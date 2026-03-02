Европа отдавна се бори с демографска криза, но една страна, която традиционно разчита на младото си население, сега се оказва в особено тревожно положение.

Спадът на раждаемостта в Турция е най-рязкият сред 34 европейски държави за последното десетилетие, факт, признат дори от президента Реджеп Тайип Ердоган с думите: „Изправени сме пред катастрофа".

На този фон България заема любопитна позиция в европейската демографска картина. Въпреки хроничното обезлюдяване и емиграцията, страната ни регистрира най-висок коефициент на плодовитост в ЕС за 2023 г. – 1,81 живородени деца на жена, изпреварвайки всички останали членки на Съюза.

Снимка: Canva

Нещо повече, за периода 2013–2023 г. България е единствената държава в Европа с най-голямо увеличение на раждаемостта в абсолютно изражение (+0,27), което я поставя в рязък контраст с общата низходяща тенденция на континента.

Въпреки това демографите предупреждават, че тези цифри не бива да успокояват, структурните предизвикателства пред България остават сериозни, а раждаемостта в страната все още е далеч под нивото на естествено възпроизводство от 2,1.

Числата, които тревожат демографите

Според данни на турската статистическа агенция TurkStat, общият коефициент на плодовитост (ОКП) в Турция е спаднал от 2,11 на 1,51 между 2013 и 2023 г., амаление от 0,6 пункта в абсолютно изражение и 28,4% в относително изражение. Ако периодът се разшири до 2014–2024 г., спадът е още по-драматичен: от 2,19 на 1,48, или с цели 32,4%.

За сравнение, средният ОКП за Европейския съюз за 2023 г. е 1,38, като България оглавява класацията с 1,81, докато Малта е на дъното с 1,06, сочат данните на Евростат.

Снимка: Canva

Какво е общият коефициент на плодовитост? Това е средният брой живородени деца, които би имала жена през целия си репродуктивен живот при текущите нива на раждаемост. Праговото ниво за естествено възпроизводство на населението се счита за 2,1

Икономическата криза като основен двигател

Д-р Селин Кьоксал от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина посочва пред Euronews, че рязкото намаление тясно следва задълбочаването на финансовата криза в Турция, усложнена от пандемията и рязкото свиване на покупателната способност заради инфлацията и поскъпването на жилищата.

„При тези условия е напълно очаквано хората или да отложат родителството до по-стабилни икономически времена, или изобщо да се откажат от намеренията си", обяснява тя.

Д-р Ханде Инанч от университета Брандейс допълва, че спадът не може да се обясни единствено с отлагането на раждането. Намаляването на броя на семействата с трето или повече деца е отделен и самостоятелен фактор.

„Висока инфлация, жилищни ограничения, работна среда, която не е приятелска към семейството, особено за жените и ограниченият достъп до достъпни и качествени детски заведения увеличават цената на по-голямото семейство", казва тя.

Снимка: iStock

Цената за отглеждане на дете расте стремително

Проф. Мехмет Али Ерюрт от университета Хаджетепе акцентира върху нарасналите разходи за образование като ключов фактор:

Делът на учениците в частни училища е нараснал от 1,74% през 2002 г. на 8,72% през 2024 г.

Семействата вече правят значителни разходи на всеки образователен етап, от детската градина нагоре

Жилищните и животоподдържащите разходи растат успоредно с общата икономическа несигурност

„Изглежда, че тези фактори правят младите хора и двойките без деца по-колебливи да встъпят в брак и да имат деца, като по този начин ускоряват спада на раждаемостта", коментира проф. Ерюрт.

Образователната разлика между половете и пазарът на брака

Д-р Онур Алтъндаг от университета Бентли насочва вниманието към по-рядко обсъждан фактор: жените в Турция вече изпреварват мъжете по образование.

Сред последните поколения около 52% от жените притежават университетска степен срещу 40% от мъжете. Тази промяна преформира брачния пазар.

„Пулът от мъже, които отговарят на очакванията на жените за съпруг и баща, се свива. Резултатът е по-късен брак, липса на брак, и по-късни или никакви деца", обяснява Алтъндаг.

Снимка: Canva

Данните на TurkStat потвърждават тази тенденция:

Средната възраст при първо раждане е нараснала от 25,5 години (2014 г.) на 27,3 години (2024 г.)

Средната възраст при първи брак при жените е нараснала от 24,2 на 25,8 години

Съотношението разводи/бракове е нараснало от 22% (2015 г.) на 35% (2025 г.)

Промяна в ценностите: От семейна ориентация към индивидуализъм

Наред с икономическите фактори, експертите отбелязват и дълбока промяна в социалните норми. Проф. Ерюрт описва как концепциите за семейна ориентация, алтруизъм и жертвоготовност „все повече отстъпват място на индивидуализма, личностното развитие, свободата и самоактуализацията."

Тази смяна не е уникална за Турция, тя е наблюдавана в цяла Европа в хода на демографския преход, но в Турция се случва значително по-бързо.

Снимка: Canva

Работят ли държавните стимули за раждаемост?

Турция въведе финансови стимули, мерки за частично работно време за майки и програми за детски заведения като част от националната си семейна политика. Но проф. Исмет Коч от Института по демография на университета Хаджетепе е скептичен:

„Политиките, основани предимно на финансови стимули, могат временно да увеличат раждаемостта, като изпреварят планираните раждания, но такова увеличение едва ли е устойчиво."

Статистиката не разказва цялата история

Д-р Кьоксал напомня, че ОКП е моментна снимка, а не окончателна присъда. Алтернативният показател, завършеният кохортен коефициент на плодовитост, проследяващ реалния брой деца, родени от жени до края на репродуктивния им период, остава над 2,1 в Турция.

„Това предполага, че картината е значително по-малко тревожна, отколкото периодните данни сочат", казва тя, добавяйки, че Турция преживява демографски преход, аналогичен на европейския, но компресиран във времето.

Спадът на раждаемостта в Турция е резултат от сложно преплитане на фактори, от икономическа нестабилност и инфлация, до нарастваща цена за отглеждане на дете, промени в образователния профил на половете, трансформация в социалните норми и ускоряване на демографски процеси, за които Европа е имала столетия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници