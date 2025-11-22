Все повече жени се обръщат към замразяването на яйцеклетки, за да увеличат шансовете си да станат родители в бъдеще. The Guardian дават пълно ръководство за тази процедура, от скритите разходи до шансовете за успех.

Процесът на замразяване на яйцеклетки може да отнеме до два месеца, тъй като първоначалният цикъл понякога трябва да бъде прекъснат поради недостатъчна реакция към хормоналната стимулация.

Обикновено един цикъл продължава около две седмици. През това време ще си инжектирате хормони веднъж или два пъти дневно в продължение на осем до единадесет дни.

Снимка: Canva

Обикновено това започва на първия или втория ден от менструалния цикъл, което означава, че началната дата зависи от цикъла ви, важно е да го имате предвид, ако планирате процедурата около служебни ангажименти или пътувания.

Ще трябва да съчетавате прегледите с работата

За да се проследи растежа на фоликулите, ще имате редовни прегледи, при които ултразвуков датчик се въвежда във влагалището. В много случаи се налага отсъствие от работа, за да се спазят часовете за преглед, макар че много клиники предлагат часове извън стандартното работно време.

Затова е важно да изберете клиника близо до дома или работното ви място, не искате да пътувате по час в една посока. Обикновено се налагат около четири посещения за единадесет дни. Освен това ще трябва да си вземете поне един ден почивка за възстановяване след седацията по време на процедурата за извличане на яйцеклетките.

Снимка: Canva

Инжекциите са изненадващо поносими

Повечето жени са изненадани колко бързо свикват с автоинжектирането. "Повечето инжекции за фертилитет са подкожни – поставят се в мастната тъкан под кожата и иглите са къси", обяснява д-р Уейл Сааб, консултант по фертилитет и клиничен директор в Центъра за репродуктивно и генетично здраве в Лондон.

Инжектирате се в долната част на корема, не е приятно, но е по-малко болезнено от интрамускулните инжекции като тези за ваксинация.

Не паникьосвайте, ако закъснеете за инжекция

Инжекциите трябва да се поставят по едно и също време всеки ден, но ако закъснеете с час или два, това не би трябвало да попречи, казва д-р Сааб. Но пропускането на една инжекция напълно може да застраши целия цикъл.

Неговият съвет е веднага да се свържете с клиниката, ако това се случи. Можете също да носите медикаментите навън. Някои жени използват термоси с ледени пакети, за да поддържат лекарствата охладени по време на екскурзии или пътувания.

Възрастта играе по-голяма роля, отколкото мислите

Според Американското дружество за репродуктивна медицина, има недостатъчно данни за оптималната възраст за замразяване на яйцеклетки.

Въпреки това организацията отбелязва, че процентът на живи раждания е по-висок при по-младите жени. "Не напълно вярно, че фертилността ви рязко спада, когато навършите 35", обяснява специалист Гъртин.

Снимка: Canva

"Много жени зачеват естествено в края на 30-те и 40-те си години, но знаем, че замразяването на яйцеклетки е по-успешно, ако яйцеклетките са с по-високо качество, а качеството е свързано главно с възрастта."

Може да се наложи повече от един цикъл

Много жени са прекалено самоуверени, че ще им трябва само един цикъл. След 36 години например е възможно да се получат само шест яйцеклетки, което означава относително ниски шансове за зачеване.

Изследванията варират, но едно проучване установява, че жените на възраст между 35 и 37 години трябва да замразят 15 яйцеклетки, за да имат 70% шанс за едно живо раждане. Друго изследване предполага, че 37-годишна жена би се нуждаела от 20 замразени яйцеклетки за 75% вероятност.

Снимка: Canva

Но това не е са просто числа, според професор Джойс Харпър от UCL, специалист по репродуктивна наука. "Женският фертилитет зависи от количеството и качеството на яйцеклетките ви и от матката ви", обяснява тя. "Може да имате колкото искате яйцеклетки и да не забременеете."

Не е необходимо да прекалявате с хранителните добавки

Всички медицински експерти подчертават, че здравословният начин на живот – балансирана диета, достатъчен сън и физическа активност е по-важен от скъпите хранителни добавки.

"Основното е да избягвате да се трови с цигари и наркотици", заедно с алкохол и вейпинг, казва д-р Дейвис. Ако все пак искате да инвестирате в добавки, д-р Сааб предлага витамин D, фолиева киселина и коензим Q10.

