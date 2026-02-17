Възрастта за първо дете в Европа достигна рекордни стойности, средно 29,8 години в рамките на ЕС.

Демографите предупреждават, че тенденцията към забавяне на родителството ще продължи и тя носи реални последици за репродуктивното здраве на жените.

Европа чака: Цифрите, които говорят сами

Според официални данни на Евростат, средната възраст за първо дете в Европа е нараснала с около една година само за последното десетилетие, от около 28,8 на 29,8 години. Разликите между отделните страни обаче са забележителни.

Снимка: Canva

Докато в Молдова жените стават майки средно на 24,7 години, в Италия тази цифра достига 31,8 години, най-високата в Европа. България се нарежда в средата на тази скала, като следва общоевропейската тенденция на постепенно забавяне.

Защо европейките отлагат майчинството?

Според Естер Лазари, демограф от Университета на Виена, специализирала в областта на фертилитета, хората не са се отказали от желанието да имат деца, просто го отлагат.

„Идеалният размер на семейството не се е променил съществено с времето. Хората просто чакат по-дълго, преди да направят тази стъпка", обяснява тя пред Euronews Health.

Изследователите идентифицират няколко ключови социални фактори за раждаемост, които европейците разглеждат като предпоставки за родителство:

Завършване на висше образование , академичните пътища стават все по-дълги.

Финансова стабилност и деца , младите хора търсят сигурна заетост и собствено жилище преди да планират семейство.

Стабилно романтично партньорство , формирането на двойки отнема повече време, отколкото в миналото.

Планиране на семейството , съзнателният подход към родителството изисква подготовка.

Снимка: Canva

Изток срещу Запад: Демографските тенденции в ЕС

Данните за 2023 г. показват ясна географска граница: жените в Централна и Източна Европа стават майки в края на 20-те си години, докато тези в Западна и Южна Европа нерядко изчакват до началото на 30-те.

Интересно е, че забавянето не означава автоматично по-ниска раждаемост. Страни като Дания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Швеция и Норвегия, където жените чакат най-дълго, едновременно с това поддържат по-висок коефициент на плодовитост, факт, който оборва простолинейната логика "по-късно = по-малко деца".

Репродуктивното здраве и биологичният часовник

Въпреки социалните промени, биологията остава непроменена и това е може би най-важното предупреждение в тази дискусия.

„Предпочитаният репродуктивен прозорец се е изместил, а биологично той очевидно не се е променил", подчертава Лазари.

Снимка: Canva

Майчинство след 30 носи реални рискове: фертилитетът при жените намалява с напредването на възрастта, което означава, че към момента, в който се чувстват готови за деца, някои жени вече се сблъскват с трудности при забременяването.

Именно това обяснява нарастващото търсене на инвитро процедури в Европа. Само през 2021 г. са извършени над 1,1 млн. лечебни цикъла в близо 1 400 клиники в континента. Репродуктивното здраве и възрастта са пряко свързани и тази връзка все по-осезаемо се отразява в статистиките.

Важно е да се отбележи обаче, че тези процедури са скъпи и емоционално натоварващи, а в редица европейски страни достъпът до тях е ограничен за самотни жени, еднополови двойки и други групи.

Тенденция без заден ход

Средната възраст на майките в Европа продължава да расте и експертите не очакват това да се промени скоро. Забавянето на родителството е комплексен феномен, движен от образование, икономика и социални промени, а не от липса на желание за деца.

Ключовото послание за жените, обмислящи планирането на семейството, е едно: информираността за репродуктивния прозорец и навременната консултация с лекар специалист могат да направят реална разлика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

