Ново проучване хвърля светлина върху възможните рискове от дългосрочната употреба на мелатонин, повдигайки въпроси за безопасността на тази популярна хранителен добавка за сън.

Изследването показва тревожна връзка между продължителната употреба на мелатонин и повишения риск от сърдечна недостатъчност, но експертите призовават за вниманиe при тълкуването на резултатите, съобщава CNN.

Какво представлява мелатонинът

Естествено срещащият се в мозъка мелатонин е хормон, произвеждан от епифизната жлеза в отговор на тъмнината. Неговата основна функция е да помогне на тялото да се подготви за сън. Мелатонинът в хранителните добавки може да бъде екстрахиран от епифизните жлези на животни или да бъде синтетично произведен чрез химичен процес.

Снимка: Canva

Безсънието и сърдечното здраве

Хроничното безсъние засяга 10% от световното население и се дефинира като състояние, при което човек се нуждае от повече от 30 минути, за да заспи или да заспи отново до три пъти седмично в продължение на над три месеца. Това състояние може да доведе до проблеми с паметта, дневната енергия, настроението, мисленето и концентрацията. Безсънието влияе негативно на представянето в работата или училище и на социалния живот на човека.

Научните изследвания установяват връзка между безсънието и повишения риск от сърдечен инфаркт или инсулт. Нарушените циркадни ритми и недостатъчният сън са свързани с по-големи шансове за сърдечно-съдови проблеми, включително сърдечна недостатъчност. Този факт прави още по-сложно разплитането на връзката между употребата на мелатонин и сърдечните проблеми.

Странични ефекти от мелатонина

Много хора се обръщат към мелатонина като краткосрочно или дългосрочно решение на проблемите със съня, но добавката е свързана с различни странични ефекти при някои потребители. Тези нежелани реакции включват главоболие, гадене, световъртеж и сънливост. Някои хора съобщават за стомашни болки, объркване или дезориентация, тремор и ниско кръвно налягане. В редки случаи се наблюдават раздразнителност, лека тревожност и депресия.

Снимка: Canva

Десетилетия потребителски опит и множество клинични проучвания показват безопасност при ниски дози и краткосрочно приложение. Добавката е безопасна за здрави възрастни, когато се използва според указанията.

Основни находки от изследването

Анализът на електронни медицински досиета на хиляди възрастни с хроничнo безсъние разкрива значителни статистически показатели. Участниците, които приемаt мелатонин в продължение на година или повече, имат 90% по-висок шанс да развият сърдечна недостатъчност през следващите пет години в сравнение с хора със същите здравни показатели, но без употреба на мелатонина.

Освен това потребителите на мелатонин са над три пъти по-склонни да бъдат хоспитализирани заради сърдечна недостатъчност и около два пъти по-склонни да починат от каквато и да е причина.

Изследването обхваща над 130 000 възрастни от международната база данни TriNetX Global Research Network. Средната възраст на участниците е около 55 години, като 61,4% от тях са жени. Резултатите ще бъдат представени на научната сесия на Американската кардиологична асоциация през ноември 2025 година.

Предпазливост при интерпретацията

Въпреки тревожните цифри, експертите подчертават, че изследването има съществени ограничения и не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Д-р Екенедиличукву Ннади, главен автор на проучването и главен резидент по вътрешни болести в SUNY Downstate/Kings County Primary Care в Бруклин, признава този важен нюанс. "Въпреки че установената от нас връзка повдига опасения относно безопасността на широко използваната хранителна добавка, нашето изследване не може да докаже пряка причинно-следствена връзка", обяснява той.

Снимка: Canva

Находките на изследването противоречат на предишни проучвания, които показват положителни ефекти на мелатонина върху сърдечното здраве. Освен товапроучването все още не е преминало през рецензиране от колеги или публикуване в научно списание. Тези фактори налагат необходимостта от допълнителни изследвания, преди да се направят категорични изводи.

Ограничения на изследването

Методологията на проучването включва няколко важни ограничения, които трябва да се имат предвид при оценката на резултатите. Базата данни съдържа пациенти от страни, където мелатонинът се отпуска по лекарско предписание, като Обединеното кралство, и такива, където се продава свободно, включително САЩ. Това означава, че контролната група може да включва възрастни, които приемат мелатонин без рецепта, което не би било отразено в техните медицински досиета.

Изследователите не разполагат с информация за тежестта на безсънието при участниците или за наличието на психични здравни проблеми. Тези два фактора могат да повлияят, както на употребата на мелатонин, така и риска за сърдечни заболявания. Липсват и данни за дозировката на приемания мелатонин, което е друг критичен елемент за оценка на безопасността.

Препоръки на специалистите

Преди да прибегнат до хранителни добавки, хората трябва да се консултират със своя лекар. Д-р Мари-Пиер Сейнт-Онж, директор на Центъра за върхови постижения в изследването на съня и циркадните ритми в Колумбийския университет, подчертава важността на правилната диагноза. "Говорете първо с лекаря си за получаване на правилна диагноза за затрудненията ви със съня и след това обсъдете подходящия курс на лечение", съветва тя.

Снимка: Canva

Специалистите предупреждават, че мелатонинът не трябва да се приема хронично без подходяща индикация. Лекарят може да помогне да се определи дали безсънието се появява самостоятелно или поради основен фактор като медицинско състояние или стресова жизнена ситуация.

Въз основа на диагнозата може да се определи най-добрият начин за лечение, регулиране на режима на сън, терапия за ментално или емоционално напрежение, когнитивно-поведенческа терапия за безсъние, медикаменти или лечение на медицинско състояние.

Здравословна хигиена на съня

Преди да се обърнете към добавки, има редица естествени методи за подобряване на съня, които си струва да се опитат. Здравословната хигиена на съня включва ограничаване на излагането на светлина, времето пред екрани и консумацията на храна и алкохол в часовете преди лягане. Спалнята трябва да бъде тъмна, хладна и тиха, за да се създадат оптимални условия за почивка.

Тези прости промени в навиците могат да имат значителен ефект върху качеството на съня без необходимостта от медикаменти или добавки. Ако все пак решите да използвате мелатонин, експертите препоръчват да търсите продукти с фармацевтично качество.

Новото изследване за връзката между мелатонина и сърдечната недостатъчност повдига важни въпроси, но не дава окончателни отговори.

Необходими са допълнителни проучвания, за да се разбере истинската връзка между дългосрочната употреба на мелатонин и сърдечното здраве. Дотогава най-разумният подход е консултация с лекар преди започване на каквато и да е терапия с мелатонин, особено за продължителна употреба.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.