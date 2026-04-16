Хормоналната терапия при менопауза отново влиза във фокуса на медицинската общност, след като натрупаните през последните години данни поставят под въпрос дългогодишни опасения за нейната безопасност.

Нови анализи и преоценки на ключови изследвания показват, че рискът от сериозни усложнения може да е бил надценен, особено при жени в ранните години след настъпване на менопаузата.

Д-р Лора Гравелзинс и д-р Лийза Гейлиа от Центъра за пристрастяване и психично здраве (CAMH, Канада) публикуват подробен анализ, в който разбиват осем от най-устойчивите митове около ХТМ. Резултатите са изненадващи и важни за всяка жена, която търси информиран отговор на въпроса: безопасна ли е хормоналната терапия?

Какво не е наред с „класическото" проучване за ХТМ?

Повечето страхове около хормоналната терапия при менопауза произхождат от американското изследване Women's Health Initiative Study (WHIS). Оказва се, че проучването има методологически пропуски, които дълго са пренебрегвани:

Тестван е само един вид хормон, в единична доза и само перорален прием, въпреки че съществуват десетки форми на ХТМ.

Средната възраст на участничките е 63 години, което е с почти 13 години след средната възраст на настъпване на менопаузата.

Жени с горещи вълни и нощно изпотяване са активно обезкуражавани да участват.

Включени са участнички с висок сърдечно-съдов риск, затлъстяване и тютюнопушене, без изключващи критерии.

Следващите проучвания, стратифицирани по възраст и период след менопаузата, показват, че повишен риск от сърдечни заболявания е регистриран само при жени над 60 години или такива, минали повече от 10 години от менопаузата.

7 мита за хормоналната терапия при менопауза

Мит 1: ХТМ причинява рак

„ХТМ е опасна и увеличава риска от рак на гърдата, яйчниците, ендометриума, инсулт и деменция."

Рискът е силно зависим от вида на хормоналната терапия. Проучванията показват, че рискът от рак на гърдата, сърдечни заболявания и белодробна емболия е завишен единствено при комбинация CEE+MPA, не и при самостоятелен прием на CEE. Вагиналният и трансдермалният естроген не показват повишен риск от рак дори при жени с онкологична история или над 65 г.

Мит 2: ХТМ увеличава риска от деменция

„Хормоналната терапия уврежда мозъка."

Формулировките с естрадиол (E2) са свързани с по-добри резултати за паметта и по-ниска степен на увреждане на бялото мозъчно вещество в сравнение с плацебо. Естронът (E1) показва обратен ефект.

Мит 3: Съществува „прозорец на възможностите" и той затваря на 60

„На 60 трябва задължително да спрете ХТМ."

Насоките, базирани на фиксирана възрастова граница, са неподходящи за много жени. Горещи вълни могат да продължат и в 70-те. Освен това две мащабни наблюдателни проучвания установяват, че ХТМ без прогестерон след 65-годишна възраст е свързана с намалена смъртност и по-нисък риск от инсулт и сърдечно-съдови заболявания.

Мит 4: Вагиналният естроген действа само локално

„Вагиналният естрадиол е само за вагинални оплаквания."

Проучванията показват системни ефекти на вагинално приложения естрадиол: по-нисък риск от остеопороза, деменция, сърдечно-съдови заболявания и колоректален рак. Ефектът се простира далеч отвъд локалното действие.

Мит 5: Натуралните алтернативи са по-безопасни

„Билките и добавките са по-добри от хормоните."

Алтернативните терапии показват непоследователна ефективност и са изключително слабо проучени. По отношение на вазомоторните симптоми (горещи вълни, нощно изпотяване), ХТМ остава сред най-ефективните налични методи на лечение.

Мит 6: ХТМ причинява напълняване

„Хормоналната терапия ме прави по-дебела."

Проучванията показват, че жените на ХТМ не наддават повече от тези, които не приемат терапия. Напротив, изследване установява, че ХТМ потиска наддаването на тегло, характерно за прехода към менопауза, в сравнение с контролната група.

Мит 7: Симптомите се влошават след спиране на ХТМ

„Ако спра ХТМ, ще ми стане по-зле, отколкото преди да започна."

При около 40% от жените симптомите се завръщат след спиране, но няма доказателства те да стават по-тежки, отколкото са били преди терапията. Спирането трябва да се обсъди с лекар, особено при жени с ранна или хирургично предизвикана менопауза.

Видът на ХТМ има значение: естрадиол (E2) срещу естрон (E1), перорален срещу трансдермален или вагинален прием, резултатите са различни.

Времето на започване също е важно: терапията, стартирана близо до настъпването на менопаузата, предлага когнитивни ползи, каквито не се наблюдават при по-късно начало.

Индивидуалният подход е задължителен: жената с хирургическа менопауза на 40 г. и тази с естествена менопауза на 57 г. имат различни нужди.

Насоките се обновяват: препоръките за спиране на 60-годишна възраст са базирани на WHIS и не отразяват новите данни.

Ако обмисляте хормонална терапия или имате въпроси относно менопаузата, консултирайте се с вашия личен лекар или специалист гинеколог, за да оценят индивидуалните ви нужди и да препоръчат подходяща терапия.

