Предиабетът засяга близо 30% от пълнолетното население в Европа, а по данни на Българското дружество по ендокринология, над 500 000 българи живеят с това състояние, често без дори да подозират.

Рискът тези нива да прераснат в диабет тип 2 е изключително висок, а ефективните диетични стратегии за превенция в нашето забързано ежедневие често изглеждат сложни за изпълнение.

Ново научно проучване предлага достъпна и вкусна алтернатива, консумацията на шамфъстък при диабет и преддиабет. Оказва се, че шепа от тези ядки като вечерна закуска може значително да подобри баланса на чревния микробиом и да помогне за по-доброто регулиране на кръвната захар.

Как шамфъстъкът влияе на чревната флора

Изследване, ръководено от доц. Кристина Петерсен от Пенсилванския държавен университет и публикувано в списание Current Developments in Nutrition, установява, че консумацията на около 60 грама шамфъстък всяка вечер в продължение на 12 седмици значително променя състава на чревните бактерии при възрастни с преддиабет.

Основните открития включват:

Увеличаване на полезни бактерии : След консумацията на шамфъстък се наблюдава повишаване на Roseburia и членове на семейство Lachnospiraceae , бактерии, които произвеждат масленa киселина бутират , важна за здравето на дебелото черво и намаляване на системното възпаление .



Намаляване на вредни бактерии : Нивата на Blautia hydrogenotrophica (свързана с увреждане на бъбреците и сърцето) и Eubacterium flavonifractor (която разгражда полезни антиоксиданти в шамфъстъка ) значително намаляват.

Защо масленa киселина бутират е важна

Според доц. Петерсен, бутиратът служи като основен източник на енергия за клетките на дебелото черво, поддържа чревната бариера и подкрепя противовъзпалителни процеси. Тези ефекти могат да имат дългосрочни ползи за подобряване на метаболитното здраве и превенция на диабет тип 2.

"Шамфъстъкът изглежда може значително да промени чревната микробиома при възрастни с преддиабет, особено когато се консумира като вечерна закуска," обяснява доц. Петерсен.

Алтернатива на въглехидратите вечер

Често препоръчваната диета при преддиабет включва късна закуска с 15-30 грама въглехидрати (например 1-2 филийки пълнозърнест хляб), за да се регулират нивата на кръвна захар през нощта и сутринта. Това изследване обаче показва, че шамфъстъкът като алтернатива на въглехидратите вечер предлага подобен ефект върху глюкозата, но с допълнителни ползи за чревната флора.

Терънс Райли, водещ автор на проучването, отбелязва: "Ползи от шамфъстъка за здравето включват не само регулиране на захарта, но и промяна в микробиома, която може да забави развитието на диабет тип 2."

Как е проведено изследването

Проучването включва 51 възрастни с преддиабет и е проведено като рандомизирано кръстосано клинично изпитване в продължение на два 12-седмични периода. Всички участници са получили и двете третирания, шамфъстък и стандартна въглехидратна закуска, в случаен ред.

Чревната флора е анализирана чрез 16S rRNA генно секвениране, което класифицира бактериите според техния генетичен състав. Резултатите показват ясни промени в чревната флора след консумацията на шамфъстък.

Практически съвети за хранене преди сън при висока захар

Въз основа на това изследване, експертите препоръчват:

Късна закуска с ядки , особено шамфъстък (около 60 грама), вместо традиционни въглехидрати

Редовна консумация в продължение на поне 12 седмици за оптимални резултати

Комбиниране с балансирана диета, богата на фибри и антиоксиданти

Хората с преддиабет трябва да се консултират със своя лекар преди промяна в диетата.

Макар че изследването демонстрира ясни промени в чревните бактерии, остава неясно дали тези промени директно водят до подобрение в здравето. Доц. Петерсен подчертава необходимостта от допълнителни изследвания, които да проучат дългосрочните ефекти върху превенцията на диабет тип 2 и намаляването на възпалението.

Проучването установява, че шамфъстъкът при диабет и преддиабет може да бъде мощен диетичен инструмент. Чрез увеличаване на полезни бактерии в червата като Roseburia и Lachnospiraceae и производството на бутират, шамфъстъкът предлага обещаваща алтернатива на традиционните въглехидратни закуски за регулиране на кръвната захар вечер.

Докато са необходими повече изследвания за потвърждаване на дългосрочните здравни ползи, доказателствата сочат, че тази проста промяна в хранението преди сън при висока захар може да има значително въздействие върху метаболитното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

