Ако смятате, че телесните мазнини са просто пасивно складово пространство за калории, е време да преосмислите тази представа.

Последните научни изследвания разкриват изненадващо сложните функции на телесните мазнини в човешкия организъм. Две нови проучвания хвърлят светлина върху начина, по който мастната тъкан активно участва в регулирането на кръвното налягане и координира имунните отговори на ключови места в тялото.

Различни видове мазнини – различни роли в организма

Мастната тъкан не е еднородна. Тя съществува в няколко форми, всяка с уникални характеристики и роля на мазнините в организма:

Снимка: Canva

Бяла мазнина – съхранява енергия и отделя хормони, които влияят на метаболизма.

Кафява мазнина – генерира топлина и подпомага изгарянето на калории.

Бежова мазнина – находище между бялата и кафявата мазнина, която при определени условия може да активира производството на топлина.

Дори в рамките на тези категории локацията има значение. Мазнините под кожата обикновено са по-безвредни, докато дълбоките коремни мазнини, познати като висцерална мазнина, са силно свързани с възпаление, диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.

Мастната тъкан и имунитет: Защитна линия в червата

Според проучване на Юта Ялканен и нейния екип от Университетската болница Каролинска в Стокхолм, Швеция, висцералната мазнина на различни места в корема има специфична клетъчна архитектура.

Изследователите установяват, че еплоичната мазнина, която обвива дебелото черво, е необичайно богата на имунни клетки в коремните мазнини, както и на специализирани мастни клетки, които произвеждат възпалителни протеини, свързани с имунната активация.

По-нататъшни експерименти показват, че микробни продукти, произхождащи от червата, активират тези мастни клетки, които от своя страна активират близките имунни клетки.

Снимка: Canva

„Нашата работа показва, че мастните депа изглежда са специализирани според анатомичното си местоположение, а тези, които се намират непосредствено до червата, изглежда са особено адаптирани за имунно взаимодействие", обяснява Ялканен.

Какво означава това за различното телсно тегло?

Въпреки че изследването е проведено при хора с наднормено тегло, Ялканен смята, че еплоичната мазнина изпълнява подобни основни функции при хора с всякакво телесно тегло, тъй като всеки има мазнина около червата.

„Червата постоянно са изложени на хранителни вещества, микробни продукти и вещества от околната среда. Наличието на мастна тъкан наблизо, която може да усеща, реагира и помага за координирането на имунните реакции, може да осигури допълнителен слой на защита", добавя тя.

При затлъстяване обаче тази система може да стане хронично свръхактивна. Прекомерното хранене или консумацията на определени храни, заедно със специфични бактериални състави в чревния микробиом, може да предизвика постоянна имунна сигнализация в чревните мазнини, допринасяйки за нискостепенното възпаление, свързано с редица метаболитни състояния.

Бежови мазнини и кръвно налягане: Неочаквана връзка

Второто проучване разкрива друга изненадваща роля на мастната тъкан като ендокринен орган, контролът на кръвното налягане. Маша Коенен от Рокфелер университет в Ню Йорк и неговият екип се заемат със задачата да разберат защо затлъстяването, характеризиращо се с излишък от бяла мазнина, е свързано с високо кръвно налягане, докато кафявата и бежовата мазнина изглежда имат защитен ефект.

Снимка: Canva

Изследователите се фокусират върху периваскуларната мастна тъкан, мастен слой богат на бежови мастни клетки, който обгражда кръвоносните съдове. При мишки, генетично модифицирани да загубят бежовата си мазнина, кръвоносните съдове стават по-твърди и свръхреагират на ежедневните хормонални сигнали, които свиват артериите, водейки до повишено кръвно налягане.

Ключова роля на ензима QSOX1

Екипът проследява този ефект до ензим, наречен QSOX1, отделян от дисфункционални мастни клетки. Блокирането му предотвратява увреждането на кръвоносните съдове и нормализира кръвното налягане при мишките, независимо от телесното им тегло.

„Това ясно показва, че комуникацията между различни органни системи е критична за разбирането на сложни заболявания като хипертонията и регулирането на кръвното налягане", обяснява Коенен.

Снимка: Canva

Нов поглед към мастната тъкан: Не просто излишни калории

„Когато започнах да работя в тази област в края на 90-те години, преобладаващото мнение беше, че мазнините са просто обикновена торба от клетки, които съхраняват излишни хранителни вещества", споделя д-р Пол Коен от Рокфелер университет, участвал във второто проучване. „Тези изследвания илюстрират нарастващ преход в областта: признаването на мастната тъкан не като един клетъчен тип, а като комплексна тъкан с много различни видове клетки с различни роли и разнообразни процеси, простиращи се далеч отвъд съхранението и мобилизирането на хранителни вещества."

Практически импликации за бъдещето

Откритията насочват вниманието към бъдещи терапии, които се фокусират по-малко върху просто намаляването на мазнините и повече върху запазването или възстановяването на техните полезни функции чрез:

Таргетиране на специфични мастни депа.

Модулиране на имунно-мастната комуникация.

Поддържане на здравата активност на бежовата мазнина.

Въпреки това всякакви клинични приложения ще изискват допълнителни изследвания.

Заедно тези нови проучвания за мастната тъкан подчертават, че телесните мазнини са активна, функционално разнообразна тъкан, участваща в множество аспекти на човешката физиология.

От регулирането на кръвното налягане до координирането на имунните отговори, функциите на телесните мазнини са далеч по-сложни от това, което някога сме си представяли.

Разбирането на тези механизми може да отвори нови пътища за лечение на метаболитни заболявания и подобряване на общото здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: