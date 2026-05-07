От есента на 2026 г. Министерството на здравеопазването ще осигурява безплатни грипни ваксини за деца за първи път.

Новата Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца обхваща периода 2026–2030 г. и има за цел да намали заболяемостта и тежките усложнения сред най-малките.

Научите кой има право на безплатна имунизация, какви са целите на програмата, колко ефективни са грипните ваксини при деца и защо тази мярка е важна не само от здравна, но и от икономическа гледна точка.

Кои деца имат право на безплатна грипна ваксина?

Според официалното съобщение на Министерството на здравеопазването, безплатна имунизация срещу сезонен грип ще получат две основни групи деца:

деца от 6-месечна възраст до 7 години включително , без други предварителни условия;

деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително , с цел защита на най-уязвимите.

Това е първата по рода си детска ваксинация срещу грип, която се финансира от държавата в България и поставя страната ни в редиците на европейските държави с активна превенция на грипа при подрастващите.

Какви са целите на новата програма?

Стратегическите цели на програмата 2026–2030 г. включват:

разширяване на ваксинационния обхват сред децата;

намаляване на хоспитализациите и тежките форми на заболяването;

повишаване на информираността на родителите за рисковете от грипа в детска възраст;

укрепване на цялостната политика на Министерството на здравеопазването в областта на ваксинопрофилактиката.

Заложените количествени цели са 17% годишен имунизационен обхват сред децата до 7 г. и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания годишно.

Защо грипът е опасен за децата?

Много родители подценяват сезонния грип, считайки го за лека настинка, но грипът остава една от най-заразните инфекции, която се разпространява особено бързо в детски колективи.

Кои възрастови групи са най-засегнати

Данните на здравните власти показват, че в България заболяемостта от грип е най-висока именно сред децата:

възрастова група 0–4 години ;

възрастова група 5–14 години .

През последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст. Това подчертава, че децата не само страдат повече, но са и основен „двигател“ на предаването на вируса в семейството и общността.

Усложнения и хоспитализации

Расте и делът на хоспитализациите при деца, през миналия сезон той надхвърля една трета от всички хоспитализирани с диагноза грип. Възможните усложнения от грип при децата включват:

бактериална пневмония ;

отити (възпаление на средното ухо);

бронхиолит и обостряне на астма;

дехидратация при малките бебета;

в редки случаи – миокардит или неврологични усложнения.

Тези данни показват не само сериозния риск за здравето на децата, но и значителното натоварване върху здравната система и семействата.

Колко ефективна е грипната ваксина при деца?

Според международни проучвания, цитирани от Министерството на здравеопазването, ваксинацията срещу грип при децата:

намалява риска от хоспитализация с над 50% ;

намалява риска от тежко протичане на заболяването с до 63% .

Експертите подчертават, че грипната ваксина не само предпазва ваксинирания, но и създава т.нар. колективен имунитет, който защитава бебета под 6 месеца, бременни жени и възрастни хора – групи с повишен риск от усложнения.

Икономическото измерение на грипа

Освен здравните последици, сезонният грип води и до значителни икономически загуби. Според проучване на Института за пазарна икономика:

разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 млн. евро ;

по-голямата част от тези разходи са свързани с отсъствия от работа на родители , които се грижат за болни деца;

разходите за ваксинационна програма са в пъти по-ниски от загубите от непродуктивност.

С други думи, превенцията чрез ваксинация е икономически ефективна мярка с дългосрочен положителен ефект – както за бюджета на държавата, така и за бюджета на семействата.

Европейският опит с детската грипна ваксинация

Практиката в Европейския съюз ясно показва, че ваксинацията на деца срещу сезонен грип е широко препоръчвана от водещи здравни институции. В много страни, като Великобритания, Финландия, Латвия, Малта, Австрия и други, тя се предоставя безплатно като част от националните политики за превенция на грипа.

Великобритания например вече от години провежда успешна програма с назална грипна ваксина за деца, която не изисква инжекция и значително улеснява масовата имунизация. Българската програма се вписва именно в този европейски модел на проактивна детска ваксинация.

Защо децата са ключови за разпространението на грипа?

Изследванията показват, че децата играят централна роля в разпространението на сезонния грип, защото:

отделят вируса по-дълго време от възрастните;

имат близък контакт с други деца в детски градини и училища;

по-рядко спазват хигиенни мерки като миене на ръце и кашляне в свивката на лакътя;

често пренасят вируса в семейството – към баби, дядовци и по-малки братя и сестри.

Ваксинирането на децата по същество разкъсва веригата на предаване и защитава цялото общество.

Стартирането на Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. е важна стъпка напред в опазването на детското здраве в България. Основните изводи от програмата:

безплатна грипна ваксина ще получават деца от 6 месеца до 7 години и хронично болни до 17 г.;

ваксинацията намалява риска от хоспитализация с над 50% и от тежко протичане с до 63%;

грипът създава икономически загуби от около 145 млн. евро на сезон;

децата са основен фактор за разпространение на вируса в семейството;

мярката съответства на европейските практики за превенция на грипа .

Очакванията са, че с разширяването на ваксинационния обхват ще намалеят както детските хоспитализации, така и натовареността върху здравната система. Родителите, които желаят да включат децата си в програмата, ще могат да получат повече информация от своя личен лекар или педиатър от есента на 2026 .

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници