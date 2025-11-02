Случвало ли ви се е да се въртите в леглото при пълнолуние и да се чудите дали светлината му да ви държи будни?

Векове наред хората вярват, че луната има силата да предизвиква безсънни нощи и странно поведение, дори лудост. Дори думата "лунатик" произлиза директно от латинското название на Луната (luna).

Древни вярвания и съвременни наблюдения

Полицаи, болничен персонал и служители на спешните центрове често твърдят, че нощите им стават по-натоварени при пълнолуние. Но подкрепя ли науката тези твърдения? Отговорът е далеч по-нюансиран, отколкото предполага фолклорът.

Снимка: Canva

Изследванията показват, че пълнолунието може да повлияе умерено на съня, но въздействието му върху менталмното здраве е много по-неясно, пише Space.

Реалното влияние на пълнолунието върху съня

Редица научни изследвания потвърждават, че хората наистина спят по различен начин в дните преди пълнолуние, когато лунната светлина свети най-ярко в нощното небе.

През този период хората спят около 20 минути по-малко, отнема им повече време да заспят и прекарват по-малко време в дълбок, възстановителен сън. Мащабни популационни проучвания потвърждават този модел, като установяват, че хора от различни култури имат тенденция да лягат по-късно и да спят по-кратко в нощите преди пълнолуние.

Най-вероятната причина е светлината. Ярката луна вечер може да забави вътрешния часовник на тялото, да намали мелатонина, хормонът, който сигнализира за време за сън и да поддържа мозъка по-буден. Промените са умерени, като повечето хора губят само между 15 и 30 минути сън, но ефектът е измерим. Той е най-силен на места без изкуствено осветление, като селски райони или при къмпинг.

Въпросът с менталното здраве

Векове наред хората обвиняват пълнолунието за предизвикване на лудост. Фолклорът предполага, че неговото сияние може да провокира мания при биполярно разстройство, да предизвика припадъци при хора с епилепсия или да задейства психоза при тези с шизофрения.

Снимка: iStock

Съвременната наука добавя важен обрат към тази теория. Изследванията ясно показват, че самото безсънние е причината за проблемите с менталното здраве. Дори една лоша нощ може да повиши тревожността и да влоши настроението. Продължителното нарушаване на съня повишава риска от депресия, самоубийствени мисли и обостряния на състояния, като биполярно разстройство и шизофрения.

Това означава, че дори умерената загуба на сън около пълнолунието може да има по-голямо значение за хората, които вече са в рискова група. Например, човек с биполярно разстройство може да бъде много по-чувствителен към скъсен или фрагментиран сън в сравнение с обикновения човек.

Въпреки това, когато изследователите разглеждат големи групи хора, доказателствата, че лунните фази предизвикват психиатрични кризи, са слаби.

Други теории не издържат проверката

През годините учените изследват и други обяснения за предполагаемите лунни ефекти, от гравитационни "приливни" въздействия върху тялото до субтилни геомагнитни промени и изменения в барометричното налягане.

Все пак нито един от тези механизми не издържа на внимателна проверка. Гравитационните сили, които движат океаните, са твърде слаби, за да повлияят на човешката физиология, а изследванията на геомагнитни и атмосферни промени по време на лунните фази дават противоречиви или незначителни резултати. Това прави нарушаването на съня от нощна светлинна експозиция най-правдоподобната връзка между Луната и човешкото поведение.

Защо митът продължава да съществува

Ако науката е толкова неубедителна, защо толкова много хора вярват в "ефекта на пълнолунието"?

Снимка: Canva

Психолозите сочат към концепция, наречена илюзорна корелация. Ние забелязваме и помним необичайните нощи, които съвпадат с пълнолунието, но забравяме многото нощи, когато не се е случило нищо особено. Луната също е силно видима. За разлика от скритите нарушители на съня като стрес, кафе или скролване в телефона, луната е точно там на небето, лесна за обвинение.

Уроци от луната за съвременния сън

Дори ако луната не ни "побърква", нейното малко влияние върху съня подчертава нещо важно, светлината нощем има значение. Нашите тела са създадени да следват естествения цикъл на светлина и тъмнина.

Допълнителната светлина вечер, независимо дали от лунна светлина, улични лампи или телефонни екрани, може да забави циркадните ритми, да намали мелатонина и да доведе до по-повърхностен, по-фрагментиран сън.

Снимка: Canva

В съвременния свят изкуственото осветление има много по-голямо въздействие върху съня, отколкото луната някога ще има. Затова много експерти по съня се застъпват за постоянно стандартно време, което по-добре съответства на нашите биологични ритми.

Така че ако се окажете неспокойни в нощ на пълнолуние, може да не си въобразявате, луната наистина може да повлияе на съня ви. Но ако безсънието се случва често, потърсете по-близки причини. Вероятно виновникът е светлината в ръката ви, а не тази на небето.

