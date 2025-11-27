Инвитро център Токуда в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда стартира мащабна информационна кампания, посветена на превантивното замразяване на яйцеклетки. Под мотото "Запази шанса за нов живот", инициативата има за цел да предостави на българските жени достъпна, достоверна и навременна информация за тази процедура, която позволява запазването на репродуктивния потенциал за бъдещ момент.

Кампанията е насочена към жени, които поради различни причини отлагат майчинството, било то заради образование, професионално развитие, личностно израстване или липса на подходящ партньор.

Защо сега е моментът за разговор по темата?

Все повече български жени планират раждането на дете на по-късен етап от живота си. Според специалистите, с напредване на възрастта качеството и броят на яйцеклетките естествено намаляват, което може да намали значително шанса за успешно забременяване в бъдеще. Затова информираният избор и навременното действие са от ключово значение.

Форум Cool 30 ще открие кампанията

Стартът на кампанията "Запази шанса за нов живот" ще бъде съпътстван от участието на ръководителя на Инвитро център Токуда д-р Мефтуне Шефкетова и клиничния ембриолог Светла Джунева като лектори на събитието Cool 30 – форум за "големите решения" между 25 и 35-годишна възраст, организиран от медията "Булевард България".

Събитието ще се проведе на 27 ноември от 16.30 часа в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала". Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.

Д-р Мефтуне Шефкетова ще представи темата "Ако знаех по-рано", посветена на възможностите пред жените, които не могат или не желаят да станат майки в момента, но не искат да се отказват от тази перспектива в бъдеще.

Снимка: Canva

Ембриологът Светла Джунева ще разкаже "Как да бъдем крачка напред", как се променя качеството на яйцеклетките и сперматозоидите с възрастта и защо все повече жени избират да замразят яйцеклетки като форма на лична автономия и сигурност.

В рамките на кампанията са предвидени и специални събития в университети и компании, където специалистите на Инвитро център Токуда ще изнесат лекции и ще отговорят на въпроси по темата за замразяването на яйцеклетки, фертилността и планирането на бъдещо майчинство.

Какво представлява замразяването на яйцеклетки?

Замразяването на яйцеклетки (криоконсервация) е медицинска процедура, която позволява на жените да съхранят своите яйцеклетки за бъдещо използване. Яйцеклетките се замразяват с точно това качество и биологична "възраст", които имат към момента на вземането им.

Как работи процедурата?

Процесът включва няколко основни етапа:

Хормонална стимулация – стимулиране на яйчниците за производство на множество зрели яйцеклетки

Извличане на яйцеклетките – процедура под кратка анестезия

Криоконсервация – замразяване при ултра-ниски температури

Съхранение – дългосрочно съхранение в специализирана криобанка

Важно е да се знае, че при бъдещо използване замразените яйцеклетки запазват същия репродуктивен потенциал, какъвто са имали при момента на замразяване.

Коя е подходяща възраст за замразяване на яйцеклетки?

Експертите препоръчват процедурата да се извърши между 25 и 35-годишна възраст, когато качеството и количеството на яйцеклетките са оптимални. Колкото по-млада е жената при замразяването, толкова по-високи са шансовете за успешна бременност в бъдеще.

Снимка: Canva

Жени на 25-30 години

В тази възрастова група яйцеклетките са с най-високо качество и най-висок репродуктивен потенциал.

Жени на 30-35 години

Все още отлична възраст за процедурата, макар качеството на яйцеклетките да започва постепенно да намалява.

След 35-годишна възраст

Въпреки че процедурата е възможна, шансовете за успех намаляват поради естественото влошаване на качеството на яйцеклетките.

Медицински показания за замразяване на яйцеклетки

Процедурата е особено препоръчителна при следните медицински предпоставки:

Фамилна анамнеза за ранна менопауза

Ако в семейството ви има случаи на менопауза преди 45-годишна възраст, рискът от ранно изчерпване на яйчниковия резерв е по-висок.

Ендометриоза

Това заболяване може да повлияе негативно на фертилността и яйчниковия резерв.

Операции на яйчниците

Хирургични интервенции могат да намалят количеството функционална тъкан на яйчниците.

Снимка: Canva

Онкологично лечение

Предстоящата химиотерапия или лъчетерапия може значително да увреди яйцеклетките. Замразяването преди началото на лечението дава възможност за запазване на фертилността.

Защо жените избират превантивно замразяване?

Мотивите за избор на тази процедура са разнообразни:

Кариерно развитие – посвещаване на образование и професионален растеж

Финансова стабилност – изграждане на сигурна икономическа база

Липса на партньор – все още не са срещнали подходящия човек

Личностно израстване – желание за самореализация преди майчинство

Медицински причини – превантивна мярка при рискови фактори

Важността на избора на специализирана клиника

Успехът на процедурата зависи изключително много от:

Квалификацията на медицинския екип

Опитът на репродуктивните специалисти и ембриолозите е критичен за качествено провеждане на процеса.

Технологично оборудване

Модерната апаратура осигурява оптимални условия за замразяване и високa преживяемост на яйцеклетките.

Снимка: Canva

Лабораторни протоколи

Спазването на утвърдени международни стандарти гарантира качество и безопасност.

Условия за съхранение

Криобанката трябва да отговаря на най-високите стандарти за сигурност и непрекъснат мониторинг.

Въпроси, които да зададете на специалиста

Преди да вземете решение за замразяване на яйцеклетки, полезно е да обсъдите със специалист:

Какъв е моят яйчников резерв?

Колко яйцеклетки е препоръчително да се замразят?

Каква е очакваната преживяемост при размразяване?

Колко дълго могат да се съхраняват яйцеклетките?

Какви са разходите за процедурата и последващото съхранение?

Какъв е процесът при бъдещо използване на замразените яйцеклетки?

Превантивното замразяване на яйцеклетки е възможност за запазване на репродуктивния потенциал, която дава на жените повече контрол върху собствената им фертилност. Информираният избор, направен своевременно, може да осигури спокойствие и увереност за бъдещето.

Ако обмисляте тази процедура, потърсете консултация със специалист по репродуктивна медицина, който да оцени вашата индивидуална ситуация и да ви предостави персонализирани препоръки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.