Наблюдава се скок с продажбата и употребата на дъвки и ментови бонбони без захар при потребителите на GLP-1 лекарства, това потвърждава нещо, което зъболекарите отдавана забелязват като тенденция.

Феноменът, наречен „оземпик уста", заедно с „оземпик дъх" и „оземпик зъби", се превръща в тема на нарастващ брой научни публикации. Разберете защо се появяват тези странични ефекти от Оземпик, какъв е механизмът зад тях и какви мерки препоръчват специалистите.

Какво представлява „оземпик уста"

Терминът обединява няколко орални промени, които потребителите на семаглутид и други GLP-1 рецепторни агонисти съобщават все по-често.

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Най-разпространеният симптом е сухота в устата (ксеростомия), посочва д-р Jennifer L. Thompson, председател на Съвета по дентална практика на Американската дентална асоциация (ADA).

Според нея намаленото слюноотделяне може да допринесе за други проблеми като лош дъх, промяна във вкуса, метален или горчив привкус, чувствителност на зъбите и повишен риск от зъбен кариес и заболявания на венците.

Допълнителен фактор е повръщането. До 24% от потребителите съобщават за повръщане, което внася агресивни стомашни киселини в устната кухина и води до увреждане на зъбния емайл и неприятен дъх.

Проучванията сочат към забавено изпразване на стомаха

Повечето орални симптоми са следствие от забавеното изпразване на стомаха, обяснява д-р Aviv Ouanounou, доцент във Факултета по дентална медицина към Университета в Торонто и съавтор на предстояща публикация за оралните ефекти на семаглутида.

GLP-1 терапията „може да доведе до продължително задържане на храна в стомаха и червата", казва Ouanounou. „Това създава среда, благоприятна за свръхрастеж на бактерии и ферментация, причиняваща миризма, възприемана като лош дъх." Натрупването на водороден сулфид обяснява т.нар. сярно оригване.

Според проучване, анализиращо кодове по Международната класификация на болестите от данните на над 200 000 потребители на GLP-1, тези пациенти са с 32,9% по-голяма вероятност да развият гастроезофагеална рефлуксна болест. „Рефлуксът и регургитацията могат да причинят повече неприятна миризма и ерозия на емайла", допълва Ouanounou.

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Сухота в устата и промяна във вкуса

Сухотата в устата може да е и пряк ефект. Преглед на изследванията установява, че лекарствата вероятно влияят върху слюнчените жлези, отново при семаглутид и дентално здраве връзката е по-силна, отколкото при други GLP-1 лекарства. Ако рецепторът остане активен твърде дълго, се нарушава деликатният баланс на сигналите в клетките на жлезите и намаленото слюноотделяне се задълбочава.

„Слюнката играе особено важна роля в защитата на зъбите, като отмива храната и неутрализира киселините", подчертава Thompson. Що се отнася до промяната във вкуса, преглед от 2026 г. установява, че GLP-1 намалява усещането за определени вкусове и наслаждението от сладкото.

Как да управляваме симптомите

Експертите подчертават, че GLP-1 лекарствата и устната кухина изискват засилено внимание към денталната хигиена, миене два пъти дневно по 2 минути и редовно почистване с конец. ADA и д-р Ouanounou препоръчват и следните мерки:

При сухота в устата:

Пиене на достатъчно вода или билков чай без захар.

Дъвки или пастили с ксилитол за сухота в устата , който стимулира слюноотделянето и предпазва от кариес.

Овлажняващи спрейове, гелове или вода за уста без рецепта.

При рефлукс и повръщане, грижа за зъбите при повръщане:

Да не се мият зъбите веднага след повръщане, когато емайлът е омекнал. Вместо това, изплакване с вода и изчакайте поне 30 минути.

Антиациди без захар и паста за чувствителни зъби.

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При сярно оригване и халитоза:

Антибактериална паста за зъби с цинк и флуор, която неутрализира серните съединения.

Изстъргване на езика и почистване с конец поне веднъж дневно.

Изплакване с вода за уста с флуор.

При висок риск от кариес специалистите съветват посещение при зъболекар на всеки 3–4 месеца вместо стандартните 6.

„Оземпик уста“ не е мит, а съвкупност от реални орални промени, повечето от които произтичат от забавеното изпразване на стомаха. Макар доказателствата все още да са ограничени, симптомите не бива да се пренебрегват, особено когато са съпроводени от стомашно-чревни оплаквания.

Добрата дентална хигиена, хидратацията и редовните прегледи остават най-надеждната защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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