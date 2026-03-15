Естрогенът е един от ключовите женски полови хормони, който регулира менструалния цикъл, поддържа костната плътност, влияе върху настроението и когнитивните функции. Но когато нивата му станат прекомерно високи спрямо прогестерона, говорим за естрогенно доминиране, хормонален дисбаланс със сериозни последици за женското здраве.

Важно е да се разбере, че естрогенното доминиране не е изолиран проблем. То не „стои" на едно място в тялото. Засяга матката, гърдите, щитовидната жлеза, костите и дори мозъка. Именно затова много жени с различни хронични оплаквания в крайна сметка установяват, че имат обща коренова причина,  хормонален дисбаланс.

Кои са основните рискови фактори?

Преди да разгледаме заболяванията, свързани с естрогенното доминиране, е важно да разберем какво го причинява:

Начин на живот: Хроничен стрес, консумация на алкохол и наднормено тегло (мастната тъкан произвежда естроген) са сред водещите фактори.

Екологична експозиция: Т.нар. ксеноестрогени химикали, имитиращи естрогена, намиращи се в пестициди, пластмаси (BPA) и козметика, които нарушават хормоналния баланс.

Физиологични причини: Отслабената чернодробна функция и нарушеният чревен микробиом затрудняват нормалното разграждане и изхвърляне на излишния естроген от организма.

Жизнен етап: При перименопауза прогестеронът спада значително по-рязко от естрогена, което създава относително доминиране на естрогена дори при нормалните му нива.

Заболявания, свързани с естрогенното доминиране

1. Миоми и ендометриоза

Миомите (доброкачествени тумори на матката) и ендометриозата са сред най-честите гинекологични проблеми при жени в репродуктивна възраст и двете са тясно свързани с естрогенното доминиране.

Ендометриозата е естроген-зависимо възпалително заболяване, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката. Естрогенът действа като „гориво" за разрастването на тези огнища, като едновременно насърчава възпалението и повишава местните нива на хормона.

Особено сложен аспект е, че ендометриотичните лезии:

  • Съдържат висока концентрация на ензима ароматаза, което им позволява да произвеждат собствен естрадиол, създавайки самоподдържащ се цикъл на хормонален дисбаланс
  • Проявяват резистентност към прогестерон поради намалена рецепторна експресия, което означава, че прогестеронът не може ефективно да противодейства на пролиферативните ефекти на естрогена
  • Изразяват по-висока активност на естрогенен рецептор бета, допринасяйки за усилен, дисфункционален отговор към хормона

Именно затова съвременното медицинско лечение включва ароматаза инхибитори и GnRH агонисти/антагонисти, медикаменти, насочени към „изгладняване" на лезиите чрез понижаване на естрогенните нива.

2. Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ)

СПКЯ се асоциира предимно с повишени андрогени (мъжки полови хормони), но естрогенният дисбаланс играе ключова роля в патофизиологията на заболяването.

При СПКЯ липсва редовна овулация, следователно липсва и редовното производство на прогестерон. Резултатът е хронично относително доминиране на естрогена. Освен това излишните андрогени (тестостерон) се конвертират в естрадиол чрез ензима ароматаза в мастната тъкан, повишавайки допълнително циркулиращия естроген.

Тази хормонална среда причинява:

  • Неравномерно удебеляване на маточната лигавица, нередовни, болезнени и обилни менструации
  • Нарушено узряване на фоликулите, невъзможност за овулация
  • Метаболитни нарушения, включително инсулинова резистентност

За лечение на безплодие при СПКЯ се използва летрозол, ароматаза инхибитори, блокиращ конверсията на андрогени в естрогени и стимулиращ естествено узряване на фоликула.

3. Рак на гърдата и рак на матката

Продължителното и неуравновесено излагане на естроген е водещ рисков фактор за два от най-честите ракови заболявания при жените.

Рак на гърдата: Около 65-70% от случаите са естроген-рецептор-позитивни (ER+),  ракови клетки, за чийто растеж е необходим именно естрогенът. Рисковите фактори включват ранна менструация (преди 12-годишна възраст), късна менопауза (след 55 г.), нераждане и определени хормонозаместителни терапии. Специфични естрогенни метаболити, като 4-хидроксиестрадиол, могат директно да увреждат ДНК и да насърчават туморния растеж.

