Хиляди замразени ембриони в Европа се намират в правна и етична сива зона. Докато пазарът на репродуктивни технологии расте с главоломни темпове, законодателството на Стария континент изостава и оставя пациенти, клиники и биоетици пред трудни въпроси без ясен отговор.

Замразяването на яйцеклетки застраховка срещу биологичния часовник

Жените се раждат с целия си яйцеклетъчен резерв. С настъпването на първия менструален цикъл той започва да намалява, като след 35-годишна възраст спадът се ускорява значително, а около 40 години резервът достига критично ниски нива.

Снимка: Canva

В същото време европейките раждат все по-късно. Средната възраст на майките в ЕС вече е 30,9 години, а раждаемостта е паднала до рекордно ниските 1,46 деца на жена, резултат от нарастващите разходи за живот и нестабилността на пазара на труда. В отговор все повече хора се обръщат към инвитро процедури (IVF) и замразяване на яйцеклетки и ембриони, за да запазят генетичния материал в пика на неговото качество.

Тази практика, известна като „социално замразяване", се различава от замразяването по медицински причини, прилагано при жени с онкологични заболявания, ендометриоза или други здравословни проблеми, застрашаващи плодовитостта.

„Социалното замразяване на яйцеклетки е като застрахователна полица, слагате яйцеклетки настрана и се надявате да намерите подходящ партньор или да сте в момент, в който можете да забременеете естествено. Ако не можете, ще имате резерв", обяснява Сагар Касири, изпълнителен директор на репродуктивните услуги в Cryos, най-голямата банка за яйцеклетки и сперматозоиди в света, цитирана от Euronews Health.

Снимка: Canva

Глобалният пазар на съхранение на яйцеклетки и ембрионално банкиране е достигнал 4,55 млрд. евро през 2024 г. и се очаква да нарасне до близо 22,1 млрд. евро до 2034 г., според данни на Precedence Research.

Неизползвани ембриони: Мащабен проблем без ясна статистика

Инвитро процедурите произвеждат повече ембриони, отколкото обикновено се използват. При средностатистически IVF цикъл при жена под 35 години се получават между шест и десет ембриона, прехвърля се един, а останалите се замразяват.

Съвременната технология на витрификация, светкавично замразяване в течен азот при -196°C, предотвратява образуването на ледени кристали и позволява неограничено дълго съхранение от биологична гледна точка. Но какво се случва с тези ембриони, когато пациентките вече не се нуждаят от тях?

Промяна в партньорските отношения, здравословни проблеми, кариерни избори или просто промяна в желанията, причините са много. Ембрионите, за разлика от кръвта или тъканите, пораждат емоционална привързаност и морални дилеми, което прави решението изключително трудно.

Снимка: Canva

Към момента не съществуват точни общоевропейски данни за броя на „изоставените" яйцеклетки и ембриони, нито за унищожените или дарени такива.

Законова уредба в Европа: Пъстра карта без единни правила

Подходът на европейските държави към съхранението и съдбата на замразени ембриони е крайно разнороден:

Великобритания позволява съхранение до 55 години и дава право на донорство, изследвания или унищожаване.

Полша забранява унищожаването. След 20 години задължително се пристъпва към донорство на двойки.

Италия изисква замразените ембриони да останат такива завинаги – без право на дарение за изследвания или унищожаване. Здравното министерство оценява броя на „изоставените" ембриони на над 10 000 към 2025 г.

Швеция изисква унищожаване след 10 години съхранение.

Новият европейски регламент за субстанции от човешки произход (SoHO), насочен към стандартизиране на качеството и безопасността, изрично изключва ембрионите от своя обхват, пропуск, критикуван от специалисти в областта на биоетиката и репродукцията.

Испания: Европейски лидер в замразяването, но с хиляди „изоставени" ембриони

Испания е най-популярната дестинация за замразяване на яйцеклетки в Европа, без ограничения за възраст и без краен срок за съхранение. Испанската федерация по фертилитет изчислява, че през 2023 г. 60 005 от общо 668 082 ембриона в страната са класифицирани като „изоставени".

Снимка: Canva

Испанското законодателство задължава клиниките за асистирана репродукция периодично да искат потвърждение от пациентите. Ако след два опита не последва отговор, ембрионите стават отговорност на клиниката и могат да бъдат дарени, използвани за изследвания или унищожени.

Тъй като Испания привлича пациенти от цяла Европа, поддържането на актуални регистри и комуникацията с тях се оказва сложно предизвикателство.

Биоетика и донорство: Когато генетиката носи емоционална тежест

Дори когато законодателството позволява донорство на ембриони, пациентите рядко го избират, ако ембрионите са създадени с тяхна генетична материя.

„Замразените ембриони, особено ако яйцеклетката и спермата са от пациентите, най-вероятно ще бъдат унищожени. Ако е използван донор, особено при двойно донорство, те са по-склонни да ги дарят на друго семейство", посочва Касири.

Въпросите около биоетиката и репродукцията остават едни от най-сложните в съвременната медицина, на кръстопътя между наука, право, лична воля и морал.

Замразяването на яйцеклетки и ембриони се утвърди като важен инструмент в репродуктивното здраве, но бързото развитие на технологиите изпревари законодателството. Разнородните правила в Европа, липсата на обща статистика и емоционалната тежест на решенията около неизползваните ембриони налагат спешна нужда от хармонизирана регулация на ниво ЕС. Докато дебатът продължава, хиляди замразени ембриони остават в буквален и преносен смисъл в правен вакуум.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници