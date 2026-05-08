На 5 май 2026 г. служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски утвърди Концептуалната рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование.

За първи път в учебните програми у нас официално влизат темите менструално здраве, ендометриоза, синдром на поликистозните яйчници и аденомиоза. Това е резултат от дългогодишна застъпническа кампания на гражданския сектор и експертите в областта на репродуктивното здраве.

Какво включва новата концептуална рамка?

Документът, утвърден от Министерството на здравеопазването, представлява цялостен план за здравно образование, който се надгражда през всеки етап от обучението и обхваща ключови теми за здравословен живот:

здравословно хранене и хранителни навици;

физическа активност и спорт;

психично здраве и емоционална устойчивост;

оказване на първа помощ ;

и за първи път официално, менструално здраве и репродуктивно образование.

Тази многопластова структура отговаря на съвременните европейски практики, при които здравното образование не се ограничава до отделни лекции, а се вгражда системно в цялата учебна програма.

Кои теми ще се изучават и в кой клас?

Менструален цикъл в 8. клас

В 8. клас учениците ще получават базови знания за менструалния цикъл, включително:

продължителност и фази на цикъла;

нормално и патологично кървене ;

менструална болка – кога е нормална и кога е тревожен симптом;

хигиена и грижа за тялото по време на менструация.

Целта е момичетата да познават собственото си тяло, да разпознават нормалните параметри на цикъла и да знаят кога е необходимо да потърсят лекарска помощ.

Гинекологични заболявания в 9. клас

В 9. клас е заложено изучаването на основни гинекологични заболявания:

ендометриоза ;

синдром на поликистозните яйчници (PCOS) ;

аденомиоза .

Това са едни от най-разпространените, но и най-често пренебрегвани диагнози при жените в репродуктивна възраст.

Защо менструалното образование е толкова важно?

Менструалното образование не е урок по хигиена. То е знание за тялото, превенция на срама, ранно насочване към лекар и грижа за психичното здраве. Според застъпниците на промяната, това образование дава на едно момиче нещо изключително ценно, език и критерии, по които да разпознае навреме, че нещо не е наред.

„Когато едно момиче припада от болка по време на цикъл, някой най-после ще ѝ каже: „Това не е нормално, не трябва да търпиш“,“ подчертават от Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

Защо толкова дълго време за диагноза?

Според българските препоръки за лечение на ендометриоза, времето от първите симптоми до диагнозата при девойки и млади жени може да достигне до 12 години. Това означава, че:

едно момиче може да започне да страда още на 13-годишна възраст ;

да получи диагноза едва на 25 или много по-късно;

междувременно да пропуска учебни часове, изпити, спортни занимания и социален живот ;

да чува отново и отново, че „така е при всички жени“.

Именно затова ранното образование е от ключово значение за намаляване на този огромен диагностичен пропуск.

Ендометриозата, като невидимото заболяване

Ендометриозата засяга повече от 10% от жените и момичетата в репродуктивна възраст, честота, сравнима с тази на захарния диабет. Въпреки това, заболяването остава недостатъчно познато и често неразпознато.

Симптоми, които не трябва да се пренебрегват

Според Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“, симптомите на ендометриоза могат да включват:

силна менструална болка , която нарушава ежедневието;

обилно кървене ;

хронична тазова болка ;

болка при полов контакт ;

постоянна умора ;

храносмилателни и уринарни оплаквания ;

инфертилитет (затруднения при забременяване).

Когато тези симптоми се появят при тийнейджърка, твърде често биват пренебрегвани като „нормална женска болка“, нещо, което новата учебна програма ще се опита да промени.

Синдромът на поликистозните яйчници и аденомиозата

Освен ендометриозата, в 9. клас ще се изучават и две други ключови заболявания:

Синдром на поликистозните яйчници (PCOS) , едно от най-разпространените хормонални нарушения при жените, свързано с нередовен цикъл, акне, наддаване на тегло и риск от инфертилитет.

Аденомиоза , състояние, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се развива в мускулния слой на матката, причинявайки тежка болка и обилно кървене.

Включването на тези заболявания в учебната програма е важно, защото те често остават недиагностицирани с години, въпреки че засягат значителен процент от жените.

Ролята на обученията за репродуктивно здраве

Промяната не идва от само себе си. Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ работи активно в тази посока чрез проекта EndoGirl, който включва:

интерактивни презентации в училища ;

обучения за училищни медицински специалисти и психолози;

уебинари за родители и учители ;

достъпно съдържание , което „превежда“ медицината на човешки език.

До момента организацията е обучила над 400 тийнейджърки и повече от 80 родители. Предложенията ѝ за включване на темите за менструално здраве в концептуалната рамка са били приети изцяло от Министерството на здравеопазването. Фондацията благодари за подкрепата и на Българския фонд за жените и Българската платформа към Европейското женско лоби.

Какво следва оттук нататък?

Утвърждаването на концептуалната рамка е първата – но не и единствена – стъпка. За да стане промяната реална, са необходими:

подготвени учители , които да преподават темата деликатно и професионално;

обучени училищни медицински специалисти и психолози ;

ясни методически насоки и стандартизирани учебни материали;

механизъм за безопасно насочване на момичета със симптоми към общопрактикуващ лекар, детски гинеколог или психолог;

пилотно внедряване в подбрани училища преди масово прилагане.

Фондацията заяви готовност да участва в работните групи за разработване на учебни материали, пилотно внедряване и обучения. Целта е темите да бъдат преподавани без срам и без стигма.

Влизането на менструалното образование в българските училища е историческа стъпка в посока модерно здравно образование, ориентирано към реалните нужди на учениците.

