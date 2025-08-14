Свързаната с метаболитна дисфункция стеатозна чернодробна болест (MASLD) се превърна в най-често срещаното хронично чернодробно заболяване и разпространението му вероятно ще продължи да нараства.

Всеки трети възрастен е засегнат от тази болест, която върви ръка за ръка с все повече нарастващото абдоминално затлъстяване.

Според ново проучване именно обиколката на талията е най-добрият индикатор за MASLD и евентуалното усложнение до стеатохепатит и чернодробна фиброза.

Какво е MASLD?

Стеатозното чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция (MASLD), са група чернодробни заболявания, които се появяват, когато тялото ви съхранява много мазнини в черния дроб (познато като омазняване на черния дроб).

С течение на времето тези мазнини могат да причинят възпаление в черния дроб (хепатит).

Доскоро MASLD бе известно като неалкохолно мастно чернодробно заболяване (NAFLD), пояснява Кливланд Клиник.

MASLD е една от най-често срещаните форми на хронично чернодробно заболяване, като затлъстяването или диабет тип 2 са най-честите причини. Предвид нарастващите нива на затлъстяване и диабет тип 2, експертите смятат, че повече от 30% от хората по света имат това състояние.

Без лечение MASLD може да причини по-сериозни чернодробни заболявания. Ранната диагноза и лечение могат да предотвратят влошаването на състоянието.

Ранна диагностика чрез обиколката на талията

Според проведеното ново изследване обиколката на талията може да покаже има ли предпоставки за развитие на MASLD.

„Обиколката на талията, особено при липса на явни признаци на затлъстяване, трябва да бъде предпочитаният антропометричен показател при скрининг за MASLD, MASH или фиброза,“ пишат авторите от Универстите в Ротердам.

Снимка: Canva

Според тях дори просто измерване с шивашки метър може да насочи към евентуална нужда от по-задълбочени изследвания.

Методология и резултати от проучването

MASLD е свързан с нарастващо абдоминално затлъстяване и висцерални мастни отлагания. Въпреки че ИТМ (индексът на телесната маса) оценява мастната маса, той не отразява разпределението на мазнините, както и параметри като обиколка на талията, съотношение талия-височина и съотношение талия-ханш.

Изследователите анализират данни от проучване за периода 2017-2023 г. сред възрастни с омазнен черен дроб, за да проучат връзката между параметрите на телесния състав и риска от MASLD, стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция (MASH), и чернодробна фиброза.

Оценяваните параметри на телесния състав включват височина, тегло, обиколка на талията, обиколка на ханша, индекс на телесно затлъстяване, ИТМ, индекс на закръгленост на тялото, мастна маса, съотношение талия-ханш, съотношение талия-височина, ИТМ, коригиран спрямо талията, и индекс на талия, коригиран спрямо теглото.

Сред 11 579 участници (средна възраст, 51 години; 47% мъже), MASLD е наличен при 40,9%, MASH (Метаболитно-асоцииран стеатохепатит, известен преди като неалкохолен стеатохепатит (NASH), се причинява от метаболитно предизвикано възпаление на черния дроб и е една от основните причини за чернодробна фиброза и цироза) при 6,5%.

Снимка: iStock

Обиколката на талията, а не ИТМ или съотношението талия-ръст са най-добрият индикатор за заболяванията, пише medscape.

Какви са симптомите на MASLD?

MASLD се развива в продължение на няколко години. Можете да го имате и без симптоми. Може да не забележите промени в тялото си, освен ако не развиете MASH (стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция).

MASH причинява цироза или тежка чернодробна фиброза. Чернодробната фиброза е образуване на ленти от белези в черния дроб. Някои хора с MASH имат симптоми като:

Болка в горната дясна част на корема, където се намира черният дроб

Изключителна умора и слабост

Загуба на апетит

Подут корем

Неочаквана загуба на тегло

Пожълтяване на кожата и очите

Какво причинява MASLD?

Може да развиете MASLD, ако имате метаболитна дисфункция. Това е група от състояния, които засягат вашия метаболизъм, който превръща храната в енергия. Състояния, които могат да доведат до MASLD, са:

Дислипидемия – Това са високи нива на липиди. Липидите са мастни или восъчни вещества, които тялото ви произвежда. Холестеролът е пример за липид в кръвта.

Затлъстяване – Когато индексът на телесна маса (ИТМ) е 30 или по-висок. Хората, които носят излишно тегло в коремната област, имат повишен риск от MASLD (синдром на мастната склероза).

Снимка: iStock

Инсулинова резистентност – Инсулинът е хормон, който регулира нивото на кръвната захар. Инсулиновата резистентност възниква, когато клетките в мускулите, мазнините и черния дроб не реагират на инсулина, както трябва.

Диабет тип 2 – Хронично (дългосрочно) състояние, което се случва, когато имате висока кръвна захар (хипергликемия).

Как се лекува MASLD?

Лечението обикновено започва с препоръки за отслабване. Вашият лекар ще лекува и състояния като диабет, висок холестерол и високо кръвно налягане

Загубата на тегло е от значение за здравето на черния дроб. Намаляването на излишните мазнини в черния дроб помага при възпаление, което води до цироза. Препоръчват се хранителни планове като средиземноморската диета или DASH диетата.

Снимка: iStock

Умерената активност по 30 минути на ден в продължение на три дни в седмицата подпомага загубата на тегло. Препоръчва се да отслабнете с 10% или повече от телесното си тегло. Но дори загубата на 3% до 5% от теглото може да промени нещата.

Какви са усложненията от MASLD?

Някои хора с MASLD могат да развият метаболитно-асоцииран стеатохепатит. Състоянието може да доведе до по-сериозни форми, включително:

MASH с чернодробна фиброза. Фиброзата е образуване на белези в черния дроб. Получава се, когато черният дроб се опитва да поправи и замени увредените клетки.

Свързана с MASH цироза. Това е образуване на белези, които увреждат черния дроб.

Хепатоцелуларен карцином. Това е вид рак на черния дроб, който може да бъде причинен от MASH.

MASLD може също да увеличи риска от развитие на сериозни състояния като:

Рак, включително рак на гърдата и колоректален (рак на дебелото черво)

Сърдечно-съдови заболявания

Диабет при хора, които все още нямат диабет

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.