"Съветвам пациентките ми да започнат да ги приемат веднага щом ги видя и да продължат през цялото лечение."

Трябва също да спрете противозачатъчните хапчета преди цикъла за замразяване. "Ще имате по-добра реакция и ще получите повече яйцеклетки, ако не приемате хормонална контрацепция", казва д-р Дейвис.

Колко струва замразяването на яйцеклетки в България:

Следните цени са изключително приблизителни и ориентировъчни. Реалните разходи зависят от множество фактори включително избраната клиника, индивидуалния протокол, необходимите медикаменти и изследвания.

Единствено медицинското заведение може да предостави точна ценова оферта след консултация със специалист.

Снимка: Canva

Основна процедура (Стимулация и Пункция)

Примерен диапазон: 1 430 - 1 970 евро

Важно: Медикаментите за стимулация НЕ са включени и могат да достигнат 765 - 1 530 евро, а в някои случаи и над 1 530 евро.

Замразяване (според броя яйцеклетки)

До 3-4 яйцеклетки: 180 - 255 евро

До 6-9 яйцеклетки: 330 - 460 евро

Над 10 яйцеклетки: 615 - 920 евро

Съхранение

6 месеца: 90 - 180 евро

1 година: 205 - 280 евро

3 години: 485 - 620 евро

5 години: 1 125 - 1 480 евро

Допълнителни разходи

Първична консултация: 25 - 75 евро

Лабораторни изследвания:

Обща приблизителна цена за един цикъл, включително стимулация, пункция, замразяване и 1 година съхранение е около 2 045 - 3 830+ евро

Не можете да тренирате усилено в залата

Интензивните тренировки и тренировките с висока интензивност трябва да се спрат, за да се намали рискът от торзия на яйчника, състояние, при което яйчник се усуква около поддържащите структури и се прекъсва кръвоснабдяването му.

Това е рядко усложнение обаче. Замразяването на яйцеклетки е предимно много безопасно, въпреки че някои жени изпитват леки странични ефекти от инжекциите и след събирането на яйцеклетки, като умора, подуване или смени в настроението.

Извличането на яйцеклетки е по-малко страшно, отколкото звучи

В деня на събиране на яйцеклетките се прилага седация и яйцеклетките се извличат от фоликулите с тънка игла.

Снимка: Canva

"Обикновено това не отнема повече от около 30 минути", казва проф. Харпър. Както при всяка хирургична интервенция, има риск от инфекция и усложнения, но обикновено жените се прибират у дома след няколко часа. Можете да вземете безрецептурни обезболяващи, ако е необходимо, и на същия ден ще разберете колко яйцеклетки са били събрани.

Емоционалният отзвук е нормален

Не се изненадвайте, ако всичко това предизвика дълбоки екзистенциални въпроси за вашия статут на връзка и бъдеще. Има много емоции като “Правя това сама, защото не съм намерила своя човек", споделя Мишел, лондончанка, която замрази яйцеклетките си през 2022 г.

Говорете с други жени, които преминават през процеса, и изградете мрежа от подкрепа, дори да е само родител или няколко съпричастни приятели. Фейсбук групи като Egg Freezing Support Community също могат да бъдат полезни източници на свързаност и споделен опит.

Какво представлява процедурата по извличане и замразяване на яйцеклетки

Процесът обикновено преминава през четири етапа:

Етап 1: Предварителни изследвания

Анти-Мюлеров хормон (AMH) – ключов показател за яйчниковия резерв

Фоликулостимулиращ хормон (FSH) и Естрадиол (E2)

Ултразвукова оценка на антралните фоликули

Общи изследвания: пълна кръвна картина, инфекциозни маркери (ХИВ, Хепатит B/C)

Етап 2: Хормонална стимулация (10-12 дни)

Инжектиране на хормонални медикаменти с редовни ултразвукови прегледи.

Етап 3: Извличане на яйцеклетките

Анестезия, с ултразвуков контрол – продължава до 30 минути.

Етап 4: Витрификация и съхранение

Замразяване при -196°C в течен азот, където качеството остава непроменено за неопределен период.

Замразяването на яйцеклетки е сложна, но все по-достъпна процедура, която предлага репродуктивна свобода. Информираността и реалистичните очаквания са ключът към успешния избор.

Консултирайте се с квалифициран специалист преди да вземете решение. Цените, посочени в тази статия, са ориентировъчни и могат да варират значително в зависимост от индивидуалните обстоятелства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.