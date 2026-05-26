Когато чуете „тестостерон", вероятно мислите за мъже, мускули и агресия. Но това е само половината от истината и доста подвеждаща половина. Тестостеронът при жените е реален, важен и недостатъчно разбран хормон, чийто дефицит може да засегне сексуалното здраве, енергията и качеството на живот. Ето какво казва науката.

Жените също произвеждат тестостерон, просто по-малко

Тестостеронът е основният репродуктивен хормон при мъжете, но женският организъм го произвежда в яйчниците и надбъбречните жлези, в значително по-малки количества. Точната му функция при жените все още се проучва, но вече е ясно, че той играе важна роля в:

сексуалното узряване на вулварните и вагиналните тъкани;

работата на мозъка, свързана със сексуалността;

либидото при жените , желанието и отговора на възбуда.

Тоест без достатъчно тестостерон сексуалният живот може да пострада, дори и без очевидна причина.

Кога нивата на тестостерон при жените падат?

Съществуват няколко основни причини за нисък тестостерон при жените:

Отстранени яйчници (например след операция) — водят до рязък спад;

Химиотерапия , може да увреди функцията на яйчниците;

Заболявания на надбъбречните жлези ;

Естествено стареене , нивата намаляват постепенно след 30-тата година и достигат най-ниска точка в менопаузата.

Именно затова хормоните в менопаузата са тема от нарастващо значение в съвременната гинекология.

Симптоми на нисък тестостерон, какво да следите?

Симптомите са неспецифични и лесно се бъркат с умора или стрес. Сред най-честите симптоми на нисък тестостерон при жените са:

намалено сексуално желание (либидо) ;

затруднено постигане на възбуда;

обща умора и липса на жизненост;

в някои случаи, промени в настроението.

Ако разпознавате тези симптоми, консултацията с гинеколог е правилната следваща стъпка.

Хормоналните изследвания при жените, надеждни ли са?

Тук нещата стават по-сложни. Дори когато се подозира сексуална дисфункция при жените вследствие на нисък хормон, хормоналните изследвания не са достатъчно чувствителни, за да различат ниски от много ниски нива. Лабораторните тестове, достъпни в повечето клиники, просто не са прецизни при толкова малки количества.

Според специалистите от Mayo Clinic, диагнозата на сексуална дисфункция при жените не трябва да се базира единствено на нивата на тестостерон. Препоръчва се цялостна оценка, физическо здраве, емоционален статус, история на отношенията и евентуални травми.

Тестостеронова терапия за жени, какво е позволено и какво не?

Кога се прилага?

Множество клинични проучвания показват, че тестостероновата терапия за жени може да подобри сексуалното желание при постменопаузални жени с необяснима ниска либидо. Организации като Международното дружество по менопауза (IMS) подкрепят внимателното и наблюдавано приложение при тази група пациентки.

Как се прилага правилно?

Препоръчително: нанасяне върху кожата (крем или пластир), по-малко нежелани ефекти, по-нисък риск за черния дроб и кръвното налягане;

Избягвайте: таблетки (рискове за черния дроб и добрия холестерол HDL ), инжекции и импланти (водят до прекалено високи нива).

Ако терапията е правилно дозирана, подобрение в сексуалните симптоми се очаква след около 4 седмици, с максимален ефект около 12-та седмица. Ако след 6 месеца няма промяна, терапията се преустановява и се търсят други причини.

За какво тестостеронът при жените НЕ е доказан

Въпреки популярни твърдения в медиите, според настоящите данни тестостероновата терапия не се препоръчва за:

лечение на депресия;

подобряване на костната плътност;

изграждане на мускулна маса;

намаляване на телесните мазнини;

подобряване на когнитивните функции.

Странични ефекти, какво да очаквате?

При ниски дози страничните ефекти от тестостерон са минимални — лек акне или леко увеличено окосмяване. При прекомерни дози обаче могат да се появят:

косопад;

уголемяване на гениталиите;

промени в гласа.

Всяка от тези промени изисква незабавна консултация с лекар.

Тестостеронът при жените е реален хормон с реална функция и неговият дефицит заслужава реално медицинско внимание. Той не е „мъжки хормон", попаднал случайно в женския организъм, а ключов участник в сексуалното здраве, особено след менопаузата.

В същото време терапията изисква задълбочена оценка, медицинско наблюдение и реалистични очаквания. Ако разпознавате описаните симптоми, потърсете специалист, не самолечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

