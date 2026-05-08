Астмата е хронично състояние, при което дихателните пътища се възпаляват и стесняват, което води до задух, кашлица и стягане в гърдите. Все по-често специалистите обръщат внимание, че освен медикаментозното лечение, дихателните упражнения могат да помогнат при астма, като подобрят контрола върху дишането и намалят тежестта на симптомите.

Според експертите от Allergy & Asthma Network тези техники могат да бъдат полезни при лека, умерена и тежка форма на заболяването, както и при т.нар. дисфункционално дишане.

Снимка: iStock

Как действат дихателните упражнения?

Научните наблюдения показват, че ефектът от дихателните упражнения е свързан с няколко ключови механизма. Те подпомагат тренирането на правилни дихателни модели, укрепват диафрагмата и другите мускули, участващи в дишането, и подобряват подвижността на гръдния кош. В резултат се увеличава ефективността на дишането и способността на организма да обменя кислород.

Паралелно с това тези техники оказват влияние върху нервната система. Чрез забавяне и задълбочаване на дишането се активират механизми за релаксация, което може да намали стреса – добре познат фактор, който отключва астматични пристъпи.

Снимка: Canva

Какви ползи отчитат пациентите?

Данните показват, че хората, които редовно практикуват дихателни упражнения, често съобщават за подобрена белодробна функция и по-добър контрол върху симптомите. Наблюдава се намаляване на усещането за задух, както и подобрение в ежедневната физическа издръжливост.

Освен физическите ефекти, се отчита и положително въздействие върху психичното състояние. Намаляването на тревожността и напрежението може да допринесе за по-рядко възникване на пристъпи, особено при хора, при които емоционалните фактори играят роля.

Снимка: iStock



Най-често препоръчваните техники

Сред най-разпространените методи е диафрагмалното дишане, при което се акцентира върху дълбокото вдишване с участие на корема. Тази техника позволява по-ефективно използване на белите дробове и намалява натоварването върху горната част на гръдния кош.

Друга широко използвана техника е дишането със свити устни. При него издишването е по-бавно и контролирано, което подпомага по-добрия обмен на газове и намалява усещането за недостиг на въздух.

Методът Papworth комбинира дишане и релаксация, като цели да ограничи повърхностното дишане и да насърчи по-спокоен ритъм. Подобен подход има и методът на Бутейко, който се фокусира върху намаляване на честотата и дълбочината на дишането и насърчава дишането през носа.

Носното дишане само по себе си има важна роля, тъй като филтрира, затопля и овлажнява въздуха, преди той да достигне до белите дробове. Това може да намали дразненето на дихателните пътища и риска от бронхоспазъм.

Практиките от йога, известни като пранаяма, също намират място в подкрепящите подходи при астма. Те съчетават контролирано дишане и концентрация, което подпомага както физическото, така и психическото състояние.

Контролираната кашлица, известна още като „huffing“, е техника, която се използва за изчистване на секрети от дихателните пътища и може да подобри въздушния поток.

Снимка: OpenAI

Какво е важно да се знае за дихателните упражнения?

Въпреки потенциалните ползи, експертите подчертават, че дихателните упражнения не могат да предотвратят самото стесняване на дихателните пътища, което е основен механизъм при астма. Те трябва да се разглеждат като допълващ подход, а не като заместител на предписаното лечение.

Правилното управление на астмата включва спазване на терапията, избягване на индивидуалните тригери и редовно проследяване от медицински специалист.

Снимка: Canva

Как да започнете безопасно?

Специалистите препоръчват новите дихателни техники да се въвеждат постепенно и, когато е възможно, под наблюдението на лекар, респираторен терапевт или обучен инструктор. Това позволява упражненията да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди на пациента и да се избегнат грешки в изпълнението.

Някои програми за обучение при астма, включително и дистанционни, показват, че комбинирането на дихателни техники с обучение за самоконтрол може да доведе до по-добро овладяване на заболяването и подобрено качество на живот.

Дихателните упражнения се очертават като ценен допълващ инструмент при астма, който може да подпомогне контрола на симптомите и да подобри ежедневното функциониране. Те обаче не заменят медицинското лечение, а го допълват.

Ако обмисляте да включите подобни техники в ежедневието си, най-разумният подход е да го направите след консултация със специалист, който може да ви насочи към най-подходящите методи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------------------------

Източници