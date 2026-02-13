Менопаузата не е просто биологичен етап, тя е метаболитен и хормонален преход, който може да повлияе на теглото, съня, костите и настроението. Според здравни експерти именно храненето се оказва един от най-силните инструменти за адаптация на организма към тези промени. Нови анализи показват, че определени хранителни модели могат да намалят симптоми като горещи вълни, умора и колебания в настроението, както и да ограничат риска от хронични заболявания.

Как менопаузата влияе на организма

Менопаузата се диагностицира, когато менструацията липсва 12 последователни месеца. Тя се свързва с рязък спад в естроген, който нарушава хормоналния баланс и води до редица физиологични промени:

забавяне на метаболизма;

промени в усвояването на въглехидратите;

намаляване на костната плътност;

повишен риск от сърдечни заболявания и метаболитен синдром.

Според експертите от North American Menopause Society, спадът на естроген влияе директно върху мускулната маса и костното здраве, което прави хранителния режим ключов фактор за поддържане на жизнеността през този период.

Снимка: Freepik

Храни, които подпомагат тялото при менопауза

Плодове и зеленчуци

Богати на антиоксиданти, витамини и фибри, те подпомагат сърдечното здраве и могат да намалят симптомите. Тъмните плодове като боровинки са свързвани с по-ниско кръвно налягане и по-добра съдова функция.

Протеин

Намаляващият естроген ускорява загубата на мускулна маса.

Експертите препоръчват 1–2 г протеин на килограм телесно тегло дневно (индивидуално варира). Добри източници са:

бобови растения;

яйца;

риба;

ядки;

нискомаслени млечни продукти.

Според проучване, публикувано в The Journal of Nutrition, жените над 50 години, които приемат достатъчно протеин, особено от млечни и растителни източници, показват по-нисък риск от фрактури на тазобедрената става. Анализът установява приблизително 8% по-нисък риск при редовна консумация на млечен протеин, както и допълнителна защитна тенденция при бобови и соеви храни, което подчертава ролята на протеина за здравето на костите в периода на менопауза.

Млечни продукти и калций

Те съдържат калций, фосфор и витамин D, които са ключови за костната плътност. Хората, които ги консумират редовно, показват по-висока костна минерална плътност.

Полезни мазнини

Омега-3 мастните киселини са свързвани с по-добро сърдечно здраве и по-нисък риск от възпаление. Източници:

сьомга;

ленено семе;

орехи;

скумрия.

Пълнозърнести храни

Те съдържат фибри и витамини от група B, които са асоциирани с по-нисък риск от сърдечни заболявания. Проучване от 2020 г. установява, че хора, които консумират повече пълнозърнести продукти и зеленчуци и избягват силно преработени храни, имат по-малко симптоми на менопауза.

Храни с фитоестрогени

Това са растителни съединения с лек естрогеноподобен ефект. Срещат се в:

соя;

ленено семе;

нахут;

чай;

грозде.

Изследвания показват, че те могат да подпомогнат костното здраве и сърдечната функция.

Снимка: Canva

Напитки, които подпомагат хормоналния баланс

Препоръчват се нискозахарни напитки:

вода;

зелен и черен чай;

растителни млека;

нискомаслено мляко.

Ограничаването на алкохол, подсладени напитки и енергийни напитки може да намали риска от метаболитни нарушения.

Храни, които е добре да се ограничат

За контрол на симптомите специалистите съветват да се намали приемът на:

добавена захар;

силно преработени храни;

пържени изделия;

храни с високо съдържание на натрий.

Тези продукти могат да засилят възпалението, задържането на течности и колебанията в теглото.

Снимка: Freepik

Поддържане на теглото по време на менопауза

Наддаването на килограми е често срещано. Според здравни експерти комбинацията от хранене и навици има най-голям ефект.

Навици с доказан ефект

7–8 часа сън;

ежедневна физическа активност;

управление на стреса;

отказ от тютюнопушене.

Тези фактори намаляват риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания и остеопороза.

Менопауза при различни хранителни режими

Дори при специфични диети е възможно балансирано хранене:

Диабет: протеин + зеленчуци + бавни въглехидрати;

Без глутен: киноа, кафяв ориз, овес;

Веган: бобови, ядки, листни зеленчуци;

Лактозна непоносимост: растителни млека и протеини.

Менопаузата е естествен етап, но промените в хормоналните нива и метаболизма могат да повлияят на здравето в дългосрочен план. Научните данни показват, че хранене, богато на протеин, фибри, полезни мазнини и микроелементи, може да намали симптомите и риска от хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------------

Източници