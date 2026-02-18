Артритът засяга милиони хора по света, а болката и сковаността в ставите могат сериозно да ограничат качеството на живот.

Добрата новинае , че натуралните средства при артрит вече са подкрепени от все повече научни данни. От промени в начина на живот до специализирани кремове и терапии, съществуват редица подходи, които могат да намалят болката, без веднага да се прибягва до медикаменти.

Какво е остеоартрит и защо боли?

Остеоартритът (ОА), известен още като „дегенеративно ставно заболяване" или артрит от „износване", е най-честата форма на артрит. Той се развива, когато хрущялът, покриващ ставите, постепенно се разрушава и костите започват да се търкат една в друга.

Снимка: iStock

Резултатът е болка, скованост и намален обем на движение. Засяга предимно коленете, тазобедрените стави, ръцете и гръбначния стълб.

12 натурални подхода за облекчаване на болките в ставите

1. Отслабване и ставни болки, ефектът е по-голям, отколкото си мислите

Ако имате наднормено тегло, дори умерено отслабване може значително да намали болката при артрит. Според данни, цитирани от специалисти, всеки изгубен килограм намалява натоварването върху коленете с около 4 кг.

Д-р Рой Алтман, бивш ревматолог и профессор по медицина в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, посочва пред американското издание Health, че при някои пациенти симптомите на артрита изчезват напълно след загуба на 5–10 кг.

2. Упражнения при артрит – движението е лекарство

Физическата активност е от ключово значение при лечението и управлението на артрита. Препоръчват се комбинация от силови тренировки и аеробни упражнения като ходене, плуване или колоездене. Плуването и велосипедът са особено подходящи, тъй като натоварват ставите минимално.

Снимка: iStock

Бягане с артрит: Хората с остеоартрит на коляното, които желаят да бягат, трябва да работят с физиотерапевт, да избират равни обувки с плоско ходило и по-меки повърхности като трева или чакъл, и внимателно да следят болката.

3. Акупунктура при болки в ставите

Акупунктурата може да предложи облекчение при остеоартрит на коляното, показват множество клинични проучвания. При артрит на тазобедрената става ефектът е по-слабо изразен. Д-р Алтман отбелязва, че тя помага на много, но не на всички пациенти с ОА, поради което трябва да се прилага индивидуално.

4. Добавки за стави, глюкозамин, хондроитин и МСМ

Три добавки са особено популярни при артрит:

Хондроитин – структурен компонент на ставния хрущял. Преглед на 43 клинични изпитания, публикуван в Cochrane Library, установява, че хондроитинът (самостоятелно или в комбинация с глюкозамин) леко намалява болката при ОА.

Глюкозамин – естествен компонент на хрущяла. Проучвания показват, че глюкозамин сулфатът , приеман перорално, може да облекчи болката и да подобри функцията при остеоартрит на коляното. Важно: продуктите с глюкозамин хидрохлорид изглежда са по-малко ефективни.

МСМ (метилсулфонилметан) – сярно съединение, открито в животни, хора и зелени растения. Изследвания сочат, че МСМ добавката може да намали болката и отока, да подобри подвижността на ставите и да забави разрушаването на хрущяла.

5. Крем с CBD (канабидиол)

Локалните кремове с канабидиол могат да намалят болката, да понижат възпалението и да подобрят съня при хора с артрит, сочат предварителни данни. Ефективността обаче варира от човек на човек и са необходими още изследвания за оптималната дозировка.

6. Крем с капсаицин

Капсаицинът е активното вещество в лютите чушки. Кремовете с капсаицин са достъпни без рецепта и действат, като намаляват активността на нервните клетки в кожата, отговорни за усещането за болка. Подходящи са за облекчаване на болки в ставите при артрит.

Снимка: Canva

7. Кремове с ментол и камфор

Тези продукти се наричат контраиританти. Те създават охлаждащо усещане, което отвлича вниманието от болката. Не повлияват пряко на възпалението, но са безопасни и с малко странични ефекти.

8. Електротерапия (ТЕНС терапия)

ТЕНС терапията (транскутанна електрическа нервна стимулация) използва електромагнитни импулси през кожата за облекчаване на ставна болка и отоци. Около половината от пациентите, провели ТЕНС, отчитат намаление на болката с 50%. Електроакупунктурата, комбинация от акупунктурни игли и електрически заряди, също може да подобри функцията на ставата и качеството на живот при ОА на коляното.

9. Хиропрактически помощни терапии

Хиропрактиците могат да предложат редица допълнителни методи при ОА, включително: инфрачервена сауна, нискоинтензивен лазер („студен лазер"), ултразвук, топлинни и студени процедури – всички с цел намаляване на болката и сковаността.

10. Физиотерапия при артрит

Физиотерапията, съчетана с укрепващи упражнения, е доказано ефективна при остеоартрит. Важно е да се избере физиотерапевт с опит именно при ОА, тъй като подходът трябва да бъде по-мек в сравнение с терапията при спортни травми или рехабилитация след инсулт.

Снимка: Canva

11. Инверсионна терапия

Инверсионните маси могат да предложат временно облекчение при болки в гърба, причинени от ОА, като декомпресират гръбначния стълб и намаляват натиска върху нервите. Директните доказателства са все още ограничени, а методът не е подходящ за хора с високо кръвно налягане или сърдечни заболявания.

12. Помощни средства за движение

Ортопедичните помощни средства като скоби, бастун, стелки и шини могат ефективно да разтоварят засегнатите стави. Разтоварващите скоби преразпределят телесното тегло, намаляват болката и могат да забавят прогресирането на артрита.

Куркума при възпаление, „златната билка" срещу артрит

Куркумата е известна като „златната билка" при артрит заради мощните си противовъзпалителни свойства. Активното й вещество куркумин може да блокира възпалителни протеини (цитокини). Въпреки че е популярна, научните доказателства за ефективността й при ОА все още се натрупват.

Натуралните средства при артрит предлагат широк спектър от възможности за облекчаване на болката и подобряване на качеството на живот. Отслабването, редовната физическа активност и физиотерапията при артрит са сред най-добре подкрепените от науката подходи.

Снимка: Canva

Добавки като глюкозамин и хондроитин, МСМ добавката и локалните кремове с капсаицин или CBD могат да бъдат полезни допълнения. Важно е да се консултирате с лекар или специалист преди да започнете нов режим, особено ако приемате лекарства или имате придружаващи заболявания. Природните лекове за артрит не са заместител на медицинското лечение, а ценно допълнение към него.

Често задавани въпроси

1. Каква е „златната билка" при артрит?

Куркумата е позната като „златната билка" при артрит поради противовъзпалителните си свойства – съдържа куркумин, който може да потиска възпалителни протеини.

2. Кое е най-доброто болкоуспокояващо при артрит?

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен и напроксен се смятат за едни от най-ефективните медикаменти при артрит. Консултирайте се с лекар преди употреба.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници