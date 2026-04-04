Все повече хора с нарушения на съня се обръщат към алтернативни методи вместо класическите приспивателни.

Сред новите продукти на пазара се открояват лепенките за сън с мелатонин, трансдермални пластири, които обещават да подобрят качеството на съня чрез абсорбция на хормона през кожата.

Но работят ли наистина тези продукти и какво трябва да знаят българските потребители за тяхната ефективност, безопасност и законност?

Какво представлява мелатонинът?

Мелатонинът е естествен хормон, който мозъкът произвежда в отговор на тъмнината. Този хормон на съня регулира циркадните ритми, вътрешния биологичен часовник, който управлява цикъла сън-будност. Когато светлината намалее, нивата на мелатонин в кръвта се повишават, сигнализирайки на тялото, че е време за почивка.

Производството на мелатонин може да бъде нарушено при нощни смени, джет лаг, хронична инсомния или с напредването на възрастта, когато естественото производство на хормона намалява.

Как действат трансдермалните лепенки с мелатонин?

Подобно на никотиновите пластири, лепенките с мелатонин се поставят директно върху кожата, обикновено върху рамо, корем или глезен и постепенно освобождават хормона, който се абсорбира в кръвта през епидермиса. Производителите твърдят, че този метод осигурява постепенно освобождаване на мелатонин през нощта, подобрявайки продължителността и качеството на съня.

Много от продуктите комбинират мелатонин с други успокояващи съставки като валериана, лавандула, хмел, магнезий или GABA (гама-аминомаслена киселина), които традиционно се свързват с релаксация на нервната система.

Ефективни ли са лепенките за сън, какво казват изследванията?

Въпреки нарастващата популярност на трансдермалния мелатонин, научната база остава ограничена. Едно малко проучване показва, че лепенките може да имат ефект при хора с неправилни режими на сън, като работещи в нощни смени, които се опитват да заспят в разрез с естествените си ритми.

Въпреки това, липсват мащабни клинични изследвания, които да потвърдят дългосрочната ефективност, оптималните дози или безопасността на този метод. Потребителите съобщават за по-бързо заспиване и по-дълбок сън, но научната общност все още не е достигнала консенсус.

Регулация на мелатонина в Европейския съюз и България

За разлика от САЩ, където мелатонинът се продава свободно като хранителна добавка, в Европейския съюз регулацията е по-строга. Според правилата на ЕС:

Дози над 2 mg се класифицират като лекарствен продукт и изискват лекарско предписание в повечето държави-членки.

Дози под 1-2 mg могат да се продават без рецепта като хранителни добавки в някои страни, но това варира значително.

В България , както и в страни като Дания, Чехия и Словения, мелатонинът с по-високи дози често изисква рецепта.

Одобрени са само две здравни твърдения : че мелатонинът съкращава времето за заспиване (при доза 1 mg) и облекчава симптомите на джет лаг (при доза 0.5 mg).

Според доклади от Европейската комисия (2025-2026), незаконни високодозови добавки с мелатонин (над 10 mg) се продават онлайн и са обект на регулаторни санкции.

Лепенките за сън: козметика или лекарство?

Интересно е, че трансдермалните пластири понякога се класифицират като козметични продукти или безрецептурни медицински изделия, а не като хранителни добавки. Това създава регулаторна сива зона, особено когато продуктите съдържат билки като валериана, пасифлора или лавандула.

Възможни странични ефекти и рискове

Макар мелатонинът да се счита за относително безопасен, той не е лишен от потенциални странични ефекти. Хранителните добавки с мелатонин могат да причинят:

Замаяност

Главоболие

Гадене

Дневна сънливост

Не е ясно дали тези рискове важат и за трансдермалните лепенки, тъй като те не се поемат през устата. Някои експерти смятат, че абсорбцията през кожата може да намали вероятността от стомашно-чревни странични ефекти.

Все още липсват данни за дългосрочните ефекти от редовна употреба на мелатонин в каквато и да е форма. Поради тази причина, производителите препоръчват консултация с лекар преди употреба, особено при хронични заболявания, бременност или прием на медикаменти.

Алтернативи и съвети за по-добра хигиена на съня

Преди да прибегнат до помощ при безсъние чрез добавки или лепенки, експертите съветват хората да подобрят хигиената на съня чрез естествени методи:

Ограничете дневния сън до максимум 30 минути

Избягвайте кофеин и никотин няколко часа преди лягане

Упражнявайте се редовно , но не непосредствено преди сън

Избягвайте тежка, мазна и пикантна храна вечер

Излагайте се на слънчева светлина през деня за регулиране на циркадния ритъм

Създайте релаксираща вечерна рутина – четене, топла вода, медитация

Поддържайте стаята хладна и тъмна – използвайте плътни завеси или маска за очи

Премахнете устройства със звук като вентилатори или овлажнители, ако смущават съня ви

Лепенките за сън с мелатонин са иновативен продукт, който предлага алтернатива на традиционните хапчета за подобряване на съня. Макар някои потребители да съобщават за положителни ефекти, научните доказателства остават ограничени, а регулацията в ЕС и България е по-строга в сравнение с други пазари.

Преди да използвате такива продукти, е препоръчително да се консултирате с лекар, особено ако имате съпътстващи здравословни проблеми. Помнете, че подобряването на хигиената на съня често е първата и най-безопасна стъпка към по-качествена почивка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

