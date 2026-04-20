Миомата на матката е едно от най-честите гинекологични заболявания в света, по данни на специализирани медицински центрове, до 70–80% от жените развиват поне един фиброид в репродуктивна възраст.

Въпреки че тези доброкачествени туморни образувания на матката рядко са злокачествени, симптомите им могат значително да влошат качеството на живот. Разбирането на различните видове миома на матката, тяхната локализация, прояви и потенциало влияние върху фертилитета е ключова стъпка към информирано решение за лечение.

Какво представлява лейомиомата на матката?

Лейомиомата на матката (позната още като миома или фиброид) е доброкачествен тумор, развиващ се от гладкомускулната тъкан на матката. Класифицира се в четири основни вида, в зависимост от точната локализация спрямо стената на матката. Всеки тип може да причини различни по вид и интензитет симптоми.

Четирите вида миома на матката

1. Интрамурална миома

Интрамуралните фиброиди са най-разпространеният тип, те се развиват в мускулната стена на матката (миометриума). С нарастването си могат да увеличат размера на матката и да предизвикат усещане за тежест в таза.

Характерни симптоми:

Обилно менструално кървене и продължителен цикъл

Тазова болка и натиск

Често уриниране (при натиск върху пикочния мехур)

Болки в кръста

Когато достигнат значителен размер, интрамуралните миоми могат да деформират маточната кухина и да повлияят негативно на фертилитета и бременността.

2. Субсерозна миома

Субсерозните миоми растат от външната повърхност на матката, под серозния слой, и се разпространяват в тазовата кухина. Те рядко причиняват обилно кървене, но поради натиска върху съседните органи симптоматиката е специфична.

Характерни симптоми:

Тазова болка и дискомфорт

Натиск върху пикочния мехур – чести позиви за уриниране

Запек при натиск върху ректума

Усещане за пълнота в корема

Тъй като растат навън, субсерозните миоми могат да достигнат значителен размер, преди да причинят забележими оплаквания.

3. Субмукозна миома

Субмукозните фиброиди са сред най-симптоматичните видове, въпреки че са по-редки. Развиват се непосредствено под маточната лигавица (ендометриума) и могат да навлязат в маточната кухина.

Характерни симптоми:

Силно и продължително менструално кървене с кръвни съсиреци

Анемия от тежък цикъл : умора, световъртеж, задух

Нарушен фертилитет и повтарящи се спонтанни аборти

Дори малки субмукозни миоми могат да причинят значителни проблеми, тъй като нарушават нормалното отлепване на ендометриума при менструация и пречат на имплантирането на оплодена яйцеклетка.

4. Педункулирана миома (миома на краче)

Педункулираната миома е уникална по своята структура, расте на тънко стъбло (краче), свързващо я с матката. Съществуват два подтипа: педункулирана субсерозна (навън от матката) и педункулирана субмукозна (в маточната кухина).

Характерни симптоми:

Тазов дискомфорт и натиск

Остра тазова болка при усукване на крачето (торзия) – спешно медицинско състояние

Симптоми, сходни с тези на субсерозните или субмукозните миоми

Педункулираните фиброиди понякога могат да бъдат сбъркани с овариални образувания при образна диагностика.

Кой вид миома изисква лечение?

Според публикации в специализираната медицинска литература, не всяка миома налага лечение. Решението зависи от размера, броя, локализацията на фиброидите и наличието на симптоми. Интервенция обикновено се препоръчва при:

Субмукозни миоми – при обилно кървене или проблеми с фертилитета

Интрамурални и субсерозни миоми – при силна болка, натиск или притискане на органи

Педункулирани миоми – при усукване на крачето и остра болка

Сред съвременните подходи изпъква миома емболизация (UFE) – минимално инвазивна процедура, при която фиброидите се свиват без операция, запазвайки матката.

Диагностика на миома с ултразвук и образни изследвания

Диагностиката на миома с ултразвук е първата и най-достъпна стъпка. При нужда от по-детайлна оценка, особено при съмнение за субмукозни фиброиди се прибягва до МРТ или хистероскопия. Пълната картина на вида, размера и локализацията на миомите е задължителна предпоставка за избор на подходящо лечение.

Кога да потърсите лекарска помощ?

Ако забележите някои от следните оплаквания, консултирайте се с гинеколог:

Обилна или нередовна менструация

Хронична тазова болка и натиск

Чести позиви за уриниране или запек

Болка при полов акт

Затруднено забременяване или повтарящи се аборти

Видовете миома на матката се различават по локализация, симптоми и рискове. Субмукозните фиброиди са най-симптоматични, докато интрамуралните са най-чести.

Ранната диагностика и навременната консултация с гинеколог са ключови за запазване на здравето и фертилитета. При наличие на тревожни симптоми не отлагайте, потърсете специалист за персонализиран план на лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

