В съвременния свят, изпълнен с мигащи светлини и екрани, съняt става все по-рядка стока. Толкова рядка, че 62% от българите страдат от проблеми със съня, а България се оказва европейският лидер по ранно ставане, сочи проучване. Близо половината от българи заявяват, че стават преди 06:30 сутринта, а 41% спят по-малко от необходимите 7 часа на нощ.

Но за малък процент от населението това не е особен проблем. Те притежават скрита суперсила на съня. И много от тях дори не я осъзнават.

Скритите супергерои сред нас

Вярвайте или не, между 1 и 3% от световното население не се нуждаят от осем часа сън като останалите. Тези "кратко спящи", както ги наричат учените, могат да функционират перфектно с постоянни четири до шест часа нощен сън. И ето най-интересното, науката започва да разбира защо.

Още по-важното е, че изследователите се питат дали останалите от нас биха могли един ден да споделят тази способност. С други думи, спането само 4 часа на нощ може наистина да стане нещо нормално

Генетиката на съня: Не е въпрос на воля

Естественият кратък сън не е начин на мислене, навик или продукт на силна воля. Това е биологичен вариант.

През последните две десетилетия изследователите идентифицират малка група гени, които позволяват на някои хора да спят значително по-малко от средното, като същевременно остават напълно здрави.

Генът DEC2 и орексинът

Един от първите ключови открития идва от ген, наречен DEC2, който помага за регулирането на нивата на орексин, мозъчно химическо вещество, което насърчава будността.

Твърде малко орексин причинява нарколепсия, но естественое кратко спящи произвеждат повече от него, което ги поддържа будни при много по-малко почивка.

Според проучване, публикувано в Science, когато учените въвеждат мутацията в мишки, животните спят значително по-малко, без да показват когнитивните пропуски, които обикновено следват недоспиването.

Седем гена и нито един недостатък

От това първо откритие досега поне седем гена са свързани с феномена на краткия сън. Във всеки случай генното инженерство на човешката мутация в мишки води до един и същ резултат, по-кратки цикли на сън без очевидни негативни последствия.

Според проф. Гай Лешцинер, консултант невролог и експерт по съня, всичко, което понастоящем знаем, предполага, че естественият кратък сън е изцяло генетичен.

"Кратко спящите хора рядко приемат това за ненормално, докато някой близък не им го посочи," обяснява той. "Особено ако има фамилна история, ще има други индивиди, които спят по подобен начин. Така че за тях това е нормалното."

Генното редактиране CRISPR: Ключът към бъдещето?

Докато естествените кратко спящи хора остават генетична рядкост, науката, която ги обяснява, напредва бързо. И това отваря радикална възможност, вместо да чакаме природата да ни раздаде лотариен билет за кратък сън, може ли един ден да го хенно модифицираме?

Какво е CRISPR?

CRISPR е технология за генно редактиране, която позволява на учените да променят ДНК със забележителна прецизност. Първоначално част от бактериална защитна система, тя се превърна в един от най-мощните инструменти в съвременната биология.

Ключовите компоненти са ензими, които действат като програмируеми ножици. Като дават на тези ензими кратък генетичен адрес, учените могат да им кажат точно къде да режат в генома.

Технологично подобряване на човека: Възможно ли е?

Досега CRISPR се използва главно за лечение на генетични заболявания като сърповидноклетъчна анемия. Но с подобряването на технологията много изследователи вярват, че тя може да премине от лечение на болести към подобряване на човешките способности, включително потенциално и съня.

Д-р Тревър Мартин, изпълнителен директор на компанията за генно инженерство Mammoth Biosciences, коментира:

"Знаете ли, че има процент от населението, който се нуждае само от три или четири часа сън на нощ? И те не са уморени, не просто го издържат, те наистина се нуждаят само от четири часа сън. Хората говорят много за дълголетие и сън, но си представете дали всички можем да имаме тази дарба... От технологична гледна точка тези неща са възможни."

Една доза – цял живот

Компанията на Мартин разработва нови CRISPR инструменти, които са по-малки и по-лесни за доставяне в човешки клетки от предишните опити.

"Мисията ни е да елиминираме генетичните заболявания," обяснява той пред BBC Science Focus. "Изграждаме CRISPR технологии, които могат да направят всякакъв вид редакция във всяка клетка в тялото."

Засега Mammoth се фокусира върху редки генетични нарушения. Но Мартин е искрен, когато говори за това накъде отива технологията: "Няма причина да спрете дотук."

Как би изглеждало редактирането?

Според проф. Лешцинер определено е теоретично възможно да се редактира някой в кратко спящ, но няма да бъде просто.

"Теоретично, ако можете да идентифицирате всички онези гени, които допринасят, разбира се, можете да модифицирате генетичния състав на хората," казва той. "Но не е толкова просто, като да премахнете един ген или да въведете мутация в друг."

Има и обществен въпрос: "Предполагам, че ще е необходима някаква преконфигурация на обществото, тъй като всички бихме имали допълнителни три или четири часа в деня за попълване. Въпросът е дали това ще бъде попълнено с работа или удоволствие?"

Достъпно ли ще бъде за всички?

Може би се притеснявате, че ако такова лечение бъде разработено в идните години, само малцина избрани ще имат достъп до него.

Но д-р Мартин твърди, че за щастие няма да бъдат ограничени до елита.

"Мисля, че добрата новина относно генетичната медицина, която е недооценена, е, че естеството на технологията е, че е веднъж и завинаги," обяснява той. "Не е нужно да приемате лекарство до края на живота си. Отивате в кабинета на лекаря веднъж. Да, можем да говорим за цени, но фундаментално не изисква масивна здравна инфраструктура около човека за остатъка от живота му."

Бъдещето на съня: Близо, но не утре

Засега редактирането на някой в кратко спящ остава твърдо спекулативно. Но науката за ефективността на съня напредва бързо, а CRISPR узрява още по-бързо.

За първи път изследователите могат да кажат, че отключването на допълнителни три или четири будни часа всеки ден може наистина да е възможно.

Няма да стане днес или утре. Но един ден скоро четири часа сън наистина ще са всичко, от което хората ще се нуждаят

