Нова техника за наблюдение на човешки ембриони в реално време разкрива неочаквани находки, които може да променят подхода при изкуствено оплождане.

Учени от Университета на Кеймбридж установяват, че широко използван генетичен тест при инвитро може да надценява броя на ембрионите с аномалии и потенциално да доведе до отхвърляне на жизнеспособни ембриони, съобщава BBC.

Какво представлява тестът PGT-A

При процедурата на изкуствено оплождане ембрионите преминават през генетично изследване, известно като преимплантационно генетично тестване за анеуплоидия (PGT-A), преди да бъдат прехвърлени в матката. Този тест се извършва приблизително 5-6 дни след оплождането, като включва вземане на няколко клетки от външния слой на ембриона за проверка за допълнителни или липсващи хромозоми.

Снимка: Canva

Наличието на хромозомни аномалии може да повиши риска от спонтанен аборт, но тестът представлява само моментна снимка, клетките в ембриона продължават да се делят и умножават преди имплантацията, което потенциално може да въведе генетични промени, които остават незабелязани.

Нова техника разкрива изненадващи факти

Изследователи от Центъра Лок за изследване на трофобласта при Университета на Кеймбридж, в сътрудничество с колегите си от Института "Франсис Крик", разработват иновативен метод за наблюдение на ембриони във висока резолюция.

Техниката използва флуоресцентно маркиране на ДНК вътре в клетъчното ядро, което го прави видимо под микроскоп, след което чрез специална светлинна микроскопия учените могат да наблюдават развитието на ембрионите в триизмерен формат, без да ги увреждат. Това е първият път, когато този деликатен метод с много по-висока резолюция е използван за наблюдение на ембриони в продължение на двудневен период, най-дългото непрекъснато време, през което този процес е бил проследяван, обясняват от News Medical.

Откриването на аномалии на по-късен етап

Използвайки новата техника за образна диагностика, екипът направи изключително неочаквано откритие. От 13-те анализирани ембриона, 10% от клетките съдържат хромозомни аномалии, които възникват от проблеми при копирането на ДНК между клетките.

Снимка: Canva

Ключовото откритие е, че тези аномалии се появяват на относително късен етап от развитието на ембриона и се проявяват във външния слой на бластоцистата. Външният слой се развива в плацента, и именно от този слой се вземат биопсии за предимплантационното генетично тестване.

Последици за клиничната практика

Това откритие предполага, че тестът PGT-A може да засича грешки в клетки, които ще се развият в плацента, а не в самия ембрион.

Аномалиите в плацентарните клетки са по-малко вероятно да повлияят на здравето на плода, което означава, че някои ембриони, които се считат за нежизнеспособни и се отхвърлят, всъщност може да са напълно здрави.

Снимка: Canva

Когато се открият аномалии, ембрионът може да бъде обявен за нежизнеспособен и изхвърлен, което принуждава пациентите да преминат през нов цикъл на лечение, което е скъпо и емоционално тежко.

Какво следва

Професор Кати Найакан, директор на Центъра Лок и ръководител на изследването, подчертава, че екипът ѝ вече изучава клетки във вътрешния клетъчен слой, който формира плода.

Тя отбелязва, че създаването на бебе чрез асистирана репродукция може да бъде изключително предизвикателно, тъй като повечето ембриони не успяват да се развият или имплантират. Необходими са много повече фундаментални изследвания, за да се подобри клиничната практика и да се увеличат процентите на успех при асистираната репродукция.

Изследването отваря нови перспективи за разбиране на ранното развитие на човешките ембриони.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.