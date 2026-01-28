Менопаузата носи промени в настроението, съня и мисленето за много жени, но какво точно се случва в мозъка остава неясно.

Ново мащабно изследване от Университета в Кембридж хвърля светлина върху връзката между менопауза и мозък, установявайки значително намаление на сивото вещество в области, отговорни за паметта и емоционалната регулация.

Менопауза и здраве на мозъка

Менопаузата е биологичен етап, през който преминават повечето жени, но въпреки това нейните ефекти върху мозъчната структура остават слабо проучени. Докато бременността и стареенето са обект на многобройни изследвания, менопаузата е относително пренебрегвана тема в неврологичните науки.

Снимка: iStock

Симптомите на менопауза могат да продължат години и да засегнат работата, личните взаимоотношения и психичното здраве. Хормоналното заместваща терапия (ХЗТ) се предписва за облекчаване на тези симптоми, като използването ѝ рязко нараства – през 2023 г. 15% от жените на възраст 45-64 години в Англия получават такова лечение.

„Повечето жени ще преминат през менопауза, и това може да бъде събитие, което променя живота, независимо дали приемат ХЗТ или не", споделя д-р Кристел Лангли, когнитивен невроучен от Университета в Кембридж и съавтор на изследването.

Какво разкрива новото изследване за менопаузата и мозъка

Екипът анализира данни от близо 125 000 жени от UK Biobank. Участничките са разделени на три групи: жени преди менопауза, след менопауза без ХЗТ и след менопауза с ХЗТ. Около 11 000 от тях преминаха и през MRI изследване на мозъка.

Учените измерват обема на сивото вещество в три ключови мозъчни области:

Хипокампус – регион, участващ в формирането и съхранението на спомени.

Ентонорална кора – важен "мост" между хипокампуса и останалата част от мозъка.

Предна цингуларна кора – зона, отговорна за емоционалната регулация, вниманието и вземането на решения.

Резултатите показаха, че сивото вещество е значително намалено при жените след менопауза в сравнение с тези преди менопауза. Най-ниски обеми бяха регистрирани при жените, които използват ХЗТ, особено в хипокампуса и предната цингуларна кора..

Когнитивни промени и емоционално здраве

Освен структурните промени в мозъка, изследването разкри и функционални ефекти:

Снимка: iStock

Ментално здраве: Жените след менопауза съобщават за по-високи нива на депресия и тревожност, проблеми със съня и по-често използване на антидепресанти в сравнение с жените преди менопауза.

Реакционно време: След менопаузата реакционното време е по-бавно, процес, който е част от естественото стареене, но менопаузата изглежда го ускорява. ХЗТ обаче забавя това влошаване.

„С напредването на възрастта времето за реакция се забавя, това е част от естествения процес на стареене и се случва както при жените, така и при мъжете. Менопаузата изглежда ускорява този процес, но ХЗТ действа като спирачка, забавяйки процеса на стареене леко", обяснява д-р Катарина Цюлсдорф, водещ автор на изследването.

Памет и внимание при менопауза: Интересното е, че изследването не откри разлики в паметовите показатели между групите, въпреки структурните промени в мозъка.

Менопауза, мозък и риск от деменция при жените

Промените в мозъчната структура са по-трудни за пренебрегване от промените в настроението или съня. Резултатите от MRI изследването поставят менопаузата в центъра на разговора за дългосрочното здраве на мозъка.

„Мозъчните региони, в които видяхме тези разлики, са такива, които обикновено се засягат от Алцхаймер. Менопаузата може да направи тези жени по-уязвими в по-късен етап. Макар че това не е цялата картина, може да помогне да се обясни защо виждаме почти два пъти повече случаи на деменция при жените отколкото при мъжете", споделя д-р Барбара Сахакян, професор по клинична невропсихология в Департамента по психиатрия на Университета в Кембридж.

Снимка: Canva

Хормонално заместваща терапия – защита или риск?

Резултатите предизвикват простите твърдения, че ХЗТ защитава мозъка. Жените, използващи хормонално заместваща терапия, показаха по-малки обеми на сиво вещество и по-лоши показатели за психично здраве в сравнение с тези, които не я приемат.

Важно е обаче да се отбележи, че жените, които са започнали ХЗТ, вече са имали по-високи нива на тревожност и депресия преди началото на лечението. Това предполага, че по-тежките симптоми могат да са довели до назначаване на терапията, а не обратното.

Изследването има и ограничения, нивата на естроген, статусът на менопаузата и симптомите са самоотчетени, а липсва информация за типа, дозата и времето на започване на ХЗТ.

Какво означава това за жените?

„Всички трябва да бъдем по-чувствителни не само към физическото, но и към психичното здраве на жените по време на менопауза и да разпознаваме, когато те изпитват трудности. Не трябва да има притеснение да споделите какво преживявате и да поискате помощ", подчертава д-р Лангли.

Снимка: Canva

Необходими са дългосрочни проучвания, които да проследят жените през прехода на менопаузата, за да се разбере как се развиват промените в мозъка преди и след този период. Разделянето на различните форми и времето на започване на ХЗТ също ще бъде от значение за бъдещите изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

