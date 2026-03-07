Представете си, че мастните клетки в тялото ви могат да се „превключат", от режим на съхранение на калории към режим на активно изгаряне. Точно това постижение описва ново проучване, публикувано в престижното научно списание Nature, чревните бактерии и метаболизмът се оказват свързани по начин, за който науката досега не е подозира, а диетата е ключът, който активира тази връзка.

Какво откриват учените?

Изследователи от City of Hope, Broad Institute и Keio University установяват, че специфични чревни бактерии, в комбинация с диета с ниско съдържание на протеини, могат да трансформират бялата мазнина (която съхранява калории) в бежова мазнина (която ги изгаря). Откритието е направено при мишки и отваря нова врата в разбирането за метаболитното здраве.

Снимка: Canva

„Мастната тъкан не е фиксирана, тя е изненадващо адаптивна", казва д-р Кеня Хонда, съавтор на изследването и адюнкт-професор в City of Hope. „Открихме, че определени чревни бактерии могат да усещат какво яде организмът и да превеждат тази информация в сигнали, които казват на мастните клетки да горят енергия."

Бяла, кафява и бежова мазнина, каква е разликата?

Повечето мазнини в тялото на възрастния човек са бяла мазнина, тя натрупва излишните калории и е основният виновник при затлъстяването. За разлика от нея:

  • Кафявата мазнина изгаря енергия, за да произвежда топлина, бебетата се раждат с много от нея, но тя намалява с възрастта.
  • Бежовата мазнина е хибрид,  може да се появи в бялата мастна тъкан при определени условия и да функционира като кафявата.

Как мастната тъкан регулира кръвното налягане и имунитета

Процесът на превръщане на бялата мазнина в бежова се нарича „beiging" и учените го изследват от години като потенциална стратегия срещу затлъстяването и диабета.

Ролята на чревния микробиом и диетата

Снимка: Canva

Според проучването, публикувано в Nature, мишките, хранени с диета с ниско съдържание на протеини, развиват значителни количества бежова мазнина, но само ако имат правилните чревни бактерии. Когато същата диета е дадена на мишки без микробиом (т.нар. „germ-free" мишки), ефектът на изгаряне на мазнини изчезва напълно.

„Това  показа, че диетата сама по себе си не е достатъчна", обяснява д-р Хинда. „Чревният микробиом е  от съществено значение."

5 начина да възстановите чревния микробиом

Изследователите идентифицират 4 специфични бактериални щама, необходими за задействане на механизма на „beiging". Когато тези микроби са въведени при мишки заедно с диетата с ниско съдържание на протеини, животните:

  • Превръщат бялата мазнина в бежова
  • Натрупват по-малко тегло
  • Показват подобрен контрол на глюкозата
  • Имат по-ниски нива на холестерол

Два биологични сигнала, задействащи изгарянето

Чревните бактерии не „натискат един бутон", те действат като естафетен отбор, изпращайки два отделни сигнала:

Снимка: Canva

Сигнал 1: Жлъчните киселини и мастните клетки

Първият сигнал променя жлъчните киселини и „насочва" мастните клетки към калоригорящо състояние.

Сигнал 2: Хормонът FGF21

Вторият сигнал кара черния дроб да освободи хормона FGF21 — молекула, известна с метаболизъм-ускоряващото си действие. Когато учените прекъснат единия от двата сигнала, ефектът на изгаряне на мазнини изчезва изцяло. Това означава, че двата механизма трябва да работят заедно.

Наднорменото тегло: Въпрос на околна среда, хранителна култура и индивидуални особености (ВИДЕО)

„Тази работа подчертава как чревният микробиом активно интерпретира това, което ядем, и превежда тази информация в сигнали, на които тялото реагира", казва д-р Ramnik Xavier от Broad Institute и Харвардското медицинско училище.

Снимка: Canva

Какво означава това за лечението на затлъстяване и диабет?

Изследователите са категорични, че откритието не трябва да се прилага директно при хора. Диетата с ниско съдържание на протеини, използвана в проучването, е много по-ограничителна от препоръчваната за хора, а предишни опити за подобряване на метаболизма само чрез пробиотици са имали слаб ефект.

Въпреки това, реалната стойност на откритието е в идентифицирането на нови биологични пътища на метаболизма като потенциални мишени за лекарствена терапия.

„Целта ни не е да казваме на хората да следват екстремни диети", обяснява д-р Такеши Таное, първи автор на изследването. „Истинската възможност е да разберем тези пътища достатъчно добре, за да проектираме терапии, които безопасно имитират техните ползи."

Жените отслабват по-бързо и имат по-нисък риск от диабет

Затлъстяването и метаболитните заболявания са основни рискови фактори за рак, диабет и сърдечно-съдови болести, области, в които институциите, участващи в изследването, имат задълбочена експертиза.

Снимка: OpenAI

Новото проучване, публикувано в Nature, установява неизвестен досега биологичен механизъм, свързващ диетата, чревните бактерии и метаболизма. Специфични бактериални щамове, активирани от диета с ниско съдържание на протеини, изпращат два координирани сигнала, чрез жлъчни киселини и хормона FGF21, които трансформират енергосъхраняващата бяла мазнина в калоригоряща бежова мазнина.

Коремните мазнини увеличават риска от рак

Макар резултатите да са получени при мишки и да не могат да се прилагат директно при хора, те посочват конкретни биологични пътища като обещаващи цели за бъдещи терапии срещу затлъстяването, диабета и свързаните метаболитни заболявания. Науката все по-ясно показва, че чревният микробиом не само реагира на диетата, но я интерпретира и действа като активен участник в метаболитното ни здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

