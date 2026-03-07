Представете си, че мастните клетки в тялото ви могат да се „превключат", от режим на съхранение на калории към режим на активно изгаряне. Точно това постижение описва ново проучване, публикувано в престижното научно списание Nature, чревните бактерии и метаболизмът се оказват свързани по начин, за който науката досега не е подозира, а диетата е ключът, който активира тази връзка.

Какво откриват учените?

Изследователи от City of Hope, Broad Institute и Keio University установяват, че специфични чревни бактерии, в комбинация с диета с ниско съдържание на протеини, могат да трансформират бялата мазнина (която съхранява калории) в бежова мазнина (която ги изгаря). Откритието е направено при мишки и отваря нова врата в разбирането за метаболитното здраве.

Снимка: Canva

„Мастната тъкан не е фиксирана, тя е изненадващо адаптивна", казва д-р Кеня Хонда, съавтор на изследването и адюнкт-професор в City of Hope. „Открихме, че определени чревни бактерии могат да усещат какво яде организмът и да превеждат тази информация в сигнали, които казват на мастните клетки да горят енергия."

Бяла, кафява и бежова мазнина, каква е разликата?

Повечето мазнини в тялото на възрастния човек са бяла мазнина, тя натрупва излишните калории и е основният виновник при затлъстяването. За разлика от нея:

Кафявата мазнина изгаря енергия, за да произвежда топлина, бебетата се раждат с много от нея, но тя намалява с възрастта.

Бежовата мазнина е хибрид, може да се появи в бялата мастна тъкан при определени условия и да функционира като кафявата.

Процесът на превръщане на бялата мазнина в бежова се нарича „beiging" и учените го изследват от години като потенциална стратегия срещу затлъстяването и диабета.

Ролята на чревния микробиом и диетата

Снимка: Canva

Според проучването, публикувано в Nature, мишките, хранени с диета с ниско съдържание на протеини, развиват значителни количества бежова мазнина, но само ако имат правилните чревни бактерии. Когато същата диета е дадена на мишки без микробиом (т.нар. „germ-free" мишки), ефектът на изгаряне на мазнини изчезва напълно.

„Това показа, че диетата сама по себе си не е достатъчна", обяснява д-р Хинда. „Чревният микробиом е от съществено значение."

Изследователите идентифицират 4 специфични бактериални щама, необходими за задействане на механизма на „beiging". Когато тези микроби са въведени при мишки заедно с диетата с ниско съдържание на протеини, животните:

Превръщат бялата мазнина в бежова

Натрупват по-малко тегло

Показват подобрен контрол на глюкозата

Имат по-ниски нива на холестерол

Два биологични сигнала, задействащи изгарянето

Чревните бактерии не „натискат един бутон", те действат като естафетен отбор, изпращайки два отделни сигнала:

Снимка: Canva

Сигнал 1: Жлъчните киселини и мастните клетки

Първият сигнал променя жлъчните киселини и „насочва" мастните клетки към калоригорящо състояние.

Сигнал 2: Хормонът FGF21

Вторият сигнал кара черния дроб да освободи хормона FGF21 — молекула, известна с метаболизъм-ускоряващото си действие. Когато учените прекъснат единия от двата сигнала, ефектът на изгаряне на мазнини изчезва изцяло. Това означава, че двата механизма трябва да работят заедно.

„Тази работа подчертава как чревният микробиом активно интерпретира това, което ядем, и превежда тази информация в сигнали, на които тялото реагира", казва д-р Ramnik Xavier от Broad Institute и Харвардското медицинско училище.

Снимка: Canva

Какво означава това за лечението на затлъстяване и диабет?

Изследователите са категорични, че откритието не трябва да се прилага директно при хора. Диетата с ниско съдържание на протеини, използвана в проучването, е много по-ограничителна от препоръчваната за хора, а предишни опити за подобряване на метаболизма само чрез пробиотици са имали слаб ефект.

Въпреки това, реалната стойност на откритието е в идентифицирането на нови биологични пътища на метаболизма като потенциални мишени за лекарствена терапия.

„Целта ни не е да казваме на хората да следват екстремни диети", обяснява д-р Такеши Таное, първи автор на изследването. „Истинската възможност е да разберем тези пътища достатъчно добре, за да проектираме терапии, които безопасно имитират техните ползи."

Затлъстяването и метаболитните заболявания са основни рискови фактори за рак, диабет и сърдечно-съдови болести, области, в които институциите, участващи в изследването, имат задълбочена експертиза.

Снимка: OpenAI

Новото проучване, публикувано в Nature, установява неизвестен досега биологичен механизъм, свързващ диетата, чревните бактерии и метаболизма. Специфични бактериални щамове, активирани от диета с ниско съдържание на протеини, изпращат два координирани сигнала, чрез жлъчни киселини и хормона FGF21, които трансформират енергосъхраняващата бяла мазнина в калоригоряща бежова мазнина.

Макар резултатите да са получени при мишки и да не могат да се прилагат директно при хора, те посочват конкретни биологични пътища като обещаващи цели за бъдещи терапии срещу затлъстяването, диабета и свързаните метаболитни заболявания. Науката все по-ясно показва, че чревният микробиом не само реагира на диетата, но я интерпретира и действа като активен участник в метаболитното ни здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

