изхождане.

Данните от изследването на хората, които използват смартфоните си и тези, които не го правят, са сравнени със софтуер. При 43% от всички участници са открити хемороиди по време на колоноскопията. След коригиране на фактори като възраст, пол, индекс на телесна маса (ИТМ), физическа активност, прием на фибри – използването на смартфон в тоалетната се оказва свързано с 46% по-висок риск от хемороиди.

От тези, които използват смартфони в тоалетната, 93% казват, че го правят поне веднъж или два пъти седмично, а повече от половината посочват, че използват телефоните си „през повечето време“, докато са в тоалетната.

Мъжете или жените използват повече смартфони в тоалетната

Интересното е, че мъжете изглеждат по-склонни от жените да прекарват шест или повече минути в тоалетната, докато използват смартфоните си.

Снимка: Pexels

Въпреки това, само 35% от потребителите на смартфони признават, че използването на телефона им кара да прекарват повече време в тоалетната поне 1–2 пъти седмично.

Вредни навици за здравето

Това проучване разкрива истината зад един навик, който вероятно е валиден за цял свят – използването на мобилни телефони или други устройства в тоалетната. Оказва се, че безкрайното скролване на екрана може да прави нещо повече от това да дразни партньора ви, например – то може да се отрази и на здравето ви.

Смартфоните се превърнаха в постоянен спътник и е лесно да загубите представа за времето, докато превъртате социалните медии или четете новини, докато седите в тоалетната.

Въпреки това, прекарването на допълнително време на това място (независимо дали използвате смартфон или не) изглежда е свързано с повишен риск от развитие на хемороиди, състояние, което вече засяга значителна част от световното население. Резултатите от проучването показват, че използването на смартфон в тоалетната е свързано с по-дълги посещения в банята, което може да допринесе за този риск.

Без телефон за няколко минути

„За тези, които вече имат симптоми на хемороиди или искат да ги избегнат, нека обърнат внимание на времето, което прекарват в тоалетната, и да ограничават разсейващите фактори като телефона, може да бъде лесна стъпка към по-добро здраве”, коментират експертите.

Снимка: iStock

За всеки, който използва телефона си като начин да убие времето в тоалетната, може би си струва да преосмисли този навик. Малки промени, като оставянето на телефона извън тоалетната или определянето на времево ограничение, могат да имат голямо значение в дългосрочен план – особено за вашето здраве.

Макар проучването да не установява пряка причинно-следствена връзка, то подчертава как това често срещано поведение може да бъде фактор, допринасящ за състоянието, което вече засяга милиони хора ежегодно.