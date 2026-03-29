Все повече популярни личности открито говорят за своето биполярно разстройство, a това помага да се разруши стигмата и показва, че животът с това състояние може да бъде пълноценен и успешен.

Световният ден на биполярното разстройство се отбелязва ежегодно на 30 март – рождения ден на художника Винсент ван Гог, за когото се смята, че е страдал от това заболяване.

Сред публичните личности, които говорят открито за своето състояние е актрисата Катрин Зита Джоунс, а световно известният китарист Карлос Сантана признава за мании, които управлява с духовни практики, музика и рутина.

Тоест, позитивният извод е ясен: човек с биполярно разстройство може да поддържа стабилност и творческа продуктивност, ако спазва определени стратегии и правила.

Понякога психиката на човека живее в крайности. В единия полюс е манията – състояние на необуздана енергия, ускорени мисли и усещане за всемогъщество. В другия е депресията, когато светът губи цвят и смисъл. Между тези два полюса се разгръща едно от най-сложните състояния в психиатрията – биполярното разстройство.

Защо понякога човек може да се чувства на върха на света, а малко по-късно да изпадне в дълбока безнадеждност? Коментираме темата с проф. д-р Вихра Миланова.

Тя е началник на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ „Александровска“ и ръководител на Катедрата по психиатрия към Медицински университет – София. Проф. Миланова е национален консултант по психиатрия и има над четири десетилетия клиничен и научен опит в областта на психичното здраве.

Какво представлява биполярното разстройство?

„Протича с два противоположни епизода. От една страна е манията, от другата страна е депресията. Това разстройство обикновено започва в млада възраст, между 15 и 25 години“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ проф. Вихра Миланова.

По думите ѝ първият епизод по-често е депресивен. „Между 8-9 години средно минават докато се постави диагноза“, акцентира специалистът. И допълва, че много често близките на засегнатия са тези, които регистрират настъпващите промени в поведението му.

„Разбира се, има и междинни състояния – хипомания, хиподепресия; има и т.нар. смесени епизоди, в които има белези и на едното, и на другото разстройство“, обяснява. проф. Миланова.

Какви са симптомите на биполярно разстройство?

„Един от най-честите симптоми е нарушеният сън. Болните с мания спят 3-4 часа. Другият важен симптом е повишената енергия. Независимо от безсънието, което продължава дни и седмици наред, човекът е твърде енергичен, мисловният процес е ускорен, говори бързо, лесно установява контакт“, казва проф. Миланова.

Характерни са още появата на различни идеи, прескачането от тема на тема при водене на разговор и обсебеност от грандиозни планове за бъдещето. Друг типичен симптом е прекомерното харчене на пари и купуване на скъпи вещи.

Как се лекува биполярното разстройство?

Лечението на биполярното разстройство е комплексен процес, който съчетава медикаментозна терапия и психотерапия с цел стабилизиране на настроението и предотвратяване на рецидиви.

Обикновено се прилагат лекарства, които регулират колебанията между депресивни и манийни епизоди, като терапията се назначава индивидуално от специалист.

Паралелно с това психотерапията играе ключова роля, като подпомага пациентите да разпознават ранните симптоми, да управляват стреса и да изградят устойчиви поведенчески модели.

Съвременният подход при биполярно разстройство включва дългосрочно проследяване и персонализиран план на лечение за постигане на по-добро качество на живот.

