Естрогенът е един от ключовите женски полови хормони, който регулира менструалния цикъл, поддържа костната плътност, влияе върху настроението и когнитивните функции. Но когато нивата му станат прекомерно високи спрямо прогестерона, говорим за естрогенно доминиране, хормонален дисбаланс със сериозни последици за женското здраве.

Важно е да се разбере, че естрогенното доминиране не е изолиран проблем. То не „стои" на едно място в тялото. Засяга матката, гърдите, щитовидната жлеза, костите и дори мозъка. Именно затова много жени с различни хронични оплаквания в крайна сметка установяват, че имат обща коренова причина, хормонален дисбаланс.

Кои са основните рискови фактори?

Преди да разгледаме заболяванията, свързани с естрогенното доминиране, е важно да разберем какво го причинява:

Начин на живот: Хроничен стрес, консумация на алкохол и наднормено тегло (мастната тъкан произвежда естроген) са сред водещите фактори.

Екологична експозиция: Т.нар. ксеноестрогени химикали, имитиращи естрогена, намиращи се в пестициди, пластмаси (BPA) и козметика, които нарушават хормоналния баланс.

Физиологични причини: Отслабената чернодробна функция и нарушеният чревен микробиом затрудняват нормалното разграждане и изхвърляне на излишния естроген от организма.

Жизнен етап: При перименопауза прогестеронът спада значително по-рязко от естрогена, което създава относително доминиране на естрогена дори при нормалните му нива.

Заболявания, свързани с естрогенното доминиране

1. Миоми и ендометриоза

Миомите (доброкачествени тумори на матката) и ендометриозата са сред най-честите гинекологични проблеми при жени в репродуктивна възраст и двете са тясно свързани с естрогенното доминиране.

Ендометриозата е естроген-зависимо възпалително заболяване, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката. Естрогенът действа като „гориво" за разрастването на тези огнища, като едновременно насърчава възпалението и повишава местните нива на хормона.

Особено сложен аспект е, че ендометриотичните лезии:

Съдържат висока концентрация на ензима ароматаза, което им позволява да произвеждат собствен естрадиол, създавайки самоподдържащ се цикъл на хормонален дисбаланс

Проявяват резистентност към прогестерон поради намалена рецепторна експресия, което означава, че прогестеронът не може ефективно да противодейства на пролиферативните ефекти на естрогена

Изразяват по-висока активност на естрогенен рецептор бета, допринасяйки за усилен, дисфункционален отговор към хормона

Именно затова съвременното медицинско лечение включва ароматаза инхибитори и GnRH агонисти/антагонисти, медикаменти, насочени към „изгладняване" на лезиите чрез понижаване на естрогенните нива.

2. Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ)

СПКЯ се асоциира предимно с повишени андрогени (мъжки полови хормони), но естрогенният дисбаланс играе ключова роля в патофизиологията на заболяването.

При СПКЯ липсва редовна овулация, следователно липсва и редовното производство на прогестерон. Резултатът е хронично относително доминиране на естрогена. Освен това излишните андрогени (тестостерон) се конвертират в естрадиол чрез ензима ароматаза в мастната тъкан, повишавайки допълнително циркулиращия естроген.

Тази хормонална среда причинява:

Неравномерно удебеляване на маточната лигавица, нередовни, болезнени и обилни менструации

Нарушено узряване на фоликулите, невъзможност за овулация

Метаболитни нарушения, включително инсулинова резистентност

За лечение на безплодие при СПКЯ се използва летрозол, ароматаза инхибитори, блокиращ конверсията на андрогени в естрогени и стимулиращ естествено узряване на фоликула.

3. Рак на гърдата и рак на матката

Продължителното и неуравновесено излагане на естроген е водещ рисков фактор за два от най-честите ракови заболявания при жените.

Рак на гърдата: Около 65-70% от случаите са естроген-рецептор-позитивни (ER+), ракови клетки, за чийто растеж е необходим именно естрогенът. Рисковите фактори включват ранна менструация (преди 12-годишна възраст), късна менопауза (след 55 г.), нераждане и определени хормонозаместителни терапии. Специфични естрогенни метаболити, като 4-хидроксиестрадиол, могат директно да увреждат ДНК и да насърчават туморния растеж.

Рак на матката (ендометриален рак): Когато естрогенът не е балансиран от прогестерон, маточната лигавица се удебелява прекомерно, това е известно като „некомпенсиран естроген". Без корекция се развива атипична хиперплазия, която при 20-50% от нелекуваните случаи прогресира до рак. Затова при хормонозаместителна терапия с естроген задължително се добавя прогестерон.

Важни мерки за намаляване на риска включват поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност, ограничаване на алкохола и редовни скринингови прегледи.

4. Дисфункция на щитовидната жлеза

Връзката между естрогена и щитовидната жлеза е двупосочна и сложна. Излишъкът на естроген повишава нивата на тиреоид-свързващия глобулин (TBG), протеин, свързващ тиреоидните хормони и намаляващ количеството на свободните (активни) форми на Т3 и Т4. Резултатът може да наподобява симптомите на хипотиреоидизъм, умора, качване на тегло, студени крайници и депресия – дори при нормални стандартни изследвания.

5. Загуба на костна маса (остеопороза)

Естрогенът е ключов регулатор на костния метаболизъм. Докато при менопауза неговото рязко понижение е добре известна причина за остеопороза, хроничният дисбаланс, особено когато е съпроводен с нередовна овулация и ниски нива на прогестерон, може да компрометира костната плътност и в по-ранна възраст. Прогестеронът, за разлика от естрогена, стимулира директно образуването на нова костна тъкан, дефицитът му е недооценен рисков фактор за остеопороза при жени в пременопауза.

6. Когнитивен спад и деменция

Мозъкът е богат на естрогенни рецептори. Хормонът влияе върху паметта, концентрацията, настроението и невропротекцията. Хроничният естрогенен дисбаланс се свързва с т.нар. „мозъчна мъгла" (brain fog), затруднена концентрация, тревожност и депресия. Дългосрочно, нарушеният хормонален баланс в периода около менопауза може да увеличи риска от когнитивен спад и болест на Алцхаймер, въпреки че изследванията в тази област продължават.

Симптоми, които не трябва да пренебрегвате

Естрогенното доминиране рядко се представя с един симптом. Типичната клинична картина включва комбинация от:

Силно изразен ПМС (предменструален синдром)

Обилни или нередовни менструации

Наддаване на тегло – предимно около бедрата, талията и корема

Хронична умора

Промени в настроението – раздразнителност, тревожност, депресия

Косопад

Намалено либидо

Главоболие и мигрена

Нарушения на съня

Задържане на вода

Кога да потърсите лекар?

Ако разпознавате в себе си няколко от горепосочените симптоми или страдате от някое от описаните заболявания, консултирайте се с гинеколог или ендокринолог. Диагнозата на естрогенното доминиране изисква цялостна хормонална оценка, а не само измерване на естроген, но и на прогестерон, SHBG (глобулин, свързващ половите хормони), тиреоидни хормони и метаболитни показатели.

Лечението е индивидуализирано и може да включва промени в начина на живот, хранителна подкрепа, намаляване на излагането на ксеноестрогени и, при необходимост, хормонална терапия под лекарско наблюдение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

