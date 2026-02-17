Хиляди замразени ембриони в Европа се намират в правна и етична сива зона. Докато пазарът на репродуктивни технологии расте с главоломни темпове, законодателството на Стария континент изостава и оставя пациенти, клиники и биоетици пред трудни въпроси без ясен отговор.
Замразяването на яйцеклетки застраховка срещу биологичния часовник
Жените се раждат с целия си яйцеклетъчен резерв. С настъпването на първия менструален цикъл той започва да намалява, като след 35-годишна възраст спадът се ускорява значително, а около 40 години резервът достига критично ниски нива.
В същото време европейките раждат все по-късно. Средната възраст на майките в ЕС вече е 30,9 години, а раждаемостта е паднала до рекордно ниските 1,46 деца на жена, резултат от нарастващите разходи за живот и нестабилността на пазара на труда. В отговор все повече хора се обръщат към инвитро процедури (IVF) и замразяване на яйцеклетки и ембриони, за да запазят генетичния материал в пика на неговото качество.
Тази практика, известна като „социално замразяване", се различава от замразяването по медицински причини, прилагано при жени с онкологични заболявания, ендометриоза или други здравословни проблеми, застрашаващи плодовитостта.
„Социалното замразяване на яйцеклетки е като застрахователна полица, слагате яйцеклетки настрана и се надявате да намерите подходящ партньор или да сте в момент, в който можете да забременеете естествено. Ако не можете, ще имате резерв", обяснява Сагар Касири, изпълнителен директор на репродуктивните услуги в Cryos, най-голямата банка за яйцеклетки и сперматозоиди в света, цитирана от Euronews Health.
Глобалният пазар на съхранение на яйцеклетки и ембрионално банкиране е достигнал 4,55 млрд. евро през 2024 г. и се очаква да нарасне до близо 22,1 млрд. евро до 2034 г., според данни на Precedence Research.
Неизползвани ембриони: Мащабен проблем без ясна статистика
Инвитро процедурите произвеждат повече ембриони, отколкото обикновено се използват. При средностатистически IVF цикъл при жена под 35 години се получават между шест и десет ембриона, прехвърля се един, а останалите се замразяват.
Съвременната технология на витрификация, светкавично замразяване в течен азот при -196°C, предотвратява образуването на ледени кристали и позволява неограничено дълго съхранение от биологична гледна точка. Но какво се случва с тези ембриони, когато пациентките вече не се нуждаят от тях?
Промяна в партньорските отношения, здравословни проблеми, кариерни избори или просто промяна в желанията, причините са много. Ембрионите, за разлика от кръвта или тъканите, пораждат емоционална привързаност и морални дилеми, което прави решението изключително трудно.
Към момента не съществуват точни общоевропейски данни за броя на „изоставените" яйцеклетки и ембриони, нито за унищожените или дарени такива.
Законова уредба в Европа: Пъстра карта без единни правила
Подходът на европейските държави към съхранението и съдбата на замразени ембриони е крайно разнороден:
- Великобритания позволява съхранение до 55 години и дава право на донорство, изследвания или унищожаване.
- Полша забранява унищожаването. След 20 години задължително се пристъпва към донорство на двойки.
- Италия изисква замразените ембриони да останат такива завинаги – без право на дарение за изследвания или унищожаване. Здравното министерство оценява броя на „изоставените" ембриони на над 10 000 към 2025 г.
- Швеция изисква унищожаване след 10 години съхранение.
Новият европейски регламент за субстанции от човешки произход (SoHO), насочен към стандартизиране на качеството и безопасността, изрично изключва ембрионите от своя обхват, пропуск, критикуван от специалисти в областта на биоетиката и репродукцията.
Испания: Европейски лидер в замразяването, но с хиляди „изоставени" ембриони
Испания е най-популярната дестинация за замразяване на яйцеклетки в Европа, без ограничения за възраст и без краен срок за съхранение. Испанската федерация по фертилитет изчислява, че през 2023 г. 60 005 от общо 668 082 ембриона в страната са класифицирани като „изоставени".
Испанското законодателство задължава клиниките за асистирана репродукция периодично да искат потвърждение от пациентите. Ако след два опита не последва отговор, ембрионите стават отговорност на клиниката и могат да бъдат дарени, използвани за изследвания или унищожени.
Тъй като Испания привлича пациенти от цяла Европа, поддържането на актуални регистри и комуникацията с тях се оказва сложно предизвикателство.
Биоетика и донорство: Когато генетиката носи емоционална тежест
Дори когато законодателството позволява донорство на ембриони, пациентите рядко го избират, ако ембрионите са създадени с тяхна генетична материя.
„Замразените ембриони, особено ако яйцеклетката и спермата са от пациентите, най-вероятно ще бъдат унищожени. Ако е използван донор, особено при двойно донорство, те са по-склонни да ги дарят на друго семейство", посочва Касири.
Въпросите около биоетиката и репродукцията остават едни от най-сложните в съвременната медицина, на кръстопътя между наука, право, лична воля и морал.
Замразяването на яйцеклетки и ембриони се утвърди като важен инструмент в репродуктивното здраве, но бързото развитие на технологиите изпревари законодателството. Разнородните правила в Европа, липсата на обща статистика и емоционалната тежест на решенията около неизползваните ембриони налагат спешна нужда от хармонизирана регулация на ниво ЕС. Докато дебатът продължава, хиляди замразени ембриони остават в буквален и преносен смисъл в правен вакуум.
