Науката дълго време предполага, че с напредването на възрастта всички клетки в тялото ни натрупват повече генетични грешки, наречени мутации. Ново изследване обаче разкрива изненадващ факт: яйцеклетките изглежда имат специална защита срещу един важен тип мутации.

Изследователи от Университета на Пенсилвания проучват 80 яйцеклетки от 22 жени на възраст между 20 и 42 години. Резултатите ги изненадват, в яйцеклетките на по-възрастните жени не са намерени повече мутации в митохондриалната ДНК в сравнение с по-младите, съобщава Newscientis.

„Когато мислим за мутации, свързани с възрастта, си представяме, че по-възрастните хора имат повече мутации от по-младите“, обяснява водещият изследовател д-р Катерина Макова. „Но очакванията не винаги отговарят на истината.“

Защо това е важно?

Митохондриите са като малки електроцентрали в клетките ни, те произвеждат енергията, от която се нуждае тялото ни. Тези структури се предават само от майките на децата им, което прави качеството им изключително важно за здравето на бъдещите поколения.

Въпреки че повечето мутации в митохондриалната ДНК са безвредни, понякога те могат да причинят проблеми, особено в мускулите и нервните клетки, които се нуждаят от много енергия за функциониране.

Как се различават яйцеклетките от останалите клетки?

Интересното е, че когато изследователи проучват други клетки от същите жени, от слюнката и кръвта, там действително намерит повече мутации при по-възрастните участнички. Това означава, че яйцеклетките имат някакъв специален механизъм за защита.

Снимка: Canva

„Мисля, че сме развили механизъм, който по някакъв начин намалява тежестта на мутациите, защото можем да се размножаваем по-късно в живота“, обяснява д-р Макова.

Какво означава това за жените?

Това откритие може да обясни как яйцеклетките успяват да останат „свежи“ в продължение на десетилетия. Д-р Рут Леман от Масачузетския технологичен институт отбелязва, че яйцеклетката осигурява този запас от здрави митохондрии за следващото поколение.

Снимка: Canva

Въпреки че изследването е проведено върху сравнително малък брой жени, то поставя основите за по-доброто разбиране на женската репродуктивна биология и може да даде надежда за много на жени, които планират да имат деца в по-късна възраст.

Човешкото тяло продължава да ни изненадва със своите защитни механизми. Това изследване показва, че природата е развила сложни начини да предпази най-важната ни генетична информация, тази, която предаваме на следващите поколения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.