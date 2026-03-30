Работата от вкъщи не само променя начина, по който изпълняваме служебните си задължения, но може да има и неочакван ефект върху семейното планиране.

Ново мащабно проучване установява пряка връзка между дистанционна работа и фертилитет, двойките, при които и двамата партньори работят от вкъщи поне един ден седмично, имат средно с 0,32 повече деца в сравнение с тези, които работят изцяло на място при работодателя.

Повече време у дома = повече раждания

Според проучване на Steven J. Davis и колегите му, публикувано като работен документ от Националното бюро за икономически изследвания на САЩ (NBER) под заглавие „Работа от вкъщи и фертилитет", влиянието на работата от вкъщи върху броя деца е статистически значимо и се наблюдава в 38 страни, включително европейски държави и САЩ.

Изследването обхваща възрастни на възраст между 20 и 45 години и анализира както реализираната, така и планираната раждаемост. Резултатите показват ясна тенденция: колкото повече гъвкавост предлага работното място, толкова по-висока е раждаемостта.

Конкретни цифри от проучването

В извадката средният брой деца на жена е 2,26, когато нито един от партньорите не работи от дома. Това се отнася за хора, които работят платено и изпълняват задълженията си на място при работодателя или клиента.

Когато жената работи от дома поне един ден седмично, средната планирана раждаемост нараства до 2,48 деца. Ако и двамата партньори имат възможност за хоум офис, броят допълнително се увеличава до 2,58 деца.

Интересно е, че ако само мъжът работи от дома, увеличението е по-скромно, до 2,36 деца.

В САЩ ефектът е още по-изразен, работа от дома и отглеждане на деца се съчетават по начин, който води до увеличение от 0,45 деца на жена.

Какво обяснява връзката между хоум офис и фертилитет?

Изследователите посочват три основни механизма, които могат да обяснят тази връзка:

Улесняване на съчетаването на грижи за деца и кариера – Гъвкавото работно време и възможността за дистанционна работа позволяват на жените и техните партньори да вземат решение за повече деца , тъй като е по-лесно да се съчетава родителството с професионалното развитие.

Избор на работни места с хоум офис от семейства с деца – Семействата с деца целенасочено търсят работодатели, които предлагат гъвкаво работно време и възможност за работа от дома, без това непременно да променя желанието им за повече или по-малко деца.

Разширяване на възможностите за родителство – Наличието на работни места с дистанционен режим увеличава бъдещите възможности за родители да избират работа, която е съвместима с отглеждането на деца, което пряко повишава фертилитета.





„Всички три обяснения се съгласуват с идеята, че работните места с възможност за хоум офис улесняват съчетаването на родителство и заетост", обобщават авторите на доклада.

Хибридна работа, раждаемост в Европа и САЩ

Проучването установява, че връзката между дистанционна работа и фертилитет се запазва както в периода след пандемията (2023–2025 г.), така и преди нея (2017–2019 г.). Това означава, че ефектът не е временен, а отразява трайна тенденция.

Работата от дома варира силно между страните

Делът на работещите на възраст 20–45 години, които работят от дома поне един ден седмично, варира значително:

Япония : 21% (най-нисък процент)

Виетнам : 60% (най-висок процент)

Обединеното кралство : 54% (трето място в света и първо в Европа)

САЩ, Канада : високи нива на хибридна работа

В много европейски страни работата от дома все още е сравнително рядка, което ограничава демографските ефекти от дистанционната работа.

„Повишаването на нивата на работа от дома до тези, които преобладават в САЩ, Обединеното кралство и Канада, има потенциал материално да увеличи фертилитета в много други страни", отбелязват изследователите.

8,1% от фертилитета в САЩ се дължи на хоум офис

Ако данните се интерпретират причинно-следствено, работата от дома се оказва отговорна за 8,1% от фертилитета в САЩ. Това се равнява на приблизително 291 000 раждания годишно към 2024 г.

Макар този принос да изглежда скромен, изследователите подчертават, че той е по-голям от ефекта на правителствените разходи за грижи за малки деца и ранно детско образование в САЩ.

Еднообразният подход може да навреди

Докладът предупреждава, че желанието за дистанционна работа варира силно между различните хора, а практичността й се различава значително в зависимост от професията и организацията.

„Затова политически интервенции, които налагат еднообразен подход към работните условия, вероятно ще доведат до по-нещастни служители и по-ниска производителност", алармират авторите.

Доклад на Парламента на Обединеното кралство също потвърждава, че дистанционната и хибридната работа могат да повишат заетостта, като родителите, лицата, които полагат грижи за други, и хората с увреждания печелят най-много от по-гъвкавите работни опции.

Връзката между дистанционна работа и фертилитет вече не е просто хипотеза, а е потвърдена от данни от десетки страни. Балансът между работа и личен живот, който предлага хоум офисът, създава възможности за родителство, които преди не са съществували в такава степен.

За страни с ниска раждаемост увеличаването на дела на хибридната работа може да има положителен демографски ефект. Въпреки това, важно е политиките да зачитат индивидуалните предпочитания и спецификата на различните професии, за да не се жертват производителността и благосъстоянието на работещите.

