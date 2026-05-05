Астмата е хронично състояние, което възпалява дихателните пътища и може да затрудни дишането.

Избягването както на често срещани причинители (прахови акари и полени), така и на неочаквани (стрес, аромати и ухапвания от насекоми) може да помогне за намаляване на пристъпите и по-добро овладяване на симптомите.

В тази статия разглеждаме 8 от възможните причинители на астмата, на които е възможно да сте изложени всеки ден, понякога без дори да осъзнавате.

1. Тютюнопушене

Пушенето може да предизвика астматичен пристъп. По-малко известен провокатор обаче е т.нар. третичен дим дим - замърсяването на въздуха, което остава след изгасване на цигара. Химикалите могат да останат във въздуха, по мебелите, килимите, автомобилните седалки и дрехите.

Хората, които вдишват дим от трета ръка, са изложени на над 250 химикала. Това е особено опасно за хора с астма. Вероятно е опасно човек с астма да посещава дома на някой, който пуши.

За да се предпазите, никога не позволявайте на никого да пуши в дома или колата ви и избягвайте места, където ще се пуши. Това включва електронни цигари и вейпинг.

2. Промени във времето

Екстремните метеорологични условия или внезапните температурни промени могат да предизвикат симптоми. През зимата студеният и сух въздух може да раздразни белите дробове, което води до възпаление.

През лятото много високите температури могат да предизвикат симптоми на астма. Вдишването на горещ, влажен въздух може да стесни дихателните пътища. Освен това, горещият въздух задържа замърсяванията и алергените, увеличавайки вероятността от излагане. Когато прекарвате време в много горещо или студено време, правете чести почивки на закрито.

3. Емоционален стрес

Може да сте изпитвали стягане в гърдите или задух по време на силен стрес или тревожност. Хората с астма могат да изпитат засилване на симптомите, когато са под стрес.

Помислете за практикуване на техники за управление на стреса, като например осъзнатост, дълбоко дишане или медитация. Говорете с вашия лекар, ако нивата ви на стрес са неуправляеми. Среща с терапевт или група за подкрепа може да помогне.

4. Ухапвания и ужилвания от насекоми

Миризма или ухапване могат бързо да предизвикат симптоми на астма. Хората, които са алергични към насекоми, трябва да бъдат внимателни около:

Медоносни пчели

Оси

Стършели

Огнени мравки

Говорете с вашия лекар дали да носите със себе си Epi-Pen (епинефрин), когато прекарвате време на открито.

В допълнение към ухапванията и ужилванията, всеки контакт с хлебарки може да предизвика астматичен пристъп. Техните изпражнения, части от тялото и слюнка съдържат протеини, които могат да предизвикат алергична реакция и да доведат до симптоми на астма.

За да намалите риска от излагане на хлебарки, никога не оставяйте храна навън през нощта. Почистете съдовете веднага и запечатайте всички пукнатини или отвори в шкафовете си.

5. Азотен диоксид

Азотният диоксид е безцветен газ без мирис, който се отделя при изгарянето на горива, включително газ, керосин или дървесина. Излагането на азотен диоксид може да предизвика дразнене на очите, носа и гърлото.

Може също да причини задух. Дори вдишването на ниски нива на азотен диоксид може да предизвика пристъп при хора с астма. Това причинява бронхиална реактивност, което може да увеличи риска от респираторни инфекции.

6. Някои химикали

Някои химикали, които се намират в домакинските продукти, могат да раздразнят дихателните пътища при хора с астма. Бъдете внимателни, когато работите с определени продукти; вдишването им може да причини симптоми на астма. Те включват:

Почистващи машини

Бои

Козметика

Пестициди

Лепила

Освежители за въздух

Опитайте се да държите прозорците си отворени или да използвате вентилатор, когато използвате домакински почистващи препарати.

7. Силни аромати

Силните аромати от парфюм, сапун или почистващи препарати могат да предизвикат астматичен пристъп. Химикалите в силните аромати могат да раздразнят дихателните пътища и да причинят възпаление.

Изберете продукти без аромат в дома си, включително перилен препарат, продукти за лична хигиена и почистващи препарати. Ако детето ви има астма, помислете дали да не помолите всички, които са в контакт с него, да избягват използването на парфюм или други подобни около него.

8. Домашни любимци

Контактът с кучета, котки или гризачи може да предизвика астматичен пристъп при хора с алергия към животинска пърхот. Домашните любимци имат определени протеини в кожата, козината, урината, изпражненията и слюнката си, които могат да причинят възпаление на дихателните пътища.

Ако сте алергични към животни, избягвайте да имате такива в дома си, дори за кратко посещение. Ако имате домашен любимец, не му позволявайте да влиза в стаята, където спите.

Астмата е комплексно състояние, при което факторите на околната среда и начинът на живот играят решаваща роля. Евентуалните опасности не се изчерпват само с домашния прах и полените. От невидимите остатъци от тютюнев дим върху мебелите до резките температурни промени и дори силни емоционални състояния – провокаторите са навсякъде около нас.

Ако забележите, че симптомите ви се зачестяват, изпитвате затруднено дишане при стрес или след контакт с почистващи препарати, или ако настоящият ви план за контрол на астмата вече не изглежда ефективен, не отлагайте консултацията с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