Рак на матката (ендометриален рак): Когато естрогенът не е балансиран от прогестерон, маточната лигавица се удебелява прекомерно, това е известно като „некомпенсиран естроген". Без корекция се развива атипична хиперплазия, която при 20-50% от нелекуваните случаи прогресира до рак. Затова при хормонозаместителна терапия с естроген задължително се добавя прогестерон.

Важни мерки за намаляване на риска включват поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност, ограничаване на алкохола и редовни скринингови прегледи.

4. Дисфункция на щитовидната жлеза

Връзката между естрогена и щитовидната жлеза е двупосочна и сложна. Излишъкът на естроген повишава нивата на тиреоид-свързващия глобулин (TBG), протеин, свързващ тиреоидните хормони и намаляващ количеството на свободните (активни) форми на Т3 и Т4. Резултатът може да наподобява симптомите на хипотиреоидизъм, умора, качване на тегло, студени крайници и депресия – дори при нормални стандартни изследвания.

5. Загуба на костна маса (остеопороза)

Естрогенът е ключов регулатор на костния метаболизъм. Докато при менопауза неговото рязко понижение е добре известна причина за остеопороза, хроничният дисбаланс, особено когато е съпроводен с нередовна овулация и ниски нива на прогестерон,  може да компрометира костната плътност и в по-ранна възраст. Прогестеронът, за разлика от естрогена, стимулира директно образуването на нова костна тъкан, дефицитът му е недооценен рисков фактор за остеопороза при жени в пременопауза.

6. Когнитивен спад и деменция

Мозъкът е богат на естрогенни рецептори. Хормонът влияе върху паметта, концентрацията, настроението и невропротекцията. Хроничният естрогенен дисбаланс се свързва с т.нар. „мозъчна мъгла" (brain fog), затруднена концентрация, тревожност и депресия. Дългосрочно, нарушеният хормонален баланс в периода около менопауза може да увеличи риска от когнитивен спад и болест на Алцхаймер, въпреки че изследванията в тази област продължават.

Симптоми, които не трябва да пренебрегвате

Естрогенното доминиране рядко се представя с един симптом. Типичната клинична картина включва комбинация от:

  • Силно изразен ПМС (предменструален синдром)
  • Обилни или нередовни менструации
  • Наддаване на тегло – предимно около бедрата, талията и корема
  • Хронична умора
  • Промени в настроението – раздразнителност, тревожност, депресия
  • Косопад
  • Намалено либидо
  • Главоболие и мигрена
  • Нарушения на съня
  • Задържане на вода

Кога да потърсите лекар?

Ако разпознавате в себе си няколко от горепосочените симптоми или страдате от някое от описаните заболявания, консултирайте се с гинеколог или ендокринолог. Диагнозата на естрогенното доминиране изисква цялостна хормонална оценка, а не само измерване на естроген, но и на прогестерон, SHBG (глобулин, свързващ половите хормони), тиреоидни хормони и метаболитни показатели.

Лечението е индивидуализирано и може да включва промени в начина на живот, хранителна подкрепа, намаляване на излагането на ксеноестрогени и, при необходимост, хормонална терапия под лекарско наблюдение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Cleveland Clinic. Естроген-зависими ракови заболявания (Estrogen-Dependent Cancers). 
  2. National Institutes of Health (NIH) – PubMed Central. Естрогенното доминиране и ендометриозата: молекулярни механизми и терапевтични цели (Estrogen dominance and endometriosis). 
  3. National Institutes of Health (NIH) – PubMed Central. Ролята на естрогена при синдрома на поликистозните яйчници (Estrogen and PCOS).
  4. Cleveland Clinic. Повишен естроген – симптоми, причини и лечение (High Estrogen). 
  5. Marion Gluck Clinic. Естрогенното доминиране и хипотиреоидизмът – каква е връзката? (Estrogen Dominance & Hypothyroidism).
  6. Medical News Today. Естрогенът и остеопорозата – как хормоналният дисбаланс засяга костите (Estrogen and Osteoporosis). 
  7. Pacific Neuroscience Institute. Влиянието на хормоналния дисбаланс върху неврологичното здраве и паметта (The Impact of Hormone Imbalances on Neurological Health and Memory).