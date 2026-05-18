За милиони хора с астма пролетта предизвиква затруднено дишане, кашлица и безброй прекарани нощи с инхалатор на нощното шкафче.

Астмата през пролетта е едно от най-честите предизвикателства в здравеопазването, а разбирането на връзката между алергиите и астмата е първата стъпка към ефективния контрол на астма.

Май е обявен за Месец на осведомеността за астма и алергии: подходящ момент да разберем какво се случва в тялото ни и как да реагираме.

Какво представлява астмата и защо пролетта я влошава?

Астмата е хронично белодробно заболяване, при което дихателните пътища се възпаляват и стесняват, затруднявайки дишането. Тя може да засегне хора на всяка възраст и в определени случаи може да бъде животозастрашаваща.

Пролетта влошава симптомите, защото дихателните пътища при астматиците са особено чувствителни към така наречените „тригери" – дразнители, които провокират астматичен пристъп. Сред най-честите пролетни тригери са:

Полен от дървета, треви и цветя

Промени в температурата и влажността

Замърсяване на въздуха

Прах и акари

Мухъл в домашна среда

Животински косми

Когато вдишате тригер, мускулите около белите дробове се свиват, дихателните пътища отичат и настъпва астматичен пристъп.

Връзката между пролетните алергии и астмата

Според проучвания, цитирани от специалисти по алергология, две трети или повече от хората с астма имат и алергия. Най-разпространената форма е именно алергичната астма: когато алергените, засилени напролет, се превръщат в директни тригери за астматични симптоми.

Снимка: Canva

Симптоми, на които да обърнете внимание:

Хрипове и свирещ звук при дишане

Кашлица, особено нощем

Задух

Стягане в гърдите

Кихане, хрема и сълзящи очи (признаци на съпътстваща алергия)

Важно: Ако забележите влошаване на симптомите, незабавно се свържете с лекар. Не отлагайте.

Как се лекува астмата

Въпреки че астмата няма окончателно лечение, тя може успешно да се контролира. Специалистите разграничават два вида медикаменти:

Бързодействащи инхалатори използвани при остър пристъп

Дългосрочни медикаменти приемани ежедневно за намаляване на възпалението

Снимка: Canva

Експерти от водещи пулмологични организации подчертават, че правилната техника на използване на инхалатора е критична, голяма част от пациентите го употребяват неправилно, което намалява ефективността на лечението.

Практически съвети за справяне с астма тази пролет

Контролът на астма изисква системен подход. Ето какво препоръчват специалистите:

1. Следете нивата на полена

Проверявайте ежедневно прогнозите за качество на въздуха и концентрация на полен. В дни с висок полен ограничете времето на открито, особено сутрин и вечер.

2. Създайте алерген-свободна домашна среда

Дръжте прозорците затворени при пик на полена

Сменяйте спалното бельо редовно в гореща вода

Ползвайте прахосмукачка с HEPA филтър

Помислете за въздухопречиствател

3. Вземете душ след излизане навън

Поленът залепва по косата и дрехите. Къпането преди лягане значително намалява риска от нощни симптоми.

4. Не пропускайте медикаментите

Приемайте контролиращото лечение дори когато се чувствате добре. Специалистите препоръчват да започнете антиалергичните медикаменти поне две седмици преди началото на сезона.

5. Внимавайте при гръмотевични бури

Явлението „гръмотевична астма" е реален риск, при буря поленовите зърна се разпукват и освобождават микрочастици, които проникват дълбоко в белите дробове. При наближаваща буря останете на закрито.

Снимка: btvnovinite.bg

6. Внимавайте с цигарите

Ако пушите, спрете и избягвайте да сте около някой, който пуши. Пушенето може да влоши симптомите ви и също така намалява ефективността на лекарствата за астма.

7. Актуализирайте своя Астматичен план за действие

Всеки пациент с астма трябва да разполага с персонализиран писмен план, включващ: ежедневен режим, личните тригери, дозировки и кога да се търси спешна помощ. Пазете копие на телефона си.

Контролът на астмата е напълно постижим

Астма през пролетта не означава затвореност у дома и пропуснати слънчеви дни. С правилен подход, редовно лечение, наблюдение на пролетните алергени и близко сътрудничество с лекуващия лекар, контролът на астма е напълно постижим.

Не чакайте симптомите да се влошат: подгответе се предварително, следвайте плана си и се наслаждавайте на пролетта пълноценно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници